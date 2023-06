L’oroscopo di oggi 23 giugno 2023: Leone e Toro possono lasciarsi andare un po’ troppo Con l’oroscopo di oggi, venerdì 23 giugno 2023, inizia la quadratura tra Marte e Urano, due pianeti fisici ed energici. La quadratura, che durerà per qualche giorno, indica una tensione ed una propensione all’esplosione, al lasciarsi andare senza freni.

Oggi Marte e Urano iniziano a scontrarsi. I due sono pianeti energici, elettrici, sempre pronti ad esplodere, ed è così che potrebbe succedere. Quindi nervi saldi e respirazioni profonde, ok??

La Luna di oggi si dividerà tra due diversi segni zodiacali, perché in mattinata sarà nel segno del Leone mentre intorno all'ora di pranzo entrerà in Vergine. Per questo il segno fortunato sarà il Capricorno e il segno sfortunato i Pesci, ma solo di mattina.

Ariete

La tua voglia di rotolarti sotto le coperte è al limite delle fantasie più impossibili e improbabili, con Marte che stuzzica la tua creatività in mosse e trick freestyle. Proprio come Al Pacino, che a 83 anni diventa nuovamente papà. Tu non temi il trascorrere del tempo perché la passione ti coinvolge come un fuoco sacro.

Amore non ne sei mai sazio.

Lavoro sei sempre pronto al rilancio come a un casinò a Las Vegas.

Salute: ti metti in prima fila ai balli di gruppo nei villaggi vacanza.

Il consiglio del giorno: acquista un gonfiabile per divertenti bagni in spiaggia.

Voto 8

Toro

Dovresti imparare ad essere tu il motore della tua stessa felicità, invece di dare sempre la colpa a Venere e a Marte a sfavore. Trovi le scuse più impensabili, proprio come la Svezia che giustifica l’inflazione che ha colpito la nazione dando la colpa al concerto di Beyoncé nella capitale. Dovresti diventare più responsabile proprio come ti suggerisce oggi la Luna.

Amore: è più fastidioso delle zanzare che pungono indisturbate di notte.

Lavoro: tu vuoi che le regole vengano mantenute anche se non hanno alcun senso.

Salute: avere ragione di principio non ti darà alcuna soddisfazione. Capito?

Il consiglio del giorno: riguarda le foto della scorsa estate.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Siete certamente guidati da grande arguzia grazie a Mercurio, ma anche di buon cuore, con Venere che vi spinge ad abbracci collettivi che includono anche l’antipatica vicina del terzo piano. Proprio come Johnny Deep che ha deciso di devolvere il milione di dollari di risarcimento dall’ex Amber Heard a ben quattro società benefiche. Siete proprio amati per il vostro grande cuore.

Amore: voi lo vivete puro, assoluto e che dura tutta la vita.

Lavoro: quando c’è un dubbio siete consultati anche da Wikipedia.

Salute: siete più divertenti del programma comico onlyfun!

Il consiglio del giorno: memorizzate tutte le migliori barzellette di Silvio Berlusconi.

Voto 8

Cancro

Sei rigido come il controllore del tram che stampa già la multa quando intuisce che c’è un furbetto senza biglietto. Tu pretendi rigore e disciplina, con Saturno che ti obbliga a fare il ‘cubo’ ogni mattina appena sveglio. Infatti sei proprio il segno giusto per metterti di guardia nella spiaggia rosa a Budelli, e fischiare come l’arbitro ogni volta che un natante si butta dal barchino anche solo per rinfrescarsi.

Amore: agli appuntamenti arrivi sempre almeno cinque minuti in anticipo.

Lavoro: sei il responsabile delle procedure inflessibili.

Salute: fai un po’ di stretching per allungare bene la schiena.

Il consiglio del giorno: guarda tutta la trilogia del ‘Padrino’ con solo due pause pipì.

Voto 6 +

Leone

L’amore va proprio a gonfie vele con Venere e anche Marte nel tuo segno. Dovresti però fare attenzione a Giove contro, e per godertelo serenamente dovresti far firmare al tuo partner un bel contrattino prematrimoniale, come quello tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Un po’ di amor proprio è fondamentale!

Amore: ogni momento è buono per tubare con il partner.

Lavoro: sei assolutamente imbattibile. Come se fossi sempre servito con un poker d’assi.

Salute: fai invidia a tutte le star del cinema e della televisione messe insieme.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpe con tacco mozzafiato e con cristalli Swarovski.

Voto 8

Vergine

Per il tuo profondo bisogno di fiducia in te stessa, messa duramente alla prova da Saturno e Mercurio contro, dovresti provare la Red Nail Theory. Infatti, pare che portare unghie rosse ringalluzzisca l’umore e il coraggio. Da provare subito in tutte le sfumature del rosso! Lasciati ispirare dalla Luna nel tuo segno (nel pomeriggio) per la punta di colore che ti dona di più!

Amore: chiudi gli occhi e buttati senza pensare!

Lavoro: cerca di collaborare sempre con il collega ‘bravo e buono’.

Salute: il goblin mode versione estivo evidenzia il tuo lato super sexy.

Il consiglio del giorno: fai un bel sorriso la mattina appena sveglia e una risata fragorosa.

Voto 6 –

Bilancia

Sono certa che ti sfreghi già le mani alla notizia dell’imminente separazione dei Sussex, perché pensi che presto ci saranno due pesci belli succulenti da acchiappare. Con Marte e Venere a favore sei iper sensibile all’amore e soprattutto ai rituali di conquista ed accoppiamento. Ovviamente da esplorare con diverse conquiste per implementare la tua già sconfinata conoscenza di questo argomento.

Amore potresti scrivere almeno dieci manuali su questo argomento.

Lavoro tu fai un mix irresistibile di sesso e potere.

Salute: sei estremamente ginnica per nottate di sesso pazzo dove oltre all’elasticità ci vuole tanta resistenza.

Il consiglio del giorno: metti i frigoriferi una bottiglia di bollicine, per qualche incontro improvvisato.

Voto 8

Scorpione

Ora che hai Marte, Venere e anche Giove contro sei certissimo che la teoria di Stephen Hawkins sulla fine dell’universo si stia proprio attuando. Non scoraggiarti troppo perché in fondo le tue basi personali sono davvero solidissime grazie a Saturno che ti sostiene e oggi anche la Luna ti farà il tifo in serata. Quindi sfogati pure con obiezioni al giudice stile Law and Order, e con qualche dito medio, terapeutico, ben piazzato.

Amore: sei stato eliminato a tavolino al primo giro.

Lavoro: qui si che ti puoi divertire come disturbatore.

Salute: come Jerry Calà in vacanze di Natale il tuo motto è: Io non sono bello, piaccio!

Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘sapore di sale’.

Voto 6 –

Sagittario

Meno male che hai prestanza fisica e bellezza grazie a Venere e Marte ti fanno stare sempre in piedi come le bamboline basculante. A causa di Mercurio contro e anche della Luna storta sei un vero boccalone che ‘casca’ a qualsiasi scherzo, anche a quello fatto da Dj Angelo con la pizza al Party Like a Deejay. Mi raccomando tu fai sempre tutte le verifiche del caso come la prova del nove in matematica.

Amore: con un solo bacio tu sogni già fiori d’arancio e la marcia di Mendelssohn.

Lavoro: con te si parla solo di vacanze e aperitivi.

Salute: tu sei splendido per la prova costume, non devi avere alcun dubbio.

Il consiglio del giorno: rinfresca i parei da mettere in valigia.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Quando si parla di cifre da capogiro tu sei sempre il segno informatissimo sui fatti, perché la Luna di oggi ti spinge a seguire le tue passioni. Sono certa che conosci perfettamente l’ultimo quadro di Gustav Klimt ‘Donna con Ventaglio’, messo all’asta per decine di milioni di dollari. Con Giove dalla tua non vedi l’ora di investire bene i tuoi risparmi per farli moltiplicare e essere anche tu in grado di pentetti permettere opere museali da esporre in bella vista in sala da pranzo.

Amore: se fosse a forma di banconota sarebbe amore a prima vista.

Lavoro: tu inizi un approccio serio dopo aver mandato la fattura pro-forma.

Salute: tu pretendi solo servizio da albergo cinque stelle lusso.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un’asta online.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sei sempre un vero intelligentone con Mercurio che solletica le tue meningi e le stimola per trovate geniali. Proprio come l’idea di far realizzare all’intelligenza artificiale l’ultima canzone dei Beatles ‘Now and Then’ recuperando la voce di John Lennon. Tu con il tuo cervello è la tecnologia sei sempre capace di grandi progetti.

Amore: al momento sei sfornito di regole per partecipare al gioco.

Lavoro: puoi applicare a tutti bandi e concorsi con la certezza di ottenere il massimo.

Salute hai bisogno di almeno due pisolino pomeridiano per arrivare sveglio a cena.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in mute per fare un po’ di detox tecnologico.

Voto 6 –

Pesci

Sotto sotto anche con la Luna storta e Mercurio contro, che vi danno quell’aria di essere totalmente impermeabili a ciò che succede nel mondo, siete dei veri teneroni. Infatti, vi è quasi scappata la lacrimuccia quando avete visto il video di Vasco che scherza con la sua nipotina al concerto di Bologna. Le dolcezze per voi restano irresistibili.

Amore: vi piace credere al grande amore anche quanto tutto vi dicono che non esiste.

Lavoro: vi piace essere considerati ‘visionari’ anche se non ne conoscete bene il significato.

Salute: la comodità prima di tutto, anche se è a discapito dello stile.

Il consiglio del giorno: fate pediluvi con il sale grosso per sgonfiare le caviglie.

Voto 6