L’oroscopo di oggi 29 settembre 2023: Cancro e Capricorno pronti a sbottare L’oroscopo di oggi, venerdì 29 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Attenzione alla luna piena in Ariete: i nostri bisogni non riusciranno ad essere tenuti a freno. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che sembra avere trovato una quadra, mentre il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Lo so che questa Luna ti ha acceso qualche timida voglia pruriginosa, ma non per questo ti lanci in performance acrobatiche sotto le coperte. Sei ancora piuttosto ‘classico’ e morigerato, come Sabrina Ferilli al limite dell’imbarazzo mentre discute con una concorrente di ‘Tu si que vales’ che si cimenta nelle posizioni del kamasutra, cercando di convincere pubblico e giudici sui benefici della pratica quotidiana. Tu su questo tema ti approcci ancora a piccoli passi.

Amore: classico missionario.

Lavoro: solo nella media.

Fortuna: entusiasmo ma solo dopo il primo caffè.

Il consiglio del giorno: trova un equilibrio ottimale tra dare e avere.

Voto: 8

Toro

Se pensi di essere in grado di tenere a bada la tua mimica facciale ti sbagli di grosso, perché fai le stesse espressioni di sgomento incontrollabili del giocatore Joao Cancelo durante le interviste. L’effetto è che le tue parole calme e controllate non siano per nulla allineate a quello che in realtà senti. Con Venere contro tenere a bada le emozioni ti è praticamente impossibile e lo si vede benissimo.

Amore: ti alleni tutto da solo.

Lavoro: training autogeno prima di entrare in riunione.

Fortuna: te la sei tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: lezione di yoga per allineare corpo e mente.

Voto 7 – e meditazione

Gemelli

Volete promuovere subito lo studio scientifico che afferma che per vivere meglio bisogna lavorare all’ottantacinque per cento, anzi voi che siete dei veri marchettari vi vendete subito il fatto che questo dato matematico di sicuro scenderà drasticamente, tanto da far si che la pausa caffé sia direttamente collegata con pranzo e aperitivo. Avete solo voglia di chiacchiere leggere complice la Luna di oggi che vi regala tutta questa euforia.

Amore: ne hai davvero per tutti.

Lavoro: vi contattano solo per eventi privati.

Fortuna: siete in grado di saltellare felicemente sin dal primo mattino.

Il consiglio del giorno: provate a concentrarvi spegnendo tutti i vostri device di comunicazione.

Voto 7 e mezzo scatenato

Cancro

Oggi hai estremo bisogno di comodità proprio per affrontare la Luna Piena che ti infastidisce come una spina nel fianco. Ricorda che puoi sentirti a tuo agio anche senza indossare per forza il tutone da ‘goblin mode’ e seguire i consigli del grande stilista Giorgio Armani che per le occasioni speciali propone abiti fluidi con tessuti leggeri, scarpe basse e un trucco effetto nude. Questa potrebbe proprio essere la tua svolta.

Amore: riposo assoluto.

Lavoro: il programma di xcell è la tua zona di comfort.

Fortuna: ne hai una dose sempre pronta all’evenienza.

Il consiglio del giorno: fai tutto quello che ti rende felice e sereno.

Voto 5 e mezzo

Leone

Questa potentissima Luna piena enfatizza la tua capacità di amare e di esprimere i sentimenti pubblicamente. Proprio come la panterona delle passerelle Naomi Campbell che si racconta apertamente nell’esperienza di madre e di donna realizzata in questo ruolo. Tu sei il perfetto connubio tra delicatezza, maternità e l’essere super sexy quando è il momento giusto.

Amore: come un cioccolatino al peperoncino.

Lavoro: pianificazione attenta.

Fortuna: l’attitudine positiva è davvero tutto.

Il consiglio del giorno: rafforza i tuoi bicipiti per abbracci davvero appassionati.

Voto 7 e mezzo in grande spolvero

Vergine

Le tue sono passioni da vera nerd perché uniscono cultura, curiosità e conoscenza particolarmente enfatizzate da Mercurio nel tuo segno. Hai così fame di conoscenza che vorresti contattare Roberto d’Agostino, l’archeologo dei tappi che ne conserva più di 300.000 e per ognuno di loro ha una bellissima storia da raccontare. Tu l’amore lo declini in attività che solleticano sempre il tuo intelletto.

Amore: è nei piccoli, ma importanti gesti.

Lavoro: ti piace andare sempre a fondo.

Fortuna: ti rallegri quando ben stimolata intellettualmente.

Il consiglio del giorno: cambia almeno una tua abitudine questo mese.

Voto 7 +

Bilancia

Il senso di protezione si accende come una spia di allerta oggi con la Luna Piena. Potresti sentirti come uno dei protagonisti della nuova stagione di Squid Game: La Sfida, ma si tratta solo di un reality ispirato alla celebre serie. Quindi allacciati le cinture e sperimenta questo giro vorticoso sulle montagne russe delle tue emozioni. Potresti scoprire nuovi e interessanti aspetti di te stessa che ancora non conoscevi.

Amore: abbracci protettivi.

Lavoro: puoi spingerti oltre il limite.

Fortuna: ammortizza qualsiasi caduta.

Il consiglio del giorno: organizza una giornata a Gardaland.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Per concederti nuovamente all’amore tu hai stilato una lunga lista di caratteristiche e qualità che pretendi dal tuo attuale o prossimo partner. Venere contro ti ha permesso di riflettere profondamente sulle tue necessità emotive e come vuoi vivere le tue relazioni di coppia. Potresti chiamare Johnny Depp per un confronto sul tema perché anche lui ha dichiarato che per lanciarsi in una nuova relazione la sua prossima partner dovrà matchare completamente alla tua top sixteen di qualità che per lui sono fondamentali, come prima fase, per valutare una possibile relazione romantica.

Amore: deve corrispondere alle tue aspettative.

Lavoro: un vero precisetti.

Fortuna: sei troppo razionale per considerarla.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di cucina per conoscere nuove persone che condividono le tue passioni.

Voto 6

Sagittario

Sei travolto da un grandissimo senso di rivalsa e di libertà grazie a questa Luna. Dovrai comunque stare molto attento perché con Saturno contro le regole sono importantissime e tu per non sbagliare devi sempre rileggerle almeno tre volte. Il rischio per te è di essere multato come i ciclisti che si aggirano per piazza San Marco sul loro mezzo a due ruote. Praticamente puoi lasciarti andare solo il settanta per cento, per il resto devi mettere buon senso.

Amore: come nella Woodstock degli anni settanta.

Lavoro: oggi proprio non ti va.

Fortuna: come la gioia la devi cogliere al momento giusto.

Il consiglio del giorno: giro in bicicletta su una pista ciclabile.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Vuoi affermare i limiti in cui ti pone questa Luna Piena come Donatella Versace che sente la necessità di esprimere il proprio disappunto sul tema dell’integrazione nel nostro paese. Oggi puoi finalmente raggiungere una importante rivelazione, che al comando ci si può sedere solo se si ha grandissimo rispetto verso il prossimo. Questo sì che è un importantissimo punto a tuo favore.

Amore: lo riconsideri a fine weekend.

Lavoro: accenti anche le proposte degli altri.

Fortuna: ti concedi calma e tranquillità.

Il consiglio del giorno: organizza un brain strorming con tutti i tuoi colleghi.

Voto 5 +

Acquario

Pare che una importantissima finale di scacchi sia entrata nella cronaca internazionale perché il giovane vincitore ha battuto il campione in carica con l’ausilio di palline anali che con le vibrazioni avrebbero passato suggerimenti importanti per portare a casa il risultato. Tu che oggi hai sia Marte che la Luna Piena a tuo favore con questa notizia ti si sono accese tutte le lampadine dell’eros e sei prontissimo a sperimentare con chiunque ti capiti a tiro. Ti vuoi proprio mettere in gioco.

Amore: un vero fuoco di passione.

Lavoro: sai perfettamente come usare il pensiero laterale.

Fortuna: la sfidi coraggiosamente.

Il consiglio del giorno: visita al tuo sexy shop preferito.

Voto 7 + malizioso

Pesci

Vi manca una certa logica e un acuto punto di vista con Mercurio contro. Infatti ultimamente vi affidate ai programmi sulle reti nazionali per farvi suggerire cosa sia giusto e sbagliato anche su temi banali come il gossip. Su questo punto scegliete programmi dissacranti tipo ‘Belve’ che vi faranno comprendere che il tenero e bel ballerino di amici, Stefano De Martino, non è di certo un dolce e innocuo cucciolo di Labrador ma anzi è una vera tigre pronta all’azione. A volte conviene ascoltare attentamente con le orecchie ben aperte.

Amore: niente fantasie, solo azione.

Lavoro: raccogliete sempre più informazioni possibili.

Fortuna: dotati inconsapevolmente di grande talento.

Il consiglio del giorno: acquistate un paio di cuffiette wireless.

Voto 7 –