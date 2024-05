video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 26 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 26 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Capricorno porta grande determinazione e voglia di fare: poco spazio all'ozio, se non per Bilancia e Cancro che hanno ancora Marte contrario: il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è il Cancro.

L'oroscopo di domani, domenica 26 maggio 2024, è perfetto per chi ha voglia di fare cose: che si tratti di sistemare il garage o di correre la maratona in tutti i casi, con la Luna in Capricorno e Mercurio in Toro sostenuto da Saturno, gli obiettivi saranno tutti raggiunti. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è il Cancro, che sarà l'unico davvero sfaticato.

Ariete

Amore: fossi in te aprirei una bancarella di fascino, andrebbe via come il pane.

Fortuna: Venere e Giove sono le amiche che ti danno coraggio, ma tu ascolti più quell’unica acida (la Luna) che ti affossa.

Il consiglio del giorno: come a scuola, firmati la giustifica per gli eventuali impegni di lavoro importanti.

Voto: 6/7

Toro

Amore: le parole che ci sussurri all’orecchio ci fanno sciogliere come cioccolatini lasciati al sole sul cruscotto.

Fortuna: sai di valere tanto.

Il consiglio del giorno: che ne dici di un po' di esplorazione culturale? Visita un museo, una galleria d'arte o partecipa a un workshop creativo, non serviranno nemmeno gli scarponcini.

Voto: 9

Gemelli

Amore: come Brad Pitt sul red carpet, potreste portarci a casa tutte.

Fortuna: luminosa e promettente.

Il consiglio del giorno: fatevi leggere i tarocchi per un consiglio per gestire al meglio l’anno che verrà.

Voto : 8

Cancro

Amore: ti ritiri per deliberare nel fantastico guscio protettivo dei tuoi pensieri.

Fortuna: Marte ci mette gli ostacoli, Mercurio le soluzioni, la Luna i giramenti di balle.

Il consiglio del giorno: crea una playlist con frequenza 528 Hz, la frequenza “dell’amore”, per rilassarti un pochino.

Voto: 5

Leone

Amore: sei un re romantico e sexy, ma risparmiaci i tuoi versi con sole, cuore e amore, e vai al sodo.

Fortuna: tieni d’occhio le tue collaborazioni.

Il consiglio del giorno: pianifica una routine tutta dedicata al benessere e al tuo più godurioso piacere. Oggi puoi.

Voto: 7/8

Vergine

Amore: combattuta tra il godere al massimo e i sensi di colpa. Che strazio.

Fortuna: punti tutto sulla tua lucidità mentale.

Il consiglio del giorno: giornata tutta da dedicare agli hobby e alla creatività per ritrovare il sorriso.

Voto: 7 d’incoraggiamento!

Bilancia

Amore: complessa e affascinante, bisogna saperti prendere coi guanti di velluto.

Fortuna: ti chiede di espandere i tuoi orizzonti.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa dagli altri e guarda un documentario su un argomento che ti ha sempre incuriosito.

Voto:6

Scorpione

Amore: un cubo di Rubik: in tanti ci vorrebbero giocare, ma solo in pochi sanno capire come funzioni.

Fortuna: la chiave è ancora il buon vecchio sudore della fronte.

Il consiglio del giorno: per sfamare la tua sete di gossip, dedicati alla navigazione sulla pagina di chi preferisci, ma astieniti dal commentare.

Voto: 7 1/2

Sagittario

Amore: per questa ginnastica senza cuore, non vi servono tutine di lycra.

Fortuna: la strada si fa un po’ sconnessa.

Il consiglio del giorno: scrivi quanto vali, mentre metti a tacere il bisogno d’approvazione altrui.

Voto: 6

Capricorno

Amore: navigatissimo e consapevole delle tue esigenze, che nessuno osi non ascoltarti.

Fortuna: sai prendere decisioni sagge e informate.

Il consiglio del giorno: frequenta un workshop per imparare a valorizzare la tua voce.

Voto: 7/8

Acquario

Amore: ti riapri all’amore e alle nuove possibilità, come le margherite in primavera.

Fortuna: l’entusiasmo di veleggiare verso nuovi orizzonti.

Il consiglio del giorno: ripensa la palette della tua cucina che non ti soddisfa più.

Voto: 7

Pesci

Amore: parole, parole, paroleeeee …

Fortuna: se fosse una moneta, non saresti al verde, ma avresti tutt’altra valuta nel portafoglio.

Il consiglio del giorno: procurati un ricettario di cucina Ayurvedica.

Voto: 7