L’oroscopo di oggi 28 aprile 2023: Toro e Cancro decisissimi Nell’oroscopo di oggi, venerdì 28 aprile 2023, il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato l’Acquario. Con Marte e Urano ancora a braccetto, teniamoci pronti a due segni normalmente pacati che invece tireranno fuori un caratterino deciso: parlo di Toro e Cancro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 28 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Con Marte ancora sestile a Urano, direi che abbiamo le energie giuste per portare a termine qualche chiusura che rimandiamo da tempo. Che si tratti d'amore o di lavoro, preparatevi a prendere decisioni dalle quali non si torna indietro, soprattutto se siete del Toro o del Cancro.

Con la Luna ancora nel segno del Leone, il segno fortunato sarà il Leone stesso, nonostante Mercurio a sfavore, mentre il segno sfortunato sarà l'Acquario.

Leggi anche L'oroscopo del 25 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei sempre più buono e generoso, grazie a Venere che ti fa provare l’amore cosmico universale. Sono certa che approvi la scelta di Re Carlo di invitare all’incoronazione Andrew Parker Bowles, l’ex della sua amata Camilla. Tu vivi come in una famiglia allargata.

Amore: sei dolce come le gelatine alla frutta con lo zucchero.

Lavoro: ti fai prendere un po’ troppo la mano da scelte fatte con il cuore.

Salute: al posto della classica stretta di mano, tu ti presenti con affettuosi abbracci.

Il consiglio del giorno: sforna biscottini alla pasta frolla da regalare a chi vuoi bene.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei sempre molto pragmatico e pieno di iniziative, grazie a Mercurio nel segno che è più efficiente di un life coach. Infatti, se oggi che hai la Luna storta optassi per un cambiamento radicale della tua vita, potresti prendere ispirazione dal giovane ventenne che ha condiviso la sua storia online. Ha raccontato di come, trovandosi senza lavoro, si è imbarcato su una nave da crociera e ha rivoluzionato la sua vita. Tu puoi permetterti i grandi ribaltoni.

Amore: sei un filino troppo pressante.

Lavoro: ora che hai studiato tutte le opzioni è il momento di passare alla pratica.

Salute: sei capace di tenere il ritmo costante di un treno sulla tratta Roma-Milano senza fermate.

Il consiglio del giorno: fai esercizi per sviluppare il pensiero laterale.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

L’amore, e soprattutto Venere, vi sta proprio dando alla testa, tanto che ormai il vostro pallino sono le storie a lieto fine che volete replicare in tutti gli ambiti della vostra vita, come una passata di vernice rosa in tutte le stanze della casa. Probabilmente c’è il vostro zampino nella scelta degli sceneggiatori di Beautiful, che hanno deciso di trasformare l’antagonismo tra Brooke e Taylor in un’amicizia tutta cuoricini e like. Voi avete la capacità di moltiplicare l’amore.

Amore: è una festa emozionante piena di unicorni e arcobaleni.

Lavoro: il vostro è un entusiasmo super coinvolgente.

Salute: siete presi bene già di prima mattina anche senza la canonica dose di caffè.

Il consiglio del giorno: leggete la ‘Trilogia dell’amicizia’ di Luis Sepulveda.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei davvero spericolato, con Marte che ti spinge sempre al limite come un funambolo su una corda sospesa a dieci metri di altezza. Vista questa tua passione per l’estremo dovresti fare una passeggiata sul belvedere di Piani Resinelli, una passerella sospesa nel vuoto nella splendida cornice del lago di Como, seppur in piena sicurezza ti assicuro che è da brivido. Tu però evita di esibirti in una camminata sulla balaustra per aumentare la tensione.

Amore: i tuoi abbracci sono mozzafiato.

Lavoro: ti senti proprio sulla cresta dell’onda come un surfista professionista.

Salute: sei sempre pronto a mettere in mostra il tuo fisico divino.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di parkour.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se da una parte questo è proprio il momento propizio per fare shopping di stagione perché tutto ti cade a pennello, grazie a Venere che ti ha trasformato in un divo da copertine, dall’altra con Mercurio contro potrebbe farti prendere da acquisti compulsivi rispetto alle tue finanze. Proprio come la borsa super trendy di Bottega Veneta, che può essere facilmente scambiata per un sacchetto di carta che si trova nei negozi ecosolidali, ma costa come una bicicletta elettrica. Attenzione agli azzardi.

Amore: a grandi sentimenti corrispondono sempre grandi regali.

Lavoro: dovresti ripassare anche la differenza tra destra e sinistra in senso fisico.

Salute: la tua silhouette è davvero perfetta.

Il consiglio del giorno: prima di fare shopping fai attente ricerche sui trend di stagione online.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Alla notizia della prossima candidatura di Biden per le elezioni del 2024, tu dovresti subito mandare il tuo CV con tanto di lettera motivazionale per essere inserita nel team che si occupa della campagna per le presidenziali. Con Mercurio e anche Marte dalla tua hai le caratteristiche perfette per essere a capo di tutta la comunicazione con idee e strategie che possono facilmente sbaragliare tutti gli avversari. Sei perfetta per questo genere di sfide.

Amore: lo consideri solo come una distrazione.

Lavoro: sei iper produttiva.

Salute: hai la capacità di occuparti di più cose nello stesso momento come la Dea Kali.

Il consiglio del giorno: fai un corso da freestyle barman, può sempre tornarti utile.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La tua vita si basa su un unico valore: l’amore. Con Venere e la Luna a favore tu vuoi condividere tutto con il tuo partner anche la toilette la mattina quando ti prepari per andare a lavorare. Sei come Marika Iavarone, che non si separa dal suo amato cavallo neppure quando va a fare la colazione al bar e a cui solitamente offre un bel babà. Ti piace vivere in totale simbiosi come un pesce pagliaccio con l’anemone.

Amore: lo vivi come una trama di un film romantico dove tutti vissero felici e contenti.

Lavoro ti impegni al massimo per ottenere un ambiente lavorativo pieno di armonia.

Salute: questo è il momento giusto per fare la foto tessere per la carta d’identità.

Il consiglio del giorno: organizza un evento di team building con i colleghi fuori porta.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La notizia di uno ‘spirito guida’ all’Isola dei famosi ha fatto letteralmente spaziare la tua fantasia, perché con Mercurio contro sei ben propenso a voli pindarici a bordo di un parapendio fuori controllo. Infatti tu vorresti riscrivere gran parte del programma per farlo diventare un vero giallo con colpi di scena alla Agatha Christie. Tu metti tutto nero su bianco perché potrebbe servire per le prossime edizioni del reality.

Amore: le nottate di sesso matto sono la tua specialità.

Lavoro: attenzione a scelte prese troppo di petto.

Salute: sei in movimento perpetuo tanto che il tuo divano ti invia messaggini perché sente la tua mancanza.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate della ‘Signora in Giallo’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La tua voglia di relazioni, con Venere che è sempre in opposizione, è scarsa come il frigorifero vuoto prima di andare a fare la spesa, ma ti prometto che finirà presto. Con questo mood da vero lupo solitario potresti decidere di investire i tuoi risparmi per acquistare l’isola deserta nel mare della Scozia diventata virale per il prezzo e per l’unicità. Di certo lì potrai trovare pace e tranquillità e soprattutto tanta privacy a cui al momento tieni parecchio.

Amore: è un argomento poco interessante come le liti nei programmi della domenica pomeriggio.

Lavoro: la tua tecnica per non dover parlare con nessuno è fingere di essere al telefono preso da chiamate importanti.

Salute: lo specchio lo eviti come la telefonata con il commercialista.

Il consiglio del giorno: leggi i sonetti di Shakespeare in lingua originale.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Questo è proprio un buon momento per sfruttare tutta la tua verve comunicativa, grazie a Mercurio che fa viaggiare le tue sinapsi come su una Ferrari di Formula Uno. Proprio come Leclerc, che smette i panni del pilota per dilettarsi nella musica con l’uscita del suo nuovo singolo AUS 23 come compositore e pianista. Metti subito in luce tutte le tue grandi doti.

Amore: sei tutto messaggini smielati al tuo partner.

Lavoro: sei concentratissimo a realizzare i tuoi progetti.

Salute: la tua attività preferita è senza dubbio quella mentale.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un MBA.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai presente il maxi ingorgo di auto che si è creato sul lungo lago di Como durante lo scorso ponte, e che ha bloccato per ore i turisti che pensavano di trascorrere una serena giornata di festa? Con Mercurio contro tu rischi di essere il protagonista di eventi come questi, perché la tua capacità di valutare le situazioni dove ci vuole prontezza e attenzione alle regole è praticamente azzerata. Cerca di non infilarti in situazioni troppo spinose.

Amore i tuoi baci sono dolcissimi come il gelato al fico caramellato.

Lavoro le tue comunicazioni sono contorte come i monologhi di Woody Allen.

Salute fai più colpo di Diletta Leotta a bordo campo.

Il consiglio del giorno: ripassa le regole degli incroci del codice della strada.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi piace andare contro corrente e farvi da soli le vostre regole, che di certo sono davvero illuminate grazie a Mercurio dalla vostra. Siete irriverenti, come la cantante Lizzo che, durante il suo concerto nello stato del Tennessee, si presenta con un corpo di ballo di Drag Queen considerato illegale in questa parte degli USA. Voi con Marte dalla vostra non temete nulla e siete pronti a sfidare le grandi istituzioni come Davide contro Golia.

Amore: vi concentrate unicamente sull’atto fisico.

Lavoro: siete categorici e non ammettete margini di contrattazione. Per voi la risposta deve essere si o no.

Salute: siete così elastici che non avete neppure bisogno dello stretching di riscaldamento.

Il consiglio del giorno: imparate a controllare da soli il calcolo delle tasse.

Voto 7 e mezzo