L'oroscopo di martedì 29 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 29 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: c’è poco segnale al momento.

Lavoro: perfetto l’ospite polemico al talk show.

Fortuna: è una carica di vitamina C.

Il consiglio del giorno: Metti in modalità aereo il telefono.

Voto: 5 e mezzo troppo da puntualizzare.

Toro

Amore: solido e concreto e non aggiungo altro.

Lavoro: la costanza ti premia sempre.

Fortuna: è un’onda verde.

Il consiglio del giorno: soddisfatto quando dai una mano agli altri.

Voto 7 a disposizione.

Gemelli

Amore: si aprono nuovi orizzonti.

Lavoro: pronti a dare quel ‘valore aggiunto’.

Fortuna: è ben oliata, proprio come piace a voi.

Il consiglio del giorno: ‘provoloni’ quanto basta.

Voto 8 in gran spolvero.

Cancro

Amore: è uno scontro interiore.

Lavoro: i pensieri viaggiano come le informazioni con il 5G.

Fortuna: arriva prontamente a darti quello slancio di buonumore di cui hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: un filino troppo razionale.

Voto 5 e mezzo allergico a tutto.

Leone

Amore: l’appuntamento fisso è per te irrinunciabile.

Lavoro: sai conquistare anche i più scettici.

Fortuna: è come la sciarpetta, l’accessorio ideale di questa stagione.

Il consiglio del giorno: non affidarti solo agli stereotipi.

Voto 8 alla ricerca dell’amore.

Vergine

Amore: fai tu le regole del gioco.

Lavoro: perfetta per le contrattazioni, anche quelle più impensabili.

Fortuna: la accendi la mattina come il computer dell’ufficio.

Il consiglio del giorno: metti un tempo limite ai tuoi incontri lavorativi.

Voto 7 organizzata.

Bilancia

Amore: metti fuori dalla camera da letto il cartellino ‘non disturbare’.

Lavoro: convinci tutti con i tuoi modi sempre perfetti e ponderati.

Fortuna: ha l’effetto di una bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: dedicati totalmente a chi ami e ti contraccambia.

Voto 7 e mezzo sentimentale.

Scorpione

Amore: lo conquisti con la tua grande ironia.

Lavoro: sei dotato di pragmatismo strategico.

Fortuna: ti garantisce schiena dritta e intercedere deciso.

Il consiglio del giorno: la diplomazia è una dote da sfruttare.

Voto 7 affabile.

Sagittario

Amore: sei proprio il cima al podio meglio di essere al primo posto su Forbes.

Lavoro: ricevi lauree ad honorem su qualsiasi argomento.

Fortuna: non riesce a stare più di due minuti senza di te.

Il consiglio del giorno: dovrai solo essere felice.

Voto 8 e mezzo al settimo cielo.

Capricorno

Amore: sei impegnato su altri fronti.

Lavoro: in assetto super manager rampante senza concorrenza.

Fortuna: la cerchi come le chiavi nella borsa e invece le hai in tasca.

Il consiglio del giorno: diffidente quanto basta.

Voto 5 allerta meteo.

Acquario

Amore: è il tuo rifugio sicuro.

Lavoro: assente giustificato.

Fortuna: funziona a targhe alterne.

Il consiglio del giorno: punta sempre sul cavallo vincente, ovvero il cuore.

Voto 8 e mezzo solo amore.

Pesci

Amore: non si incastra perfettamente.

Lavoro: optate per la semplicità.

Fortuna: fugge quanto fate troppo gli intellettuali.

Il consiglio del giorno: non tutto funziona come una formula matematica.

Voto 6 e mezzo troppa testa.