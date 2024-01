Oroscopo di domani 23 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, martedì 23 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Dopo Plutone in Acquario, anche Venere cambia segno da Sagittario a Capricorno: i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sono pronti a godersi il freddo abbracciati stretti stretti alla loro dolce metà. O a chi ne fa le veci! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, martedì 23 gennaio 2024, Venere resta per le ultimissime ore nel segno del Sagittario, e già prima di pranzo si sposta in Capricorno. Come se ne avesse bisogno (il Capricorno) di altri pianeti nel suo segno! Comunque, i segni di terra rivivranno anche l'amore, le emozioni e i sentimenti con rinnovato slancio. Anche grazie a Giove. Insomma, fortunelli! La Luna è in Cancro sempre crescente, quindi il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: temperature rigidissime.

Lavoro: oggi metti subito l’Out of Office anche se non sei in ferie.

Fortuna: anche per te è arrivato il momento di impegnarsi.

Il consiglio del giorno: niente programmi, solo tranquillità.

Voto: 5 e mezzo in difficoltà.

Toro

Amore: sei una vera bomba sexy.

Lavoro: è come strofinare la lampada del genio di Aladino.

Fortuna: così abbondante che sembra un peccato non condividerla.

Il consiglio del giorno: sfodera la tua collezione di barzellette per regalare buonumore a tutti quelli che incontri.

Voto 9 allegro e generoso.

Gemelli

Amore: aperti a nuove possibilità.

Lavoro: prontissimi per riunioni di prima mattina.

Fortuna: vi regala un paio di lenti rosa per vedere con nuova luce il mondo.

Il consiglio del giorno: organizzate un weekend fuori porta con un bel gruppo di amici.

Voto 6 e mezzo propositivi.

Cancro

Amore: un tripudio di coccole.

Lavoro: lo so che non ti va ma anche oggi ti tocca.

Fortuna: punta tutto sulle emozioni dove puoi ottenere soddisfazione.

Il consiglio del giorno: fai solo quello che ti va, senza ascoltare i rimproveri della tua razionalità.

Voto 6 per la dolcezza.

Leone

Amore: solido ed autentico.

Lavoro: punti tutto sull’estrema professionalità.

Fortuna: sta nei modi educati e formali.

Il consiglio del giorno: puoi sfoggiare il tailleur gessato che tieni per le riunioni importanti.

Voto 6 e mezzo moderato.

Vergine

Amore: ti puoi proprio scatenare.

Lavoro: come Mary Poppins che con uno schiocco di dita mette tutto in ordine.

Fortuna: tu fai miracoli anche tutta da sola.

Il consiglio del giorno iscriviti a un corso di pasticceria.

Voto 9 perfetta.

Bilancia

Amore: calma piatta.

Lavoro: hai bisogno di tempo per prendere qualsiasi decisione.

Fortuna: non è di certo il giorno giusto per andare a giocare al casinò.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di yoga.

Voto 5 – affaticata.

Scorpione

Amore: una sex machine.

Lavoro: puoi spingere al massimo.

Fortuna: è come un bonus inaspettato.

Il consiglio del giorno: pensa al tuo vestito di carnevale per sorprendere tutti.

Voto 9 invincibile.

Sagittario

Amore: non è una priorità.

Lavoro: hai bisogno di novità.

Fortuna: ti rimette sempre in carreggiata quando vuoi evadere.

Il consiglio del giorno: fai qualche cosa di nuovo partendo dalle piccole cose.

Voto 6 con voglia di novità.

Capricorno

Amore: lo pretendi al massimo.

Lavoro: all’avanguardia.

Fortuna: sei già super in tutto e per tutto.

Il consiglio del giorno: utilizza chat gpt ma con qualche aggiornamento tipo la funzione ‘humanize’.

Voto 9 – ma sempre al top.

Acquario

Amore: solo via chat.

Lavoro: iper stimolato.

Fortuna: è un ottimo interscambio di informazioni.

Il consiglio del giorno: fai un giretto nel reparto hi-tec di un centro commerciale.

Voto 7 pixelato.

Pesci

Amore: da zero a cento in dieci secondi.

Lavoro: sempre molto collaborativi.

Fortuna: come aver vinto alla lotteria di Capodanno.

Il consiglio del giorno: voglia di festeggiare pubblicamente.

Voto 8. In super ripresa.