L’oroscopo di oggi 25 settembre 2023: Bilancia e Acquario hanno sentimenti forti Nell’oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Acquario e Mercurio trigono a Giove ci fanno iniziare la stagione dell’autunno con grande ottimismo. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Per essere forti e coraggiosi non c’è la necessità di gesta eclatanti da cavaliere medievale che puntava unicamente sulla prestanza fisica. Quindi non farti scoraggiare da Marte contro e lasciati invece ispirare da questa Luna molto loquace per importi. Puoi usare messaggi semplici ma decisamente significativi come Sara Khadem campionessa di scacchi iraniana che gioca senza velo per ispirare le sue connazionali a cambiare il paese.

Amore: fantasista.

Lavoro: punta tutto sull’attitudine.

Fortuna: te la puoi benissimo creare da solo.

Il consiglio del giorno: studia i segnali di body language.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Oggi che hai la Luna storta dovresti puntare unicamente sul relax e non agitare ulteriormente i tuoi nervi che sono pronti a scattare alla minima provocazione. Quindi lascia perdere, per il momento, il report sulla ‘salute’ della Terra redatto dal Sustainability Science Centre di Copenhagen che riporta esiti piuttosto preoccupanti. Tu impegnati sempre nel tuo quotidiano così da sentirti sempre dalla parte della ragione.

Leggi anche L'oroscopo del 21 settembre 2023

Amore: a piccolissime dosi.

Lavoro: iper presente.

Fortuna: così tanta da regalare a chi non ce l’ha.

Il consiglio del giorno: guarda un film comico stile ‘cinepanettone’.

Voto 6 perché molto preoccupato

Gemelli

Non vi fa né caldo né freddo la notizia che il voto di condotta sarà determinante per avere il massimo dei crediti alla maturità al fine di poter accedere alle facoltà universitarie migliori. Voi vi sentite sempre fuori dal coro e oggi, con questa Luna irriverente, vorrete fare sfoggio di questa vostra capacità. Attenzione a non farvi dominare troppo dalle emozioni perché potreste trovarvi in situazioni in cui dovrete, poi, rivedere totalmente le vostre posizioni.

Amore: estremo, tipo ‘o famo strano’.

Lavoro: prima di esprimervi contate fino a dieci.

Fortuna: fare gli alternativi non premia.

Il consiglio del giorno: andare a un concerto di musica ellettronica.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Questo Marte in opposizione è destabilizzante e tu lo contrasti con tutta la durezza del tuo guscio protettivo, rischiando qualche volta di esagerare col senso del controllo. Infatti non sarai certo tu a far da cavia volontaria alla funzione che Whatsapp sta studiando per scambiarci denaro direttamente dall'app.

Amore: solo nei giorni speciali.

Lavoro: impiegato modello.

Fortuna: la porti sempre con te per scaramanzia.

Il consiglio del giorno: caschetto anche per andare in bicicletta.

Voto 7 –

Leone

Contrasti la Luna storta con tutte le meravigliose qualità che ti regalano Venere e Marte. Impossibile definirti con una sola parola perché tu hai così tante qualità e sai fare così tante cose che dovresti scrivere nella sezione ‘professione’ della carta di identità ‘unico’, come si è auto definito Cristiano Malgioglio in una recente intervista. Tu sai sempre risplendere anche quando sei in difficoltà, anzi spesso dai proprio il meglio.

Amore: la costante della tua vita.

Lavoro: onda verde.

Fortuna: te la sai guadagnare tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: fare fototessere per i documenti.

Voto 7 e mezzo

Vergine

I tuoi interessi al momento sono concentrati sul mondo scientifico con Mercurio che esalta questa tua passione. Sono certa che non ti sei persa la notizia del primo intervento al mondo realizzato da remoto dove il chirurgo ha operato un paziente direttamente dal suo studio senza dover entrare in sala operatoria all’Ospedale di Bari. Ti stai così esaltando che vedi già mille applicazioni a questa vera ‘rivoluzione’ del sistema sanitario. Vero?

Amore: dedichi al massimo cinque minuti.

Lavoro: pronta per andare al CERN.

Fortuna: è un asso vincente.

Il consiglio del giorno: acquista uno smart watch per controllare tutti i tuoi parametri vitali.

Voto 7

Bilancia

Sicuramente ti sei commossa alla notizia del divorzio di Tiziano Ferro e Victor Allen perché tu credi profondamente che l’amore sia ‘per sempre’. Venere e anche la Luna dalla tua amplificano tutta la tua capacità di sentire tanto che sei pronta ad abbracciare e consolare chiunque abbia problemi di ‘cuore’. In fondo questa è proprio la tua specialità, che senti di dover praticare tutti i giorni.

Amore: immenso.

Lavoro: sei perfetta per le relazioni umane.

Fortuna: la indossi con gran stile.

Il consiglio del giorno: fondare un’agenzia per cuori solitari.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Confermi al cento per cento che il ‘Solo Date’, andare a cena da soli, sia un vero trend. Soprattutto oggi che hai anche la Luna storta. I tête-à-tête romantici ti annoiano profondamente perché tu vuoi stimoli e azione che vanno oltre ai pruriti sotto la cintura dei pantaloni. Forse potresti cedere a qualche affinità elettiva ma solo se ti citano Jung o Freud, allora, forse, potresti dare qualche segno di disponibilità.

Amore: da psicanalizzare.

Lavoro: puntualità ed efficienza.

Fortuna: la guadagni con l’impegno.

Il consiglio del giorno: corso da somelier.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

La tua pazienza è proprio messa alla prova perché con la Luna di oggi tu vorresti solo scorrazzare come un capodoglio nel vasto e sconfinato oceano pacifico solo alla ricerca di accoppiamenti. Invece ti trovi a dover fare i conti con Mercurio contro che ti mette alla prova come l’esperimento più lungo della storia, goccia di pece, che dura da più di novantasei anni. Quindi armati di santa pazienza e pianifica i tempi che vanno da quello lavorativo e impegnato a quello libero.

Amore: inarrestabile.

Lavoro: orario ridotto.

Fortuna: la sottovaluti.

Il consiglio del giorno: fai una ‘to do list’ di priorità.

Voto 7 +

Capricorno

Non ti piace essere disturbato come il rapper Lazza che all’aeroporto di Ibiza nega una foto ad una sua fan e si crea un caso sul web. Tu vuoi solo stare tranquillo nella tua rassicurante routine e tutti gli stimoli esterni li devi prima analizzare attentamente per capire se, e affettivamente, vuoi esserne coinvolto. Tutta colpa di Marte contro che ti obbliga a far ‘rimbalzare’ di default tutto ciò che ti capita per caso. Sai comunque gestire perfettamente tutte le conseguenze.

Amore: solo standard.

Lavoro: niente novità.

Fortuna: baciato dalla dea bendata.

Il consiglio del giorno: colazione nel solito bar sotto casa.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Questa Luna nel tuo segno ti fa rientrare in pista e tu sei subito pronto all’azione con Marte che ti fa avere riflessi sempre scattanti. Hai l’entusiasmo di Massimo Boldi che comunica il suo ritorno in un cinepanettone pronto a far ridere a crepapelle tutto il suo pubblico. Goditi questa giornata in cui ti senti nuovamente protagonista.

Amore: ne hai per tutti.

Lavoro: sei pronto al comando.

Fortuna: arriva come un regalo inaspettato.

Il consiglio del giorno: serata con gli amici per festeggiare.

Voto 6 e mezzo festaiolo

Pesci

Avete bisogno di stimoli per contrastare Mercurio contro che vi vorrebbe sempre pronti a un pisolino anche quando sono o lo le dieci del mattino. Per darvi un po’ di tono, soprattutto a livello intellettuale dovreste andare al cinema a vedere il film ‘Assassinio a Venezia’ così potreste, per un attimo, prendere i panni del celebre Poirot e cercare di risolvere il caso. Con la vostra immaginazione ne avete di certo tutte le capacità.

Amore: intrigante.

Lavoro: fate anche i salti mortali.

Fortuna: il cielo è sempre sereno.

Il consiglio del giorno: rileggete i gialli di Agata Christie.

Voto 6 e mezzo