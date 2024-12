video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 26 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 26 dicembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: recuperi il tempo perduto.

Lavoro: hai solo voglia di giocare e battere tutti.

Fortuna: stare con chi ami è il tuo sogno più grande.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tombola e il mercante in fiera.

Voto: 8 divertimento totale.

Toro

Amore: anche il panettone ti ‘stucca’.

Lavoro: ti trinceri dietro ad uno schema Excel.

Fortuna: sai già che non farai neppure un ambo alla tombolata.

Il consiglio del giorno: partecipa ai giochi in famiglia solo per buona educazione.

Voto 5 svogliato.

Gemelli

Amore: un tripudio di fantasie piccanti.

Lavoro: fate lo slalom come sugli sci.

Fortuna: portate a casa ricchi premi e cotillon.

Il consiglio del giorno: cercate di non fare merenda all’ora di cena.

Voto 7 trascinatori.

Cancro

Amore: ti piace alternativo e speziato come il panpepato.

Lavoro: ti applichi solo nelle chiacchiere dolci e sussurrate.

Fortuna: la regali volentieri perché sei troppo buono.

Il consiglio del giorno: generoso ma solo con chi ne vale veramente la pena.

Voto 8 sensibilone.

Leone

Amore: lo tieni a debita distanza.

Lavoro: ti distrai portandoti avanti con le ultime scocciature.

Fortuna: la accumuli come se fosse preziosissima.

Il consiglio del giorno: puoi felicemente restare in pigiama tutto il giorno.

Voto 5 modalità ‘privato’.

Vergine

Amore: ti sorprende come un bacio rubato sotto il vischio.

Lavoro: dovresti autoregalarti un ‘planner’ per fare ordine.

Fortuna: ti fa dimenticare gli avanzi lasciati in frigorifero.

Il consiglio del giorno: ripassa le barzellette perché potresti auto rovinarti il finale.

Voto 7 + intuitiva.

Bilancia

Amore: i tuoi caldi abbracci sono i più richiesti da tutto il parentame.

Lavoro: dai sempre e comunque uno sguardo a mail e chat.

Fortuna: il primo premio della riffa è certamente tuo.

Il consiglio del giorno: continua i festeggiamenti con lustrini e paillettes.

Voto 8 splendente.

Scorpione

Amore: fai la lista delle cose che desideri e ti piacciono.

Lavoro: è in equilibrio come la torre del ‘Jenga’.

Fortuna: la vorresti scoppiettante come il fuocherello del camino.

Il consiglio del giorno: concediti una bella fetta di panettone con la crema al mascarpone.

Voto 7 e mezzo sognante.

Sagittario

Amore: ormai ha fatto l’abbonamento.

Lavoro: è puntualissimo anzi quasi in anticipo.

Fortuna: ti fa splendere come il blush.

Il consiglio del giorno: ogni tanto lascia parlare anche gli altri.

Voto 8 protagonista assoluto.

Capricorno

Amore: ti deve far sognare.

Lavoro: voglia di iniziare subito anche se sono tutti già in ferie.

Fortuna: ti soddisfa come il torroncino morbido.

Il consiglio del giorno: elegante anche in casa con la vestaglia.

Voto 8 e mezzo compostissimo.

Acquario

Amore: le performance sotto le coperte sono da rimandare.

Lavoro: è come fare le parole crociate.

Fortuna: è sempre un jolly a portata di mano.

Il consiglio del giorno: a volte puoi anche annoiarti serenamente.

Voto 5 e mezzo pisolino pomeridiano.

Pesci

Amore: sognate il finale delle favole.

Lavoro: iniziate a scrivere i buoni propositi.

Fortuna: mette quel goccio di poesia che vi piace tanto.

Il consiglio del giorno: fate progetti ma solo per i prossimi giorni.

Voto 7 sognatori.