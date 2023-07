L’oroscopo di oggi 24 luglio 2023: tanti auguri Leone! Con l’oroscopo di oggi, lunedì 24 luglio 2023, iniziamo a festeggiare i nati sotto il segno del Leone. Oggi la bella Luna in Bilancia insieme al Sole in Leone sono perfetti per chi volesse organizzare feste indimenticabili. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi, lunedì 24 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 24 luglio 2023, anche il Sole è entrato nel segno del Leone dove stanno già Venere e Mercurio. Inizia la stagione di uno dei segni più festaioli dello Zodiaco! Con la Luna che oggi si trova in Bilancia direi che il segno sfortunato sia l'Ariete e il segno fortunato i Gemelli.

Ariete

Meglio non farti arrabbiare, oggi che hai la Luna storta, perché sei pronto a partire con dei ‘pipponi’ infiniti che quelli tra i ‘bennifer’ potrebbero sembrare delle chiacchiere da bar. Potresti scaldarti pericolosamente con chi malauguratamente ha messo le mani tra i tuoi averi di quando eri giovane, come i videogiochi di Super Mario, che pare siano ormai introvabili e abbiano un valore esorbitante. Tieni i nervi saldi se scoprirai che tua mamma, per far spazio, li ha regalati al nipotino della vicina di casa. Usa tutta la capacità logica di Mercurio per autoconvincerti che sia in buona fede.

Amore: fai un po’ il difficile, come nei più classici drammi d’amore.

Lavoro: riesci a fare degli appunti anche al commercialista.

Salute: quel broncio stampato sul viso ti dona proprio parecchio.

Il consiglio del giorno: non spendere tutta la giornata a scrivere post di lamentele dei social.

Voto: 6

Toro

Avresti proprio bisogno di ammorbidire la tua sensibilità, che con Venere contro si è incartapecorita, come la pelle al sole se non si usa la protezione solare. Fai fatica anche a capire la circolare inviata dall’Inps per aiutare i lavoratori costretti in luoghi con temperature disumane, perché con Marte a favore hai la resistenza di un cammello nel deserto. Ti avviso subito che questo periodo in cui sei più duro di un cocco durerà ancora per un po’.

Amore: hai la foga di un velocista.

Lavoro: sei bravissimo a seguire gli ordini del capo.

Salute: potresti essere un perfetto bagnino della spiaggia.

Il consiglio del giorno: sfrutta l’energia e il pollice verde per fare un bell’orticello in balcone.

Voto 7 +

Gemelli

Pare proprio che il vostro obiettivo sia di essere dei veri secchioni che compiono grandi scoperte scientifiche, proprio come i cervelloni del museo di Storia Naturale di Milano, che hanno identificato lo ‘scorpione triassico’ italiano più antico dei dinosauri. Mercurio e la Luna a favore esaltano le vostre capacità intellettive, regalandovi la conoscenza di una Treccani e l’intuito di Sherlock Holmes.

Amore: vi innamorate solo di chi vi ‘acchiappa’ di più a livello intellettuale.

Lavoro: siete più efficienti di Wikipedia.

Salute: avete bisogno di pause per attaccarvi alla spina e ricaricarvi.

Il consiglio del giorno: regalatevi l’abbonamento a Topolino per stemperare tutta questa conoscenza da intellettuali.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sotto quello sguardo impenetrabile che ti conferisce Marte a favore ,c’è un cuoricino in pieno tumulto e in modalità ‘drama queen’. Dovresti iniziare a guardare, come milioni di persone, i video di bottiglie che rotolano e si rompono, saponette che si grattugiano come il parmigiano, o torte che si tagliano con una lama affilatissima perché producono l’effetto ‘satisfying’. Potrebbe essere un’ottima therapy contro la Luna storta.

Amore: vorresti trasformarlo in una grattachecca.

Lavoro: sei più critico di Sgarbi al museo.

Salute: ami profondamente questo tuo fisico da Adone.

Il consiglio del giorno: prova a fare ghiaccioli alcolici a casa.

Voto 7

Leone

Questo è un ottimo momento per mettere i puntini sulle ‘i’, con Mercurio nel tuo segno e Venere e la Luna che ti conferiscono i modi gentili ma integerrimi delle guide turistiche dei tour operator. Proprio come Giorgia Soleri, che dopo un paio di settimane dallo scoop che l’ha travolta nel pieno Gossip estivo, ha voluto condividere il comunicato stampa che aveva scritto con Damiano per annunciare al mondo la loro separazione ‘consensuale’. Tu ami uscire dalle situazioni sempre vincente.

Amore: il tuo partner deve sempre farti sentire un vero ‘re’.

Lavoro: è un dato di fatto che hai sempre ragione tu, che il resto del mondo si adegui.

Salute: la tua pelle ha un naturale incarnato scintillante.

Il consiglio del giorno: acquistate i biglietti per un concerto all’arena di Verona.

Voto 7 e mezzo

Vergine

L’educazione per te ha un’importanza fondamentale, perché rappresenta le basi per poter vivere serenamente nella comunità. Sei più integerrima della signorina ‘Trinciabue’ del libro ‘Matilda’, con Marte nel tuo segno, e vorresti prendere per le trecce e lanciare oltre la staccionata tutti gli invitati che si sono presentati al matrimonio di Virginia Mihajlovich e non le hanno fatto alcun regalo. Le famose ‘basi’ sono per te fondamentali.

Amore: lo affronti come un rituale quasi ‘religioso’.

Lavoro: sei come la maschera a teatro che blocca all’entrata gli spettatori ritardatari.

Salute: ammiri soddisfatta i tuoi muscoli da boscaiolo.

Il consiglio del giorno: sfoggia un paio di occhiali con la montatura nera che fanno sempre molto ‘figo’.

Voto 7

Bilancia

Le dolcezze, e non parlo di quelle nella vetrina della pasticceria, ti riempiono il cuore, oggi che hai la Luna nel tuo segno e Venere che fa esplodere i sentimenti nel tuo cuoricino. Sono certa che ti sei sciolta anche con l’aria condizionata e il frigorifero aperto, quando hai visto la foto del bimbo appena nato che indossa il body con la scritta: ‘Mamma vuoi sposare il mio papa?’. Tu sei proprio una tenerona da abbracciare stretto stretto.

Amore: sei la protagonista di una favola romantica.

Lavoro: vorresti inserire in ufficio il bonus gentilezza e bontà.

Salute: sei una perfetta consulente di immagine.

Il consiglio del giorno: dai consigli alle tue amiche per fare la valigia perfetta.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Venere contro per te è come la zanzara che ama il tuo odore e continua immancabilmente a pungerti in quelle zone fastidiose, come le dita dei piedi o in mezzo alle chiappe. Non importa che tu possa trovare tutti i metodi possibili e immaginabili che ti consiglia la tua cara nonnina o che ti propina il web per evitarla. Purtroppo il pianeta del benessere e della bellezza ti pungolerà ancora per un bel po’. Sono certa che tu troverai modi intelligenti per poterlo schivare.

Amore: domini la passione fisica come un domatore di leoni.

Lavoro: ti senti come all’ufficio brevetti e un’idea simile è già stata depositata.

Salute: il divertimento per te deve essere assolutamente eccessivo.

Il consiglio del giorno: indossa una mise color rosa ‘Barbie’.

Voto 6 +

Sagittario

Solo tu, che hai Mercurio a favore, ti senti nominato dalla collettività dei cervelloni per spiegare a tutti noi umani il vero significato del meccanismo di Antikitera, diventato famoso con l’ultimo Indiana Jones. Mi raccomando, non dilungarti come tuo solito partendo dalle origini del cosmo, riassumi solo fatti salienti e informazioni utili come un buon vecchio ‘bignami’. Puoi concederti qualche infiocchettatura qua e là, ma sempre molto essenziale come ti suggerisce oggi la Luna.

Amore: sei un orsacchiotto di peluche tutto da abbracciare.

Lavoro: riesci a dare consigli a tutti, anche all’idraulico senza aver mai avvitato un tubo.

Salute: per te è importantissimo avere il tuo momento cazzeggio.

Il consiglio del giorno: il momento giusto per uscire di casa è solo e unicamente durante la golden hour. Momento perfetto anche per i selfie.

Voto 7

Capricorno

Per te è sempre molto importante metterci la faccia, e non sopporti assolutamente i commenti dei leoni da tastiera che affliggono la rete. Tu, che hai Marte a favore, non hai assolutamente alcun problema ad incassare i colpi ma la tolleranza, oggi che hai la Luna contro, è decisamente più bassa. Infatti, invece di tenere i nervi saldi e fare come consiglia Virgilio a Dante con la celebre frase ‘non ti curar di loro’, tu rispondi infiammato come Emma Marrone ai commenti sul suo corpo. Dovresti imparare a fare ‘spallucce’.

Amore: complicato ma travolgente.

Lavoro: ti offri come buttafuori dell’ufficio reclami.

Salute: dovresti allenare la tua pazienza facendo collanine con le perline piccolissime in vetro.

Il consiglio del giorno: allenati a fare sorrisoni allo specchio.

Voto 7

Acquario

Sono certa che come moltissimi, sei stato anche tu travolto dalla Barbie Wave, tanto che ti sei messo a rovistare in soffitta per cercare delle chicche da rivendere ai collezionisti on line. Difficile che tu possa trovare qualche cosa di ben conservato, come richiede il mercato, tra le bambole con cui giocavi in gioventù, sarà comunque un magnifico tuffo nel passato che riuscirà a dare ancor più vigore al tuo cuoricino, già ben confortato dalla Luna a favore.

Amore: tira fuori tutto il tuo lato dolce e sensibile.

Lavoro: le tue idee sono tropo ‘avanti’ per essere comprese.

Salute: sei l’amico perfetto che sa sempre come consolare.

Il consiglio del giorno: sfoggia un look da passerella.

Voto 6

Pesci

Quando vi applicate siete delle spalle davvero fenomenali per gli amici, grazie a Saturno nel vostro segno che vi dà la capacità di elargire ottimi consigli. Proprio come Elisa, che aiuta l’amico Biagio Antonacci prima di un concerto a scaldare la voce. Dovreste imparare a proporvi anche quando non c’è un’emergenza o una richiesta d’aiuto.

Amore: siete pronti a soddisfare tutti bisogni del partner.

Lavoro: siete sempre disponibili per dare una mano.

Salute: siete pervasi da bontà e senso del dovere.

Il consiglio del giorno: preparate il costumino da infermierina sexy per le nottate con il partner.

Voto 7