L’oroscopo di oggi 26 settembre 2023: Toro e Leone pronti a ribaltoni emotivi L’oroscopo di oggi, martedì 26 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. L’amore è travolgente e spesso sconquassante e c’è una gran voglia di cambiare le cose con questa Luna nel segno rivoluzionario dell’Acquario. Occhio a Leone, Scorpione, Toro e Acquario stesso che non accettano compromessi.

Ariete

La Luna a favore ti permette ti alzare un po’ la voce per far fronte a Marte contro. I tuoi modi rimangono comunque gentili, quasi saggi, come quelli del Presidente Mattarella che chiede alle famiglie italiane di portare rispetto e fiducia nei confronti del sistema scolastico e dei docenti. Spesso è sufficiente un po’ di diplomazia e le giuste parole per puntare a risultati sorprendenti.

Amore: come un vassoietto di pasticcini alla crema.

Lavoro: poche parole ma ben scelte.

Fortuna: è come una copertina di Linus.

Il consiglio del giorno: lezioni di dizione e postura.

Voto: 7 e schiena diritta

Toro

Invece di sbraitare e di gesticolare inutilmente per farti ascoltare, sarebbe decisamente più logico affidarsi alle enormi capacità di dialettica che ti offre Mercurio ancora a favore. Lo so che con la Luna storta e Venere contro tu aneli profondamente a riconoscimenti importanti, ma ti assicuro che tenere i nervi saldi sarà decisamente più proficuo. Per farti ascoltare dovresti essere come Andrea Bocelli che incanta il senato e riceve una standing ovation.

Amore: troppo impaziente.

Lavoro: non puoi avere sempre ragione.

Fortuna: sfruttala al massimo.

Il consiglio del giorno: impara a controllare la tua impazienza.

Voto 6 lirico

Gemelli

Vi unite volentieri alla lunga coda di ragazzi in Darsena a Milano che attendono la shopper di Giorgio Armani, che contiene i semi da piantare. Avete un gran bisogno di socialità perché esaltati dalla Luna, da Venere e da Marte. Siete disposti anche a sacrificare tutti gli impegni e le responsabilità pur di seguire il flow e il vostro istinto. Al senso del dovere voi non rispondete neppure con un messaggino di whatsapp.

Amore: pieno di libidine.

Lavoro: campioni di scuse improbabili.

Fortuna: vi sentite invincibili.

Il consiglio del giorno: segnatevi tutti gli eventi delle settimane della moda in giro per l’Europa.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Ultimamente avete schermato le vostre scelte dietro a pura logica, quando invece il vostro cuoricino generoso è sempre pronto a battere forte e a emozionarsi anche quando si è iper stimolati da Mercurio. Infatti, dietro al funzionario statale di Treviglio che ha permesso all'ottantenne Leonardo di andare a trovare la moglie al cimitero in bicicletta ci deve essere proprio un tipo come te, tutto sensibilità.

Amore: pieno di sentimento.

Lavoro: attento ai bisogni di tutti.

Fortuna: ne metti un goccio anche nella crema da notte.

Il consiglio del giorno: organizza un cineforum a casa tua.

Voto 7

Leone

Per affrontare la Luna storta, dovresti proprio darti allo shopping, così da trovare una rapida consolazione. Tra le varie opzioni super chic ed esclusive c’è lo smartphone pieghevole a forma di borsetta di Honor con tanto di tracollina con perle e catene. I resoconti delle spese folli puoi felicemente farli a fine mese con Venere che comunque metterà, anche questa volta, in positivo il tuo conto corrente.

Amore: è sempre presente.

Lavoro: ancora in positivo.

Fortuna: pulizia del viso per sentirsi subito in forma smagliante.

Il consiglio del giorno: andare a provare capotti invernali.

Voto 7 –

Vergine

Nel guardare la foto dei Ferragnez che presentano a tutto il mondo dei social il loro nuovo Labrador Paloma, ti sei certamente sciolta. Mercurio nel tuo segno enfatizza, apparentemente, un certa freddezza. Dovresti imparare a mostrarti apertamente per quanto tu sia dolcissima e tenerissima. Con Giove che ti protegge sei pronta a questi gesti davvero coraggiosissimi!

Amore: lo aspetti ardentemente.

Lavoro: tutta logica.

Fortuna: la aggiungi come un paio di cucchiaini di zucchero nel té.

Il consiglio del giorno: adotta un cucciolo peloso.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Tu che sei in assoluto il segno più esteta dello zodiaco hai certamente dato l’ispirazione per la mostra ‘Plastic Age’ a Milano dove sono esposti, come tesori, contenitori recuperati dal mare che hanno fino a cinquant’anni. Questa Luna a tuo favore è una vera ispirazione e tu dovresti sfruttare al massimo questo modo di pensare ‘out of the box’.

Amore: sempre molto abbondante.

Lavoro: colpi di genio.

Fortuna: si abbina anche con il colore degli occhi.

Il consiglio del giorno: ridisporre l’assetto del salotto di casa.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Non ti lasci scoraggiare da una piccola Luna storta, perché sai applicare tutti gli schemi in campo, anche quelli imprevedibili di Povedel nella partita contro l’Atletico Madrid e il video delle sue azioni è ormai virale sul webb. Con Mercurio a favore tu sai partire direttamente in contrattacco e lasci i tuoi rivali totalmente confusi e sbaragliati.

Amore: più intricato di una matassa.

Lavoro: imprevedibile.

Fortuna: la confondi per sorprenderla.

Il consiglio del giorno: proponiti come allenatore di calcio nella squadra amatoriale dell’oratorio.

Voto 6 –

Sagittario

Se tu al momento pensi che la tua vita sia particolarmente complicata a causa di Saturno contro, dovresti metterti nei panni di Carlo Verdone quando ha a che vedere con orde di fan sfegatati che pretendono un botta e risposta incalzante. Tu pensa solo a goderti la Luna e Venere a favore e lascia tutte le tue voglie di splendere con battute istrioneche per periodi più propizi.

Amore: ci sai proprio fare.

Lavoro: sotto tono.

Fortuna: giocatela!

Il consiglio del giorno: total look pelle da biker.

Voto 7

Capricorno

Sei particolarmente permaloso perché a causa di Marte non ti senti al tuo massimo anzi, arranchi inesorabilmente. Te la prendi come Moccia che critica Scamarcio dopo anni dal successo di ‘Tre metri sopra il cielo’. In pratica, mio caro, non ti si può proprio sottolineare nulla, pena un muso lungo da qui fino, come minimo, a Natale

Amore: un filino inchiodato.

Lavoro: guai a controbattere.

Fortuna: dovresti sottolineare tutte le cose belle.

Il consiglio del giorno: dose di extra zucchero nel caffé.

Voto 6 con il broncio

Acquario

Torna la capacità di empatizzare e di relazionarsi con gli altri proprio grazie alla Luna. Ti vedremo in situazioni simili a quella in cui è stato di recente immortalato Carlo Calenda che tiene la riunione dei parlamentari con in braccio il piccolo Ulisse, figlio della deputata Giulia Pastorella. Tu sai proprio come mettere tutti a proprio agio.

Amore: c’è un certo movimento pelvico.

Lavoro: collaboratore da manuale.

Fortuna: ti senti super positivo.

Il consiglio del giorno: programma tutti i concerti a cui vuoi partecipare per la stagione Autunno-Inverno.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Cercate di non lasciarvi confondere troppo le idee dai trend apparsi in passerella durante la fashion week di Milano dove trionfa lo stile minimal. Vi assicuro che non dovrete per forza mettere in solaio tutti i capi che si trovano nel vostro armadio, anche se con Mercurio contro siete pronti a fare piazza pulita. Andate per gradi e soprattutto conservate tutti quei capi che vi stanno bene senza dover per forza essere legati ai dettami della moda, perché spesso non durano più di una stagione.

Amore: a singhiozzo.

Lavoro: respingete tutte le novità.

Fortuna: molto bene anche se non ne siete convinti.

Il consiglio del giorno: seguite i consigli di Inès de la Frassage.

Voto 6 e mezzo