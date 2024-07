video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 23 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 23 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Quante idee folli possiamo aspettarci da questo oroscopo! Mercurio non si attiene alle regole e fa galoppare la fantasia. Il segno fortunato é il Gemelli mentre il segno sfortunato il Toro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, martedì 23 luglio 2024, la Luna è ancora in Acquario, segno dell’indipendenza intellettuale, mentre Mercurio si scontra con Urano. Le idee sono fuori dal comune e dalle linee della tradizione! Il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: pronto anche a spingerti oltre il tuo limite

Lavoro: proiettato al futuro.

Fortuna: attivissima a garantirti il meglio.

Il consiglio del giorno: riguarda i film Star Trek.

Voto: 8 invincibile.

Toro

Amore: è un concetto misterioso.

Lavoro: preso dall’ansia di prestazione.

Fortuna: non è nel mix delle tue abilità.

Il consiglio del giorno: non prenderla sempre tutta sul personale.

Voto 5 scorbutico.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 luglio 2024

Gemelli

Amore: siete i preferiti di chiunque.

Lavoro: avere ragione ormai vi annoia parecchio.

Fortuna: fa sempre parte del vostro team.

Il consiglio del giorno: corso di giornalismo per sfruttare la vostra parlantina.

Voto 9 super intelligenti.

Cancro

Amore: il partner perfetto per te è lo stesso dai tempi del liceo.

Lavoro: non hai nessuna intenzione di scomodarti troppo o recarti fisicamente in ufficio.

Fortuna: non la calcoli proprio.

Il consiglio del giorno: rispolvera i vestitini vintage della nonna.

Voto 6 e mezzo vero casalingo.

Leone

Amore: ti fa gli occhi a cuoricino ma tu rispondi picche.

Lavoro: le tue regole sono legge.

Fortuna: è come un carnet di voli da usare come, dove e quando vuoi.

Il consiglio del giorno: accetta il fatto di non andare bene proprio a tutti.

Voto 5 e mezzo pugno di ferro.

Vergine

Amore: mostra il tuo lato tenerissimo.

Lavoro: non sarà esattamente come lo vuoi ma almeno non ci sono sorprese.

Fortuna: ti lascia tranquilla a riposare.

Il consiglio del giorno: opta per la lentezza..

Voto 6 – almeno 8 ore di sonno.

Bilancia

Amore: infinitamente desiderata.

Lavoro: il segno giusto al momento giusto.

Fortuna: è come una spruzzata di glitter per il buon umore.

Il consiglio del giorno: se non lo hai ancora fatto, chiedi un extra bonus.

Voto 8 e mezzo unica.

Scorpione

Amore: vorresti essere al centro dell’attenzione.

Lavoro: non è una tua specialità al momento.

Fortuna: non sperare di trovarla nella dispensa.

Il consiglio del giorno: segui sempre gli aggiornamenti di ‘Temptation Island’.

Voto 5 e mezzo da alleggerire.

Sagittario

Amore: lo trovi nei luoghi più nascosti.

Lavoro: non ti montare troppo la testa.

Fortuna: la muovi con un joystick.

Il consiglio del giorno: organizza subito un viaggetto dove si può fare surf.

Voto 7 e mezzo sull’onda.

Capricorno

Amore: solo se è disposto a contratti decennali.

Lavoro: vuoi nuovamente il comando totale.

Fortuna: è capace di grandi performance.

Il consiglio del giorno: ti piace che la tua opinione venga sempre presa in considerazione.

Voto 6 e mezzo determinato.

Acquario

Amore: dichiarazioni d’amore senza paura.

Lavoro: sei in ritardo ma l’impegno è massimo.

Fortuna: è la tua compagna per balli latino americani.

Il consiglio del giorno: sorrisi a trentasei denti.

Voto 7 raggiante.

Pesci

Amore: c’è sintonia solo se vi lascia stare.

Lavoro: ci penserete da domani.

Fortuna: per voi è più un togliere che un aggiungere.

Il consiglio del giorno: acquistate nuovi cuscini per il vostro divano.

Voto 6 e mezzo comodi.