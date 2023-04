L’oroscopo di oggi 24 aprile 2023: Acquario e Gemelli fanno gli occhi dolci Nell’oroscopo di oggi, lunedì 24 aprile 2023, il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato la Vergine. Chi ha voglia di rimboccarsi le maniche farebbe bene ad iniziare a farlo. Infatti, c’è il Sole congiunto al Nodo Nord mentre Mercurio e Urano sono sestili a Marte. L’iniziativa verrà premiata.

L'oroscopo di oggi, lunedì 24 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Giornata importante per fare cose importanti, per noi e per la società intera! Marte a favore di Mercurio e Urano, ma anche un bel Sole congiunto al Nodo Lunare Nord nel segno del Toro. Il Nodo Lunare Nord indica appunto il nostro scopo nella vita, la strada per crescere.

Con la Luna che si trova oggi nel segno d'aria dei Gemelli, direi che il segno fortunato sia proprio il segno dei Gemelli e il segno sfortunato la Vergine.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai perso tutta la tua, ormai poca, diplomazia sempre a causa di Marte contro. Con Venere e oggi anche la Luna dalla tua non riesci assolutamente a trattenere neppure la tua mimica facciale. Proprio come Harry Styles immortalato in tweet ‘pungenti’ durante l’esibizione di Bad Bunny al Cohachella. Sei senza filtri.

Amore: vuoi solo risposte positive dal tuo partner.

Lavoro: i no non fanno assolutamente parte del tuo vocabolario.

Salute: fisicamente hai proprio bisogno di una vacanza.

Il consiglio del giorno: ripassa il manuale di Galateo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con la forza sovrumana di cui ti puoi vantare in questo periodo grazie a Marte a favore potresti iscriverti ai casting della serie ispirata alla saga Twilight che ben presto inizierà a girare i primi episodi. Infatti tu non hai neppure bisogno di controfigure o stuntman per salti acrobatici c he sono soliti compiere i componenti della famiglia di Edward Cullen. Sei un vero atleta.

Amore: lo vivi in tutte le sue angolazioni.

Lavoro: ti piace fare il secchione.

Salute: sei un vero campione di Parkour.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il concerto di Jamiroquai a Milano.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Potete assolutamente vantarvi con tutti i vostri amici per quanto siete boni in questo periodo che Venere transita proprio nel vostro segno. Per farvi capire il livello di ‘figaggine’ siete come David Beckham che si presenta a bordo di una Maserati durante la Design Week di Milano. Ho reso l’idea?

Amore: siete acclamati da stuoli di ammiratrici.

Lavoro: volete essere protagonisti indiscussi e oscurare anche il super presidente.

Salute: belli, belli da impazzire.

Il consiglio del giorno: organizzate un giro in pista con le moto da corsa.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Potresti sfidare in un contest Isabella Pereira Nunes che detiene lo scettro come campionessa mondiale di body building. Marte nel tuo segno definisce e potenzia i tuoi muscoloni come un determinato personal trainer che vi da quella motivazione per serie sfiancanti e per garantirti una prova costume davvero da sballo per quest’estate.

Amore: ti piace addentarlo con grande passione.

Lavoro: dovresti aprire un canale YouTube per i consigli di business.

Salute: sei in forma strepitosa.

Il consiglio del giorno: fai incetta di crop top per l’estate.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Lasciati consigliare da Venere e dalla Luna a favore per il tuo shopping estivo sexy perché anche se non credi ai fiumi di complimenti e segnali che ti arrivano in tutti i momenti della giornata, sei un vero figaccione. Con quel fisichino davvero interessante potresti optare per i costumi da bagno ‘nude look’ di Kim Kardashian che di certo diventeranno un vero trend estivo. Preparati a un pomeriggio da ‘gira la moda’.

Amore: ti piace l’antica arte della seduzione.

Lavoro: ormai le urgenze dell’ultimo minuto non ti spaventano più.

Salute: la gioia è nelle piccole cose come un bell’aperitivo con gli amici di sempre.

Il consiglio del giorno: guarda online tutte le tendenze mare di quest’estate.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei sempre molto ligia alle regole che non vuoi assolutamente vengano per alcun motivo violate. Tutta colpa della Luna storta e di Venere contro. Infatti sei totalmente a favore delle penalità decise dalla direzione del programma L’isola dei Famosi a quei partecipanti che non hanno saputo accendere il fuoco e sono stati aiutati in questa prima prova. Tu non ammetti alcun tentennamento.

Amore: gli spasimanti li allontani con lo spray al peperoncino.

Lavoro: pretendi da te stessa la massima concentrazione.

Salute: non stressarti troppo se non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi, capita a tutti.

Il consiglio del giorno: leggi tutto il regolamento del programma L’Isola dei Famosi.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei come gli animatori dei centri estivi che sanno mettere tutti d’amore e d’accordo, grazie a Venere e alla Luna che enfatizzano le tue capacità di relazione e diplomazia. Infatti potresti essere proprio tu a fare da pacere alle aspre critiche di Achille Costacurta nei confronti di Fedez organizzando una semplice passeggiata per andare a prendere il gelato. Tu sai sempre come fa star bene proprio tutti.

Amore: è tutto un fiorire di emozioni.

Lavoro sei buona h24, ma solo per oggi.

Salute: adori quei momenti di confidenze a cuore aperto.

Il consiglio del giorno: acquista la vaschetta da un chilo di gelato per quando gli amici ti fanno le improvvisate.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Non sei sicuramente il segno giusto a cui chiedere consigli su come togliere la vernice che ha imbrattato il monumento di piazza Duomo a Milano. Tu con Marte a favore al massimo puoi mettere a disposizione tutta la tua energia per strofinare vigorosamente la statua con una spazzolina. Al momento con Mercurio contro non hai soluzioni alternative.

Amore: sei il protagonista indiscusso delle dark room.

Lavoro: per i colpi di genio meglio rivolgersi altrove.

Salute: puoi permetterti quelle imprese titaniche come lucidare il pavimento di marmo della casa della nonna a mano accovacciato sulle ginocchia.

Il consiglio del giorno: per rilassarti scegli le piante aromatiche da mettere sul balcone.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti lamenti di tutto, dal ritorno delle zanzare già a primavera, agli sbalzi di temperatura di questa stagione e al caffè con i colleghi prima di entrare in ufficio. Infatti tu invece di sentirti lusingato come Mahmood, che sarà il super ospite della finale dell’Eurovision, con Venere e la Luna contro potresti declinare un simile invito con la scusa che hai di meglio di fare. Per te al momento è tutto: ‘mai una gioia’.

Amore: meglio riparlarne domani.

Lavoro: a tutte le domande tu hai la risposta automatica impostata che rimanda al collega della scrivania di fianco.

Salute: il tuo sorriso è come quelli di Mercoledì Addams, praticamente non si vede mai.

Il consiglio del giorno: ascolta le musiche di Enia.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sfrutta questo Mercurio a favore per superare tutte le prove lavorative e personali a colpi di logica inattaccabile. Ti assicuro che sei così preparato in qualsiasi materia che potresti passare al primo colpo il test di medicina che pare abbia un numero di iscritti mai visto negli anni precedenti. Tu sei proprio uno che ha la scienza ‘infusa’.

Amore: per il momento sei fermo al gate perché il ‘volo’ non accenna a decollare.

Lavoro: nella tua testolina ci sono più informazioni che in un motore di ricerca.

Salute: stare al centro dell’attenzione è la tua personale ricarica di energie.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate di E.R.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Avrai la sensazione che le cose si stiano rimettendo in moto e che puoi riprendere i progetti lasciati a metà oggi che Venere e la Luna ti sostengono in pieno. Sei lanciato come il celebre chef super stellato Alain Ducasse che sta per inaugurare il suo nuovo ristorante nel centro di Roma, la patria del cibo. Cerca di non imbarcarti in sfide troppo ambiziose.

Amore sei nuovamente dolce come un pasticcino.

Lavoro con i tuoi modi delicati è impossibile dirti di no.

Salute vestiti come se dovessi andare ad un evento mondano super figo.

Il consiglio del giorno: per lo shopping di stagione, punta selle borse XXL.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mettete da parte i sentimenti che non sono un campo d’azione fertile con Venere e la Luna contro. Puntate tutto sulla carriera perché con Marte e Mercurio dalla vostra siete dei veri genietti del business. Tanto che sono certa potrete comparire come Beyoncé nella classifica redatta dal Time tra le cento persone più influenti al mondo. Avete tutti i numeri per raggiungere grandi traguardi.

Amore: puntate tutto sulla performance fisica.

Lavoro: siete votati al successo e alla carriera.

Salute: siete i veri prezzemolini per tutti gli eventi mondani della giornata.

Il consiglio del giorno: fate l’abbonamento alla rivista ‘Time’.

Voto 7 +