L’oroscopo di domani, martedì 27 agosto 2024: le previsioni per tutti i segni di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 27 agosto 2024: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata su amore, lavoro e fortuna. C’è una intensa Luna in Gemelli pronta a scatenare emozioni e richieste, soprattutto quando si avvicina il suo amato Giove. Questo potrebbe infastidire soprattutto i segni mobili: Vergine, Sagittario e Pesci: il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell'oroscopo di domani, martedì 27 agosto 2024 la Luna, ancora in Gemelli per tutto il giorno, amplificherà ancora di più il suo bisogno di esprimere, condividere, dichiarare emozioni e sentimenti per nulla organizzati dalla ragione o dalla maturità. Questo potrebbe infastidire soprattutto i segni mobili: Vergine, Sagittario e Pesci che, non dimentichiamocelo, se la vedono ancora con Saturno e Venere. Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: fare il piacione ti piace parecchio.

Lavoro: sei pronto a raccogliere nuove sfide e nuovi guadagni.

Fortuna: ti fa vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un torneo di Burraco per arrivare preparato al Natale in famiglia.

Voto: 8

Toro

Amore: purché taccia.

Lavoro: hai voglia di creare qualcosa con le mani e meno di stare davanti al pc.

Fortuna: te l costruisci come un muratore bergamasco.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa dolce con chi ami.

Voto: 7

Gemelli

Amore: fate faville ma poi ognuno dorme a casa sua.

Lavoro: la vostra perfezione rasenta la maniacalità.

Fortuna: se siete pazienti, si palesa.

Il consiglio del giorno: non abbiate paura di esprimere le vostre idee, ma fatelo con garbo.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: il tuo cuore è spalancato.

Lavoro: la pausa pranzo rimane sempre il momento preferito.

Fortuna: cenetta e anteprima di una serie TV.

Il consiglio del giorno: invita a cena qualcuno a cui vuoi bene ma che non vedi da tempo.

Voto: 8 abbondante

Leone

Amore: ti sei un pò stufato del solito sesso e hai bisogno di stimoli emotivi.

Lavoro: potresti ricevere un riconoscimento , meritatissimo ovviamente.

Fortuna: soffia a tuo favore.

Il consiglio del giorno: lascia andare il passato e lanciati a tutta velocità verso il futuro.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: perdi la sicurezza della Luna ma Venere rimane tua amica.

Lavoro: ti senti destabilizzata ma cerchi di adattarti.

Fortuna: è una questione di fiducia nelle tue capacità.

Il consiglio del giorno: accetta i tuoi limiti, ti si vuole bene anche se non sei perfetta.

Voto: 5 +

Bilancia

Amore: fai il primo passo e ci lasci tutti di stucco.

Lavoro: sei sempre all’altezza della situazione.

Fortuna: ti fa incontrare la persona giusta.

Il consiglio del giorno: sogna in grande, anzi in grandissimo.

Voto: tra il 7 e l’8

Scorpione

Amore: il romanticismo è nell’aria, inspira a pieni polmoni.

Lavoro: se un collega ti chiede aiuto tu limitati ad offrirgli un caffè.

Fortuna: il tuo intuito ti salva sempre.

Il consiglio del giorno: un bicchiere di prosecco non è sempre la soluzione ma aiuta.

Voto: 6

Sagittario

Amore: non vuoi sentirlo neanche nominare.

Lavoro: un nuovo impegno ti sembra difficile, ma hai gli strumenti logici per andare oltre.

Fortuna: decisamente imprevedibile.

Il consiglio del giorno: non permettere al malumore di rovinarti la giornata.

Voto: ragionamento 7 emotività 4

Capricorno

Amore: lasciati andare.

Lavoro: i tuoi modi carini stupiscono piacevolmente.

Fortuna: tu credi di più nelle tue capacità.

Il consiglio del giorno: non lasciare che la routine ti soffochi e cerca il modo per ravvivarla.

Voto: 7 +

Acquario

Amore: non avere paura di seguire il cuore, lui sa dove portarti.

Lavoro: ti piace ricordare le vacanze appena trascorse.

Fortuna: ti da il giusto sprint.

Il consiglio del giorno: usa la bicicletta come mezzo di locomozione principale.

Voto: 8 e mezzo

Pesci

Amore: chiedete pietà.

Lavoro: se fosse per voi ritornereste all’epoca del baratto.

Fortuna: vi sembra una barzelletta ma di quelle che non fanno ridere.

Il consiglio del giorno: non abbiate paura degli imprevisti, nascondono sempre un insegnamento.

Voto: 4 +