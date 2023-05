L’oroscopo di oggi 23 maggio 2023: Cancro e Pesci passionali L’oroscopo di oggi, martedì 23 maggio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: il segno fortunato di oggi è il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno. L’amore davvero trionfa senza freni. Mentre la Luna è congiunta a Venere in Cancro, il Sole è trigono al passionale Plutone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 23 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Si prevedono irresistibili passioni. Il Sole in Gemelli è trigono a Plutone dona grande desiderio, mentre Luna e Venere sono congiunti nel dolce e sensibile segno del Cancro.

Con la Luna che ancora per oggi sarà nel segno del Cancro, diciamo che il segno fortunato sarà il Cancro stesso, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Leggi anche L'oroscopo del 19 maggio 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei energico e scorbutico come il tennista Titspas, che ha lanciato un’occhiataccia alla mamma durante un partita agli internazionali di Roma, invitandola a uscire dalla tribuna. La Luna di oggi ti rende particolarmente suscettibile, ma sei rincuorato da una tempra solidissima che ti regala Marte. Torni ad essere deciso e combattivo.

Amore: metti nella tua To do list un po’ di sano e puro sesso.

Lavoro sei autoritario come un vigile che gestisce il traffico locale.

Salute: metti a punto una remise en forme militaresca per l’imminente prova costume.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film ‘Fast X’ con Jason Momoa.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

La grande dolcezza che ti infondono la Luna e Venere a favore potrebbe essere adombrata da Marte in quadratura. Opta per la diplomazia e un po’ di mistero quando si tratta di situazioni delicate. Proprio come Fedez che preferisce al momento il silenzio sul mistero riguardante l’assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio. La diplomazia è di certo la tua arma vincente.

Amore: lo vivi serenamente come le coppie d’acciaio che stanno insieme per anni.

Lavoro: zittisci tutti come la ‘maschera’ a teatro.

Salute: sei così bello che anche la gonna pantalone e sandali con il calzino ti donano perfettamente.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso per realizzare tappeti al telaio.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sono certa che la proposta del comune di Pioltello di realizzare un parcheggio Love In Car vi sta solleticando parecchio le parti basse. Marte torna a risplendere sul vostro segno, regalandovi grande prestanza e voglia di incontri notturni sotto le coperte. Fate esplodere tutta la vostra passione.

Amore: vi appartate volentieri in qualsiasi anfratto libero.

Lavoro: siete determinati e propositivi come gli studenti che alzano la mano per fare domande intelligenti.

Salute: siete i perfetti organizzatori del torneo di calcetto dell’ufficio.

Il consiglio del giorno:iscrivetevi a un corso di Kate surf.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’amore romantico trionfa grazie a Venere e alla Luna nel tuo segno. Proprio come per Dua Lupa che si presenta al Festival di Cannes con il nuovo fidanzato, il regista Romain Gavras, mano nella mano. Tu sei perfetto per seratine a due avvinghiato come un polipo al partner che non riesci ad abbandonare neppure quando si alza dal divano per andare due secondi alla toilette.

Amore: ti piace condividere tutto con il partner, anche lo spaghetto con polpette come Lili e il Vagabondo.

Lavoro: sei dolce e premuroso come la maestra della prima elementare.

Salute: sei raggiante come una reginetta al concorso di bellezza.

Il consiglio del giorno: acquista le pantofole e friulane per te e il partner in coordinato.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il pianeta della forza e della determinazione Marte fa capolino nel tuo segno, regalandoti grinta e voglia di fare. Sei pronto a spenderti fisicamente per chi ha più bisogno, come il gruppo di amici che ha deciso di andare ad aiutare per tutto lo scorso week end le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Tu sei attivo e molto propositivo.

Amore: i tuoi baci sono super appassionati.

Lavoro: sei pronto all’azione come i migliori super eroi della Marvel.

Salute: la mattina sei già in piedi ancor prima del suono della sveglia.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un’associazione per fare volontariato locale.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Gli organizzatori degli Internazionali di tennis di Roma, avrebbero proprio avuto bisogno di una tipa organizzata come te per non sfigurare durante le premiazioni del torneo femminile. Tu, grazie a Mercurio, sai sempre riconoscere le priorità e con Venere hai quel tocco naturale da event manager fondamentale per qualsiasi circostanza che sia una comunione, un evento sportivo o la festa del santo patrono del paese.

Amore: sei la fidanzatina perfetta.

Lavoro: tu sapresti realizzare una coreografia perfetta anche con chi non ha un briciolo di ritmo.

Salute: sei sempre coordinata dalla lingerie a borsa, scarpe e cappello.

Il consiglio del giorno: trascorri una serata in balera.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Puoi controbattere la Luna storta e Venere contro con la determinazione che Marte a favore ti garantisce puntuale come la consegna del quotidiano a domicilio alle otto del mattino. Tornano le energie e la voglia di movimento che, come suggerisce la celebre cantante Lizzo, porta benefici a corpo e mente. Tu proprio attraverso l’esercizio fisico sono certa che riuscirai a trovare anche l’equilibrio interiore che al momento ti fa oscillare come su un'altalena.

Amore: metti un po’ di pepe alle tue notti a due.

Lavoro sei integerrima come il controllore sul tram.

Salute: rispolveri tappetino da yoga e il pacchetto di lezioni online che hai messo in stand by.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di calzini colorati antiscivolo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Metti da parte il business agguerrito da manager rampante perché con Mercurio e ora anche Marte contro non sei tagliato per contrattazioni tipo souk di Marrakesh. Piuttosto punta su equilibrio e grazia che con la Luna a favore e Venere paiono essere proprio il tuo campo di competenza. Infatti potresti partecipare alle meditazioni su una tavola da surf che galleggia per i navigli di Milano. Sviluppa la tua armonia interiore.

Amore: sei così romantico che parli solo con frasi che fanno rima con cuore e amore.

Lavoro: agli incontri sei più interessato al menù del pranzo che a quello che viene concordato.

Salute: sei aggraziato com un ballerina di danza classica sulle punte.

Il consiglio del giorno: trascorri qualche ora tra i meravigliosi testi della libreria esoterica di Milano.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ritorna la voglia di esplorare, di movimento e anche la curiosità grazie a Marte che dona un po’ di brio e ti fa venire voglia di togliere le pantofole e scendere dal divano. Potresti cogliere questo slancio per andare a vedere la riproduzione della Fontana di Trevi realizzata in Brasile e regalare a tutti uno dei tuoi bellissimi reportage. Puoi felicemente inaugurare la stagione dei viaggi.

Amore: torni a battere zone che pensavi fossero ignote.

Lavoro: metti in campo tutta la tua determinazione per chiudere tutti i progetti lasciati in sospeso.

Salute: rispolveri le scarpette da jogging dimenticate in fondo all’armadio.

Il consiglio del giorno: acquista in libreria il ‘Te book of symbol’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con Marte che si toglie dall’opposizione ti sembra di aver ricevuto in regalo la Kelly di Hermès venduta per la cifra esorbitante di 130 mila euro sul sito Vestière Collective. Anche se ti senti premiato e alleggerito da tutta la stanchezza primaverile, cerca di non farti innervosire dalla Luna storta che è sempre pronta a rifilarti dei dubbi amletici. Devi essere sempre certo delle tue capacità.

Amore: la vita a due ti sta ancora un po’ strettina.

Lavoro: sei pronto a riorganizzare la disposizione dei mobili di tutto l’ufficio.

Salute: una bella sudata in palestra è meglio di qualsiasi pallina anti stress.

Il consiglio del giorno: prenota una cena nei ristoranti dei musei di Milano, ce ne sono alcuni che sono davvero eccezionali.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La notizia che in futuro nella realtà aumentata si potranno sentire gli odori ti perplime parecchio. Con Mercurio contro per te è davvero difficile avere chiare prospettive e sei scettico anche quando ti parlano di shopping online. Tu hai bisogno di certezza solide e concrete che si possono toccare con mano.

Amore: tu cogli l’attimo e poi fuggi a gambe levate. Non ti vuoi assolutamente impegnare.

Lavoro: dedicati unicamente alla salda e monotona routine.

Salute hai bisogno di un break come quando si fa un viaggio lungo in macchina e esce la spia ‘pausa caffè’.

Il consiglio del giorno: regalati almeno otto ore di sonno.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi piacciono gli abbinamenti creativi, quelli a cui nessuno avrebbe mai pensato ma che diventano dei veri successoni, perché con Giove e la Luna a favore siete particolarmente ispirati. Infatti la proposta della drag queen che legge le fiabe ai bambini al Spine Bookstore di Bari potrebbe proprio essere una vostra idea. Voi siete dei visionari contemporanei.

Amore: sapete perfettamente come rendere felice il vostro partner.

Lavoro: la creatività è la vostra arma vincente.

Salute: voi fluttuate leggiadri come delle creature soprannaturali.

Il consiglio del giorno: fate un corso di scrittura creativa.

Voto 8 e mezzo