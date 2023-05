L’oroscopo di oggi 24 maggio 2023: Cancro e Toro amano senza confini Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato la Bilancia. Fino al pomeriggio avremo una grande forza materna e sentimentale. Venere in Cancro in sestile a Urano e la Luna nello stesso segno indicano un amore intenso che non si trattiene.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Venere e Urano sono in sestile tra loro, e questo significa che non perderemo tempo nel dichiarare amore a qualcuno. Soprattutto vale per Toro, Cancro e Vergine!

Con la Luna che resterà in Cancro fino alle 5 di pomeriggio e poi passerà nel segno del Leone, direi che il segno fortunato sia la Vergine mentre il segno sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Necessiti di consigli pratici, soprattutto con la Luna ancora storta. Avresti bisogno anche tu dell’Armadillo di Zerocalcare che ti faccia prendere la vita con più sarcasmo e filosofia. Tranquillo, perché sta per uscire il nuovo film del famoso fumettista che ti regalerà addirittura un bel sorriso. Inizia ad allenarti con un buon stretching facciale.

Amore: confondi i tuoi modi rudi con quelli da un vero macho.

Lavoro le tue parole sono affilate come l’accetta del falegname.

Salute: hai bisogno di scaricarti come un pugile sul sacco.

Il consiglio del giorno: guarda il Gialappa’s show.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei più funzionale di un coltellino svizzero. Con Mercurio proprio nel tuo segno hai le stesse capacità di gestione di Sarà Bjork Gunnarsdottir, che sa essere una madre impeccabile e una formidabile calciatrice professionista a tempo pieno. Sei immancabilmente il primo della classe.

Amore: lo proteggi come il tuo gioiello più prezioso.

Lavoro: sei propositivo come il capo scout quando propone un’uscita di ore in montagna senza preavviso.

Salute: sei sorridente e positivo anche quando ricevi le bollette di casa.

Il consiglio del giorno: vai al ‘Caffé Greco’ a Roma per un espresso a regola d’arte.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi mettete all’opera, come le sfogline emiliane in piena produzione di tortellini per raccogliere fondi per la aiutare la regione. Marte a favore ha messo il turbo, come la velocità a massima curvatura in Star Trek alle vostre iniziative volontaristiche. Siete instancabili e pieni di entusiasmo travolgente.

Amore: siete pervasi di fervore amoroso.

Lavoro: prontissimi per nottate di grande ispirazione.

Salute: vi piace fare i fantasisti come Ronaldinio quando gioca a beach volley.

Il consiglio del giorno: seguite i consigli di stile da North West.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti piace prenderti cura degli altri con Venere e la Luna nel tuo segno. Sei capace di fare spese ‘folli’ come Beyoncé, che acquista più di cento hamburger per tutto il suo entourage del Renaissance World tour. Tu sei premuroso e affettuoso come una brava mamma che sa come rendere felici a merenda tutti i bambini.

Amore: desideri un letto a tre piazze per dormire abbracciato con tutti i tuoi cari.

Lavoro: sei la musa ispiratrice dei tuoi colleghi.

Salute: la tua silhouette è perfetta come quella delle modelle in passerella.

Il consiglio del giorno: opta per abiti con la fantasia vicky.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai la stessa energia dei giovani under ventiquattro che sognano di vivere a Milano, città famosa per la sua mitica movida. Marte nel tuo segno ti regala energie inesauribili per scorrazzare tutta la notte e presentarti la mattina dopo fresco come un bocciolo di rosa in ufficio o alla lezione di microeconomia in facoltà. Non hai davvero limiti.

Amore: ti lasci trascinare da incontri casuali.

Lavoro: tu metti sempre a disposizione la tua carica inesauribile.

Salute: la palestra è diventata la tua seconda casa.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpe rosa per l’estate.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei un vero genietto grazie a Mercurio a a favorissimo, e hai un certa attenzione a ciò che è prezioso e di gran valore. Infatti potresti essere proprio tu ad aver inventato il gelato al tartufo bianco con scaglie d’oro che viene venduto a seimila euro al chilo. Tu sei una vera imprenditrice in carriera.

Amore: lo pratichi in tutte le posizioni del kamasutra.

Lavoro: ti sai destreggiare perfettamente tra le richieste dell’ultimo minuto senza stress e goccioline di sudore sulla fronte.

Salute: sei di una bellezza abbagliante.

Il consiglio del giorno: segui il nuovo trend dei ‘booktocker’.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il tuo mood è piuttosto sanguinario, come quello di Enrico VIII interpretato da Jude Law nel film Firebrand, presentato a Cannes. Tu, che hai ancora la Luna storta e Venere contro, non credi all’amore romantico, anche perché Marte ti spinge a incontri a due al limite fisico come una lezione di spinning. Tu pretendi solo passione travolgente.

Amore: è come un allenamento in palestra, nulla di più.

Lavoro la tua disciplina è davvero granitica.

Salute: sei pronta per allenarti alle gare durissime di Spartan.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere il film Sanctuary.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei totalmente immerso nel romanticismo, grazie a Venere e alla Luna che fanno palpitare il tuo cuoricino come un adolescente al primo appuntamento. Sei così sereno in questa tua nuvoletta rosa che ti pare di vivere nel Vermont, uno tra gli stati più tranquilli degli USA, dove gli autobus pubblici sono pezzati via chi e neri per meglio confondersi con la natura e non spaventare i bovini che pascolano. Ti piace vivere in totale armonia.

Amore: sei più dolce di un cono gelato con la panna.

Lavoro: ti sei guadagnato il titolo di collega più gentile del mese.

Salute: la tua posizione preferita è certamente quella orizzontale per rilassarti e riposarti.

Il consiglio del giorno: fai un impacco di bellezza per i capelli.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La tua attività celebrare si è nuovamente attivata, con Marte a favore che ti ridona una certa verve e gran voglia di movimento. Sei così attivo che invii messaggi e email con la velocità di una stenografa che batte cento parole al minuto. Per fortuna con la nuova opzione di whatsapp, nel caso ti sbagliassi a digitare o inviare qualche messaggio, hai ben quindici minuti per modificalo e non lasciare traccia dei tuoi errori. Dovresti sempre ricordarti di rivedere quello che scrivi.

Amore: riesci a tacchinare anche di prima mattina al bancone del bar mentre bevi un caffè.

Lavoro: sei fagocitato da tutte le cose che devi fare. Impara a fare una cosa alla volta.

Salute: la tua vita è tutto un incastro tipo puzzle, non puoi permetterti alcun ritardo.

Il consiglio del giorno: il tuo look perfetto è lo chemisier, facile da indossare la mattina e da sfilare per le tue serate bollenti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Gli alti e bassi che ti causano la Luna e Venere contro tu li combatti a suon di investimenti e business di successo grazie a Mercurio e Giove a favore. Infatti potresti essere stato proprio tu ad aver proposto l’acquisto dell’importantissimo testo ebraico Codex Sassoon al Museum of Jewish People di Tel Aviv del valore astronomico. Tu hai sempre un certo fiuto per gli affari.

Amore: al momento non è un tema su cui vuoi spendere tempo e energie.

Lavoro: ti piace veder crescere il tuo conto in banca a più zeri.

Salute: il cattivo umore la mattina lo combatti con rimmel e rossetto rosso fuoco.

Il consiglio del giorno: organizza un week end rilassante alle cinque terre.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Le tue energie sono in ‘down’ come Instagram che di recente ha perso utenti e fama. Con Marte in opposizione sei dinamico come un bradipo che sonnecchia su un ramo di albero sul fiume Rio in Brasile. Tu non riusciresti a muoverti neppure con il richiamo dell’amore, anzi lo posticipi serenamente alla prossima stagione degli accoppiamenti.

Amore: sei infastidito da qualsiasi contatto fisico.

Lavoro: ti piace guardare i tuoi colleghi che lavorano come si fa con le partite di calcio sul divano.

Salute il tuo sport preferito è il ‘divanioning’ estremo.

Il consiglio del giorno: guarda il film di animazione ‘Robot Dreams’.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Potete felicemente festeggiare i vostri successi che siano amorosi o lavorativi grazie a Mercurio, Venere, Giove e la Luna che vi appoggiano totalmente in tutto quello che fate. Praticamente siete un case History di fama mondiale come la Levi’s che proprio in questi giorni celebra l’anniversario di ben centocinquant’anni. Tutto quello che saprete seminare ora avrà solide basi per durare e prosperare in futuro.

Amore: siete un tripudio di dolcezza come una torta charlotte alla crema con fragole e di bosco.

Lavoro: siete inarrestabili come una palla da bowling che fa sempre strike.

Salute: il vostro buonumore è più coinvolgente di quello del capo animazione dei villaggi vacanza.

Il consiglio del giorno: segnatevi l’uscita del nuovo videogioco ispirato al Signore degli Anelli.

Voto 8 e mezzo