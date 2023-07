L’oroscopo di oggi 28 luglio 2023: Leone e Sagittario sono passionali L’oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio 2023, è una spinta energica e ottimista soprattutto per i segni di fuoco. Marte e Giove insieme donano voglia di fare e la Luna in Sagittario non si tirerà di certo indietro. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Con la Luna in Sagittario, Marte trigono a Giove e il Sole nel segno del Leone, direi che l'ottimismo e l'esuberanza siano dilaganti. Ottimo! Ne approfittino soprattutto i segni di fuoco, che hanno sempre Venere a favore. Il segno fortunato oggi è proprio il Leone mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Ti entusiasmi per i tuoi successi, proprio come le azzurre di calcio che nell’esordio al mondiale vincono contro l’Argentina e cantano "notti in bianco" di Blanco. D’altronde con Venere, Mercurio e anche la Luna a favore, tu non puoi far altro che festeggiare e brindare alla vita con tutti i tuoi amici e compagni di viaggio.

Amore: baci anche gli sconosciuti che incontri per strada.

Lavoro: chiudi tutto prima delle vacanze con il botto.

Salute: la notte è fatta solo per danzare, non per stare in pigiama sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: prepara la borsa andare in spiaggia.

Voto: 8

Toro

Fai molta fatica ad adattarti a questo nuovo clima tropicale, perché tu sei un vero tradizionalista e desideri fortemente il classico scorrere e alternarsi delle stagioni. Con Venere contro e anche Giove non sopporti nessuna variazione dalla tua placida routine, neppure le improvvisate del partner o del filarino del momento sono escluse.

Amore: lo approcci come un digiuno intermittente.

Lavoro: le richieste dell’ultimo minuto le contrasti un dritto micidiale alla Djokovic.

Salute: ti snervi anche a controllare gli orari delle lezioni in palestra.

Il consiglio del giorno: studia gli itinerari delle più belle passeggiate sul Monterosa.

Voto 5 +

Gemelli

La Luna di oggi in opposizione vi indispone, come i granchi blu che hanno invaso la laguna di Orbetello in Toscana, mettendo a rischio l’equilibrio della fauna e della flora locale. Solo l’amore e Venere possono risollevare il vostro umore e regalarvi un sorriso. Oltre ai buoni sentimenti puntate tutto sulla vostra grande autoironia.

Amore: oggi l’astrologa vi prescrive ore di coccole sul divano.

Lavoro: vi sentite sovraccaricati come i rider a pausa pranzo.

Salute: il luogo migliore dove rifugiarvi e ricaricare le energie è la vostra amatissima casa.

Il consiglio del giorno: acquistate cuscini nuovi per arredare e ammorbidire il vostro divano.

Voto 6

Cancro

Sei sempre pronto ad entrare in azione, con Marte che rende i tuoi muscoli sempre scattanti e i tuoi sensi all’erta come i cani dei pastori che accompagnano il gregge al pascolo. C’è sempre bisogno di un tipo come te, che nelle urgenze sappia subito come entrare in azione. Proprio come la coppia di sposini in provincia di Modena che durante il ricevimento del loro matrimonio ha salvato un invitato da un arresto cardiaco. Sai sempre come rimediare a qualsiasi contrattempo.

Amore: le performance sotto le lenzuola sono proprio la tua specialità.

Lavoro: tu porti tutti in salvo appena intravedi uno Tzunami all’orizzonte.

Salute: sei rassicurante com il bagnino che passeggia con il galleggiante sul bagnasciuga.

Il consiglio del giorno: riguarda tutte le vecchie puntate di ‘Bay Watch’.

Voto 7 +

Leone

Se da giorni ti stai domandando il perché tu non sia stato chiamato per interpretare uno dei Ken di Barbie, non temere, perché pare che la saga della bambola più famosa al mondo avrà un sequel, un prequel e pure uno spin off, tutto dedicato proprio a Ken, appunto. Tu che hai Venere e anche la Luna a favore, oggi rasenti la perfezione e dovresti proprio inviare una richiesta di casting con tanto di video dove mostri il tuo profilo migliore.

Amore: vuoi essere venerato come un dio dell’antichità.

Lavoro: ti applichi per vincere il premio del dipendente modello, anche se nel tuo ufficio tale posizione non esiste.

Salute: ti sposti unicamente eseguendo balletti e coreografie come se fossi in un musical.

Il consiglio del giorno: ascolta tutta la colonna sonora del film Barbie.

Voto 8 e mezzo

Vergine

Non lasciarti prendere troppo dalle paranoie della Luna storta di oggi. Prendi esempio da Tina Cipollari, che vive serenamente, come una scolaretta delle medie promossa a pieni voti, la tempesta di Piersilvio Berlusconi contro il ‘trash’ a Mediaset, dichiarando che non vede l’ora di riprendere la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’ a settembre . Ricorda che tu hai sempre Giove a favore pronto a raddrizzare la tua nave, anche se tira Maestrale e ci sono quaranta nodi di vento.

Amore: buttati senza pensarci troppo.

Lavoro: sei indecisa come quando devi ordinare qualche cosa al tuo ristorante preferito.

Salute: hai la silhouette di un personal trainer in palestra.

Il consiglio del giorno: una corsetta a bordo mare è perfetta per spegnere la mente.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Le tue idee e i tuoi progetti hanno la stessa risonanza dell’eccezionale scoperta del Teatro di Nerone a Roma. Con Mercurio e anche la Luna a favore sei prontissima a salire in cattedra e fare la professoressa. Sono certa che avrai uno stuolo di studenti pronti a seguire precisamente tutte le tue indicazioni, perché con Venere dalla tua sai far innamorare tutti sbattendo semplicemente due volte i tuoi occhioni.

Amore: sei un tutt’uno con i sentimenti e l’amore.

Lavoro: ogni tuo desiderio si realizza con uno schiocco di dita.

Salute: sei tu a dare consigli di bellezza al tuo salone di fiducia.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di rollerblade fluo da sfoggiare in città.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Marte a favore ti protegge dagli imprevisti, regalandoti ottimi riflessi. Puoi quindi non preoccuparti troppo come gli scienziati che hanno avvistato all’ultimo minuto il meteorite che ha sfiorato la terra, anche perché probabilmente troppo piccolo per causare disastri. Ricorda sempre che sai essere agile come un felino, e con un balzo allontanarti debitamente da tutti i guai e pasticci che potrebbero sopraggiungere con Giove contro.

Amore: sei una vera tigre del ribaltabile.

Lavoro: sei perfettamente allenato come per una corsa ad ostacoli.

Salute: riesci anche a non sudare con queste temperature torride.

Il consiglio del giorno: riguarda l’interminabile saga ‘Guerre Stellari’.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Oggi puoi finalmente rimettere il naso fuori casa, con la Luna nel tuo segno che ti spinge ad avventure divertenti e rinvigorire spirito e corpo, messo sotto torchio ultimamente da Marte contro. Potrai addirittura concederti un concerto all’aperto di musica elettronica, perché pare che proprio questo genere di musica tenga debitamente alla larga le tanto temute zanzare pronte a banchettare dopo il tramonto. Indossa subito le scarpette da ballo e buttati nella mischia.

Amore: ti impegni per dare proprio il massimo.

Lavoro: l’attività principale sarà organizzare l’aperitivo post lavoro.

Salute: sei nuovamente l’anima della festa e del divertimento.

Il consiglio del giorno: è giunto il momento di preparare la tua valigia per prendere il volo delle vacanze.

Voto 7 –

Capricorno

Ti dedichi al lavoro con la stessa costanza e consapevolezza di Christian Riganò, ex bomber della Fiorentina che dopo essersi ritirato dal mondo del calcio ha ripreso felicemente il suo lavoro di muratore. Marte a favore ti dona grande costanza e determinazione ed energie perfette per alzarti all’alba e lavorare in qualsiasi situazione, anche sotto al sole cocente di questa stagione.

Amore: tu porti a casa sempre il risultato.

Lavoro: sei super responsabile.

Salute: sei resistente a qualsiasi cambiamento climatico.

Il consiglio del giorno: rispolvera le biglie per un partitone la domenica in spiaggia.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Con Mercurio contro, potresti passare ore a riflettere su grandi domande come se sia effettivamente importante e salutare fare la doccia tutti i giorni. Lascia perdere studi scientifici e programmi culturali e dedicati oggi al divertimento e alle relazioni sociali con la complicità della Luna a favore. A livello intellettuale il massimo che puoi fare sono chiacchiere da bar o raccontare barzellette sporche per far ridere tutto il tuo gruppo di amici.

Amore: potresti conquistarlo con la simpatia.

Lavoro: sei ‘resident’ alla macchinetta del caffè

Salute: dormire una mezz’oretta prima di uscire per dare il meglio è un tuo ‘must’.

Il consiglio del giorno: ascolta una radio che trasmette solo musica Jazz.

Voto 5

Pesci

La cura perfetta per le continue fatiche a cui vi sfida Marte e l’umore nero per la Luna storta è certamente un buon caffè. Che sia nero senza zucchero, macchiato, americano o in vetro, la bevanda preferita dagli italiani è stata studiata da moltissimi scienziati che ne decantano da sempre i benefici per la salute. Quindi oggi potete anche abbondare o esagerare tanto voi subito dopo il tramonto non potete assolutamente rinunciare all’imperdibile appuntamento con il divano. Siete dei veri orsi dentro.

Amore: vi spalmate da testa a piedi con un repellente come al tramonto contro le zanzare.

Lavoro: oggi i vostri pensieri non li condividete con nessuno.

Salute: ve ne state placidamente con il broncio stampato in viso.

Il consiglio del giorno: guardate video di gattini o cuccioli di panda su YouTube .

Voto 6 –