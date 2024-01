Oroscopo di domani 26 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 26 Gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna sarà in Leone e non più piena ma ancora potente. Intanto Marte si avvicina al trigono con Urano quindi la voglia di farci sentire resta immutata: Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 26 gennaio 2024, ci risvegliamo da sonni e sogni intensi, con la Luna piena in Leone in queste ultime ore. Intanto Marte, in Capricorno, si avvicina al trigono con Urano: come dire che la decisione c'è e anzi qualche volta rischia di essere anche troppo impulsiva! Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Toro, ma solo per gli scossoni della Luna piena che passano presto.

Ariete

L'oroscopo di oggi per il segno dell'Ariete

Amore: cuoricino tenerissimo.

Lavoro: c’è sempre molto da fare ma ‘no panic’.

Fortuna: tiene l’umore alto come durante uno spettacolo comico stile Zelig.

Il consiglio del giorno: ascolta bene i tuoi bisogni e concediti tempi di recupero.

Voto: 6 senza sforzi.

Toro

L'oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: un filino permaloso con tutti.

Lavoro: guai a darti contro oggi.

Fortuna: come il borotalco, non manca mai in casa ma nessuno lo usa più.

Il consiglio del giorno: serata danzante per scaricare le energie.

Voto 6 e mezzo troppo forzuto.

Gemelli

L'oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: presente e molto propositivo.

Lavoro: voglia di novità.

Fortuna: ve la guadagnate con un solo sorriso.

Il consiglio del giorno: guardare un incontro di wrestling, ovviamente.

Voto 6 e mezzo aperti alle novità.

Cancro

L'oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: solo su appuntamento.

Lavoro: fatichi a cambiare le tue abitudini.

Fortuna: è come la maestra comprensiva che aiuta l’alunno in difficoltà.

Il consiglio del giorno: chiedi ad un tuo amico di passarti a prendere prima di andare a cena per non sbagliare ristorante.

Voto 5 e mezzo caotico.

Leone

L'oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: adorato come piace a te.

Lavoro: sei proprio il cocco del capo.

Fortuna: ti aiuta a migliorare le tue performance.

Il consiglio del giorno: offri da bere per i tuoi successi.

Voto 7 e mezzo soddisfatto.

Vergine

L'oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sempre pronta all’azione.

Lavoro: sei assolutamente fondamentale per il tuo ufficio.

Fortuna: ti sorprende come una rosa rossa da uno sconosciuto.

Il consiglio del giorno giro per saldi per premiarti.

Voto 8 e mezzo bravissima.

Bilancia

L'oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: al naturale.

Lavoro: conosci perfettamente i tuoi punti di forza e di debolezza.

Fortuna: comoda come un paio di pantaloni della tuta.

Il consiglio del giorno: shopping di lingerie per sentirti super sexy.

Voto 6 + serena.

Scorpione

L'oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: solo se sincero.

Lavoro: valorizzi il lavoro di gruppo.

Fortuna: la sostituisci con l’empatia.

Il consiglio del giorno: informati su tutte le nomination agli Oscar.

Voto 7 concreto.

Sagittario

L'oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: un incastro perfetto.

Lavoro: punti tutto sull’effetto ‘wow’.

Fortuna: ti aiuta a mantenere il ritmo.

Il consiglio del giorno: guarda le foto meravigliose che si trovano sui profili social della Nasa.

Voto 7 + super.

Capricorno

L'oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo vuoi tutto per te.

Lavoro: sempre più determinato.

Fortuna: ti permette di giocare su più campi allo stesso momento.

Il consiglio del giorno: guarda le partite dell’Australian Open.

Voto 8 e mezzo vincente.

Acquario

L'oroscopo di oggi per il segno dell'Acquario

Amore: non ti convince al momento.

Lavoro: prima di proporre le tue idee aspetta qualche giorno.

Fortuna: si è ritirata come un calzino di lana con la centrifuga.

Il consiglio del giorno: svago e divertimento con i soliti amici.

Voto 6 – caotico.

Pesci

L'oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: un vero tripudio di sentimenti.

Lavoro: imbattibili bel new business.

Fortuna: super fortunelli.

Il consiglio del giorno: appuntamento romantico ma nella vita reale.

Voto 8 e mezzo amorevoli.