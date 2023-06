L’oroscopo di oggi 27 giugno 2023: Ariete e Sagittario non contengono le passioni Nell’oroscopo di oggi, martedì 27 giugno 2023, ci sono grandi tensioni dovute a Venere che si congiunge a Lilith e si avvicina a Marte in Leone. Contemporaneamente Mercurio in Cancro sembra riportare l’attenzione alle emozioni profonde: il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, martedì 27 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Mercurio è ufficialmente entrato nel segno del Cancro. Il pensiero ma anche il dialogo si fanno più rassicuranti, accudenti e attenti anche all'ascolto delle esigenze altrui.

Con la Luna che oggi è ancora nel segno d'aria della Bilancia, direi che il segno fortunato sia la Bilancia stessa, mentre il segno sfortunato l'Ariete. Che però quasi non se ne accorge!

Ariete

Dovresti essere in vacanza. La taglia del tuo ego è incompatibile con le richieste di capi, colleghi, clienti & co. La Luna è stortissima, chiederti di non esagerare o di nascondere le tue emozioni sarebbe come chiedere a Edward Snowden, che ha compiuto gli anni in questi giorni, di non condividere i documenti top secret della Nsa con la stampa. Hai energia a palate ma la impieghi solo se si tratta di goderti la vita o far godere qualcun altro.

Amore: il cattivo umore non è una scusa sufficiente per declinare un invito romantico.

Lavoro: solo smart working a bordo piscina, astenersi lavori di concetto.

Salute: Con un corpo così, la febbre sale agli altri.

Il consiglio del giorno: Muoviti. Libera la tua energia, migliora l’umore.

Voto 6+

Toro

Giornata da spendere in panciolle, o lavorando in modalità bradipo per non sudare in attesa di una pausa per leccare il tuo gelatino preferito. Meglio se in perfetta solitudine, fai eccezione solo per chi è compatibile con te come Paride Vitale per Victoria Cabello. Non che ci sia la fila, fatica a sopportarti anche tua madre, con Mercurio a favore trovi troppo facilmente le parole per farci innervosire.

Amore: Risponde la segreteria telefonica, siete pregati di non lasciare un messaggio.

Lavoro: Pigro come pochi ma col cervello che è un eroe della Marvel.

Salute: Fingi un abbassamento di voce.

Il consiglio del giorno: Procurati un timer e prova la tecnica del "Pomodoro" per non procrastinare e ottimizzare il lavoro.

Voto 7 ma percepito 5.

Gemelli

Vincere è facile. Vivrete un giorno nei panni di Chris Hemsworth, anche senza il martello di Thor. Vi sentite talmente bene nel vostro corpo che, con sforzo minimo, riuscirete ad attrarre nuove o vecchie conoscenze, basterà lavarsi, vestirsi e uscire di casa, la vostra sicurezza e audacia faranno il resto. Come Elon Musk, sapreste portare avanti progetti ambiziosi di razzi riutilizzabili ed energie rinnovabili puntando dove nessuno ha osato prima, senza paranoie sul risultato.

Amore: Amori. Plurale.

Lavoro: Scrivi manuali su come vendere ghiaccio agli eschimesi.

Salute: Salute e ricchezza creano bellezza.

Il consiglio del giorno: Osa, la fortuna aiuta gli audaci.

Voto 7 ma percepito 9.

Cancro

Tieni a portata di mano degli occhiali da sole tattici per celare la tua emotività, la Luna storta è infatti l’unico neo in un cielo splendente e piuttosto fortunato. Sei comunque talmente rassicurante e protettivo che potresti rubare il lavoro a Duke, il gatto randagio assunto dall'aeroporto di San Francisco per alleviare stress e paura del volo dei passeggeri.

Amore: Ti si vuole bene come ad un fratello.

Lavoro: Spacciatore di frasi motivazionali.

Salute: La tua forza è la tua vulnerabilità.

Il consiglio del giorno: Tieni un diario emotivo e sublima tutto con un’attività creativa come la pittura o la musica.

Voto 7 pieno.

Leone

Con Venere e Marte uniti nel tuo segno e in aspetto favorevole alla Luna sei più morbido e piacevole di un maglioncino di cachemire in una serata ventilata dopo il mare, hai proprio voglia di proteggere chi ami. Al lavoro tieni un profilo basso, per i capi che non apprezzano la tua audacia e ambizione sei come Piqué per Shakira “un bambinone pazzo e turbolento”. Fuori dall’ufficio ti troviamo semplicemente irresistibile.

Amore: Audace, spudorato, oggi pure tenero: mix letale!

Lavoro: Un creativo rullo compressore.

Salute: Il (bollente) ritratto della salute.

Il consiglio del giorno: Prendi lezioni di difesa personale.

Voto 6 ma ti daresti un 10.

Vergine

Molti si lamentano con dei “non si può dire più niente”. Tu, con Mercurio a favore, potresti invece tenere Ted Talk ineccepibili anche bendata, senza offendere nessuno. Oggi, poi, con il tuo sarcasmo strapperesti un sorriso a chiunque. Adori scherzare tanto quanto Diana che per il tredicesimo compleanno di William fece preparare una torta a forma di grosse tette per metterlo giocosamente in imbarazzo. Dicono che Harry abbia apprezzato e chiesto il bis.

Amore: Sei il feticcio di ogni sapiosexual.

Lavoro: Pronta per il premio pulizer.

Salute: Non hai peli sulla lingua.

Il consiglio del giorno: Pronunciare le parole giuste è eticamente doveroso, perché ciò che non si dice scompare.

Voto 8

Bilancia

Marte e Venere sono a tuo favore e tu, bella, atletica e a casa nel tuo corpo, ricordi Miranda Kerr, modella, imprenditrice, madre e health coach. Dice che per stare bene bisogna trovare un equilibrio tra mente, corpo e spirito, ma oggi Urano si mette di traverso sparando emotività e impulsività alle stelle. Occhio perché basterà un attimo e potresti generare una tempesta di fulmini più grande di quella del vulcano Hunga Tonga con 192.000 fulmini e 2.615 lampi al minuto.

Amore: Cerchi emozioni forti, che tolgano il fiato come le caramelle balsamiche.

Lavoro: Lavora a progetti che ti stanno a cuore.

Salute: Sotto pressione come il bollito.

Il consiglio del giorno: Respira. Conta fino a 10, meglio 100.

Voto 5

Scorpione

Non hai voglia che ti disturbino con richieste di alcun tipo. Declini qualsiasi invito che preveda la presenza di più di una persona, salvo non sia una cena stellata con autista che ti prelevi e ti riporti a casa e che il conto venga saldato da qualcun altro. Ovviamente non accetti contraddittorio, le tue sono le idee più geniali in circolazione. Simpatico e relatable come Meghan Markle. Si vocifera che pure Taylor Swift le abbia dato picche, tramite un suo rappresentante, rifiutando l’invito di partecipare al suo podcast.

Amore: Le coccole le lasci a qualcun altro.

Lavoro: Segui un corso di aggiornamento.

Salute: Dimenticati i cibi a calorie negative e torna in palestra.

Il consiglio del giorno: Lascia stare lo shopping compulsivo, investi piuttosto in libri e concerti.

Voto 4

Sagittario

Non sarai Pharrell Williams ma sei molto creativo, punta alla cresta dell’onda anche tu. Mettiti in gioco e crea nuove occasioni d’incontro, più gente conosci e più le tue opportunità si moltiplicano. Potresti essere fortunato come la donna che sulla Circumvesuviana é stata trafitta da Cupido e dopo aver chiesto aiuto sui social per ritrovare il “suo” bellissimo capotreno è stata aiutata da un dirigente Eav.

Amore: Davanti al tuo fascino deponiamo le armi.

Lavoro: Con questa Venere, divertimento e relax hanno il monopolio.

Salute: Ti hanno detto che si può andare a letto prima di mezzanotte?

Il consiglio del giorno: Questa sera solo bevande analcoliche.

Voto 8

Capricorno

Occhio a Mercurio in opposizione, rischi di finire tra quelli che comprano un biglietto per Bari per atterrare poi a Bali o seminano il panico in spiaggia a Malta scambiando un innocuo tonno per uno squalo. Con Giove a favore sei comunque piuttosto protetto e, in effetti, finire inaspettatamente a Bali non sarebbe poi così male. Mandaci una cartolina.

Amore: Oggi ami molto la tua merenda di mezza mattina.

Lavoro: Il cervello ha impostato l’out of office.

Salute: Un tagliando dall’osteopata fa sempre bene.

Il consiglio del giorno: Rileggi due volte e chiedi conferma cinque, prima di agire.

Voto 4

Acquario

Segui l’esempio dei politici Schlein e Conte che non vogliono condividere la scena: al massimo, dicono, il bar per un caffè. Tu nemmeno quello, in realtà, non ti va di condividere nulla, con nessuno. Preferisci goderti il tuo spiraglio di 24h di pace emotiva per i fatti tuoi. Domani troverai un’altra scusa per startene da solo.

Amore: Pratichi solo l’outcourse.

Lavoro: Gli impegni si moltiplicano come le lentiggini al sole.

Salute: Stressato come un condizionatore in questi giorni di caldo africano.

Il consiglio del giorno: Ridi di cuore e dedicati al giardinaggio.

Voto 2

Pesci

Ora che Mercurio è tornato a favore, siete sicuri che voi non fareste errori di ortografia come l’operaio sbadato del I secolo A.C. che ha inciso alcuni versi di Virgilio su un’anfora ritrovata in Spagna. Per colpa delle sue sviste gli archeologi ci hanno messo anni per decifrare che si trattava di versi delle Georgiche. Oggi, voi, siete invece precisini e brillanti alla stregua dei colleghi scienziati del MIT.

Amore: Sicuri della vostra parlantina da Cyrano de Bergerac.

Lavoro: Si gira come le trottole.

Salute: L’energia positiva attrae energia positiva.

Il consiglio del giorno: Albert Einstein disse che è meglio essere ottimisti ed avere torto, piuttosto che pessimisti e avere ragione.

Voto 8 1/2