L’oroscopo di oggi 28 settembre 2023: Pesci e Cancro grandi sognatori L’oroscopo di oggi, giovedì 28 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. I sogni sono immensi, quindi approfittiamone soprattutto in vista della Luna piena di domani. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato quello del Sagittario.

Ariete

Non hai bisogno di particolari riti voodoo per poter ottenere quello che vuoi, come un’avvocata che pensa così di far fuori un’amica per ottenere l’eredità. Ci penseranno la Luna piena nel tuo segno e Venere dalla tua a donarti, anche se per poco, fiducia e grinta per affrontare le avversità e le fatiche di Marte contro. Approfittane subito!

Amore: caccia grossa.

Lavoro: vuoi quagliare subito.

Fortuna: pimpante come per andare a fare l’ultimo bagno al mare.

Il consiglio del giorno: non tergiversare, vai diritto al punto.

Voto: 8 e mezzo

Toro

A volte il tuo temperamento costretto da Venere contro ti potrebbe cogliere in fallo, proprio come la Prémière Dame Brigitte, moglie di Macron, che infrange il protocollo e bacia la regina Camilla in visita in Francia. Anche se sai sempre tutte le regole a mena dito, potresti non saper controllare le tue voglie che ultimamente sono molto ‘affamate’.

Amore: vuoi tutto e subito.

Lavoro: zelante, anche un po’ troppo.

Fortuna: sei sempre carico a pallettoni.

Il consiglio del giorno: se non ricevi le coccole che vorresti, potresti fare tu la prima mossa.

Voto 7 – insaziabile

Gemelli

Adorate l’esagerazione e i gesti eclatanti come quella dell’agricoltore Lee Wilson del Kansas che regala non un mazzo ma ben trentadue ettari di girasoli alla cara mogliettina. Sentimenti e amore per voi sono di gran quantità e gran qualità complici Venere e la Luna Piena che vi terranno svegli per tutta la notte per amoreggiare follemente con tutti i vostri partner e filarini.

Amore: più si è, meglio è.

Lavoro: è semper una grande festa.

Fortuna: inarrestabili senza neppure l’aiuto di una Redbull.

Il consiglio del giorno: tutte le strategie di seduzione sono valide e portano a grandi risultati.

Voto 7 e mezzo atomico

Cancro

Invece di demoralizzarti per colpa della Luna Piena dovresti prenderla con filosofia e goderti tutto quello che hai ottenuto grazie a Giove e Mercurio e ti assicuro che non è poco. Pensa che l’unica preoccupazione per il grande Vasco Rossi, che parla apertamente del momento della sua dipartita, è che ci dovrà essere una gran bella festa perché lui dalla sua vita ha ottenuto più di quello che si sarebbe aspettato. Quindi niente musi lunghi, ok?

Amore: assente giustificato.

Lavoro: perfezione virtuosa che non serve a molto.

Fortuna: ti citofona sempre alla porta.

Il consiglio del giorno: cucina il tuo piatto preferito.

Voto 5 e mezzo

Leone

Delle tendenze delle sfilate per la prossima primavera estate di New York, Milano e Parigi, tu hai notato solo che le borse, di qualsiasi brand, forma e colore si devono portare strette strette vicino al cuore. Tu che hai sempre Venere nel tuo segno e oggi sei particolarmente ispirata dalla Luna Piena vuoi subito adottare questo trend così mentre cammini potrai percepire subito i battiti d’amore per qualche bello sconosciuto che incroci per strada.

Amore: tutto rose e fiori.

Lavoro: pensi già alle attività del prossimo anno.

Fortuna: grazia e bellezza le indossi tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: studia a memoria le poesie d’amore di Alda Merini.

Voto 7 e mezzo in pompa magna

Vergine

Giustifichi la tua ‘morbidezza’ innata dietro alla logica e al buon senso. Infatti con Mercurio dalla tua, tu sai proprio dare la giusta forma all’empatia e ai sentimenti. Proprio come quella del Giudice del Tribunale di Catania che ha deciso di non sfrattare una colonia di gatti perché non la si può separare dal suo nuovo habitat. Tu proprio non sbagli un colpo.

Amore: tenero e poetico.

Lavoro: per te è sempre importantissimo l’ambiente sano e rilassato.

Fortuna: sempre presente nel necessair in borsa.

Il consiglio del giorno: organizza una raccolta fondi a scopo benefico.

Voto 7 +

Bilancia

Di certo la Luna Piena di oggi ti mette di fronte ai tuoi limiti personali. Ma tu che sei duttile come la plastilina riesci a tradurre questo senso di barriera in versione ‘protettiva’. Infatti potresti essere stata proprio tu a suggerire al governo inglese di introdurre una nuova proposta di legge che valuti il divieto di fumo per tutti i nati a partire dal duemilaenove. A modo tuo sai sempre come essere altruista.

Amore: sempre pronta a donarti.

Lavoro: genietto illuminato.

Fortuna: la offri come aperitivo prima di cena.

Il consiglio del giorno: programma di mantenimento in palestra per almeno tre volte a settimana.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Ti unisci molto volentieri alla proteste in Olanda dove migliaia di persone bloccano l’autostrada contro la crisi climatica. Di certo con Mercurio a favore sai scegliere le battaglie che ritieni più importanti da affrontare anche se sotto sotto speri che qualcuno si affezioni anche alla tua causa, quella di Venere contro, e organizzi un bello sciopero nazionale per sostenerti.

Amore: vorresti poterlo acquistare al supermercato, come la pasta.

Lavoro: super fattivo.

Fortuna: giochi d’azzardo.

Il consiglio del giorno: puoi farti un regalo importante.

Voto 6

Sagittario

La Luna Piena di oggi ti mette proprio a tuo agio come il governo degli USA che allenta le regole sull’abbigliamento per far sentire il senatore Fetterman, non proprio in formissima, adeguato quando cammina per il Campidoglio in camicia alla Homer Simpson, calzoncini corti e sneaker. Hai profondamente bisogno di leggerezza e di poterti muovere liberamente anche se al momento con Mercurio e Saturno contro ti senti costretto in un ‘cul de sac’.

Amore: poco attraente.

Lavoro: svogliato nell’ultimo banco in fondo all’aula.

Fortuna: è solo momentanea.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere Asteroid City.

Voto 6 e mezzo più rilassato

Capricorno

Tra la Luna Piena stortissima e Marte contro tu ti addormenti ovunque come Sgarbi che colto da sonnolenza improvvisa riesce addirittura a fare una pennichella durante l’omaggio a Napolitano in Senato e viene svegliato dagli applausi. Hai proprio bisogno di una pausa o comunque una giornata di break. Conceditela!

Amore: non ci pensi minimamente.

Lavoro: a risentirci a domani.

Fortuna: da sdraiato si ha tutta un’altra prospettiva.

Il consiglio del giorno: ascolta solo belle e buone notizie, niente cronaca nera o economia modiale.

Voto 5 +

Acquario

Quando si parla di necessità e bisogni, tu sai perfettamente come agire e reagire. La Luna Piena di oggi ti conferisce grandissime capacità di adattamento e di trovare soluzioni pratiche e veloci. Segui il trend della Coldiretti della Sardegna che trovandosi in un momento di difficoltà nel reperire pastori sul territorio, ha deciso di farli arrivare direttamente dal Kirghizistan, dove la cultura della pastorizia è ancora forte. Sei un vero giocoliere.

Amore: non sai mai dire di no.

Lavoro: tutto funziona sempre perfettamente.

Fortuna: sei un cane da tartufo per le occasioni!

Il consiglio del giorno: impara trucchetti di magia.

Voto 7 + solare

Pesci

Quando avete letto la notizia della bambola assassina arrestata in Messico, avete subito pensato che si trattasse di una delle vostre solite male interpretazioni e invece vi confermo che è un fatto realmente accaduto. Non fatevi troppo scoraggiare da questo Mercurio contro e sopratutto non mettetevi sempre costantemente in dubbio.

Amore: poco impegnativo.

Lavoro: andate sempre diritti al punto.

Fortuna: fortunelli dentro.

Il consiglio del giorno: credete di più in voi stessi.

Voto 7 –