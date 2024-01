Oroscopo di domani 24 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 24 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: c’è una Luna molto forte in Cancro, e crescente quindi quasi completamente illuminata dal Sole, ma che si oppone ai pianeti in Capricorno. Insomma chi spesso si zittisce per amore di armonia e delicatezza adesso non lo farà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani 24 gennaio 2024, la data è molto significativa, con 24 che è un numero estremamente "femminile" ovvero materno, coinvolgente, accudente e armonioso. Intanto la Luna è in Cancro, in fase gibbosa crescente perché a breve sarà Luna piena (ma in Leone). Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato l'Ariete, che ancora non se ne fa una ragione di questa Venere a sfavore.

Ariete

Amore: hai messo il cartello con su scritto: ‘torno subito’.

Lavoro: metti il ‘mute’ durante le riunioni per non far sentire a nessuno quello che pensi.

Fortuna: aspetta che fiorisca in primavera.

Il consiglio del giorno: aggiungi un paio di cioccolatini al latte nella tua ‘schiscetta’ di pausa pranzo.

Voto: 5 sconsolato.

Toro

Amore: amore cosmico.

Lavoro: hai lo stile del leader che porta al successo il suo team grazie all’armonia.

Fortuna: è come una perfetta nuance di colori pastello che rende tutto accogliente.

Il consiglio del giorno: organizza una giornata di team building.

Voto 9 + per l’empatia.

Gemelli

Amore: tutto e subito.

Lavoro: voglia di strafare.

Fortuna: prima di spingere al massimo è bene collaudarla.

Il consiglio del giorno: sfogate tutte le vostre voglie con una sessione in palestra.

Voto 6 e mezzo pronti all’azzardo.

Cancro

Amore: lo puoi sedurre con una voce ad hoc.

Lavoro: meglio allacciarsi la cintura di sicurezza.

Fortuna: non aspettarti improvvisate piacevoli.

Il consiglio del giorno: cerca di fare sempre buon viso a cattivo gioco.

Voto 6 per il salto degli ostacoli.

Leone

Amore: ti piace classico come la torta di mele con la pallina di gelato alla vaniglia.

Lavoro: vedrai che cambiare sistema operativo non è poi una così grande tragedia.

Fortuna: punta tutto sulla tua vitalità che è una dote fondamentale.

Il consiglio del giorno: fare un viaggetto su un treno svizzero.

Voto 6 e mezzo in fase di ripulisti.

Vergine

Amore: lo vivi in mille sfaccettature.

Lavoro: non è mai stato così facile.

Fortuna: sei la migliore amica della dea Bendata.

Il consiglio del giorno vai a vedere le rovine di Paestum.

Voto 9 scintillante.

Bilancia

Amore: nulla di nuovo all’orizzonte.

Lavoro: polemica per principio.

Fortuna: le spintarelle, come in piscina sono assolutamente vietate.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le riviste di gossip.

Voto 5 – con il broncio.

Scorpione

Amore: come le caramelle, una tira un’altra.

Lavoro: sei pronto a grandi passi imprenditoriali.

Fortuna: appoggia tutte le passioni.

Il consiglio del giorno: serata cinemino, ovviamente.

Voto 9 un passo davanti a tutti.

Sagittario

Amore: lo sogni come nei film romantici dei teenager.

Lavoro: a volte è un vero brivido veder crescere rigogliose le piantine le proprio orticello.

Fortuna: da ascoltare come pinocchio il Grillo Parlante.

Il consiglio del giorno: prova a cambiare prospettiva invece di voler rivoluzionare tutta la tua vita.

Voto 6 + a briglie strette.

Capricorno

Amore: ha l’effetto di uno scrub un po’ troppo vigoroso.

Lavoro: attentissimo, precisissimo, insomma.. issimo.

Fortuna: ti aiuta a mettere un po’ di crema idratante ai tuoi modi.

Il consiglio del giorno: modera il tono di voce, ma solo quello.

Voto 8 + da calibrare.

Acquario

Amore: sempre online ventiquattro ore su ventiquattro.

Lavoro: fila tutto liscio.

Fortuna: sei capace di alleggerire qualsiasi difficoltà.

Il consiglio del giorno: pronto all’avventura con un outfit stile Indiana Jones, già perfetto per Carnevale.

Voto 7 stiloso.

Pesci

Amore: da distribuire a tutta la collettività.

Lavoro: amate profondamente essere indipendenti.

Fortuna: è portatrice di ottime novità.

Il consiglio del giorno: corsetta serale senza un percorso preciso.

Voto 9 liberi.