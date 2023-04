L’oroscopo di oggi 23 aprile 2023: Luna e Venere in Gemelli Nell’oroscopo di oggi, domenica 23 aprile 2023, Cancro e Leone sono innamoratissimi! La Luna e Venere si trovano insieme nel segno dei Gemelli, curiosi e chiacchieroni per eccellenza. Soprattutto i segni d’aria si potranno la vita con grande semplicità.

L'oroscopo di oggi, domenica 23 aprile 2023, e le previsioni segno per segno: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Venere e la Luna si trovano molto vicine nel segno dei Gemelli e, guarda caso, si festeggia proprio la giornata mondiale del libro.

Con il sole molto ma molto vicino al nodo lunare nord, direi che qualsiasi cosa abbiate voglia di iniziare a progettare nascerà sotto i migliori auspici. Leone e Cancro innamoratissimi oggi!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Questo Marte inquadratura ti innervosisce parecchio ma, per fortuna, la luna e Venere sono entrambe a tuo favore. Per questo probabilmente ribalterei la situazione, e dal nervosismo insofferente passerai al desiderio di non muovere un dito. Inutile ricordarti che leggere un bel libro è la soluzione migliore per rilassarsi, e soprattutto togliersi tutti di torno.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Mercurio nel tuo segno zodiacale è diventato retrogrado, ahimè! Questo significa che tutta l'attività intellettuale vitale e coraggiosa nei giorni scorsi adesso sembra proprio ripiegare su se stessa. Per fortuna Marte ti vuole combattivo ma ti prenderai il tuo tempo per rivedere bene ogni decisione che hai preso ultimamente. Ti vedremo assorto ma non starai pensando alle vacanze.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sarai proprio da attività domenicali tradizionali grazie a Venere e alla luna, i due pianeti sentimentali, entrambi nel tuo segno zodiacale. Per questo ti offrirai persino volontario per far giocare i ragazzetti sotto il metro d'altezza al parco o per portare la tua dolce metà in una romantica gita al lago. Dolce così non ti si vedeva da un pezzo.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

E' la giornata perfetta per darti alle attività sportive, non solo grazie a Marte a favore ma anche per combattere Mercurio retrogrado. Qualche volta i pensieri diventano irrazionali e innescano un domino di paure, ansie e fatiche. Per questo hai bisogno di un po' di endorfine per poter valutare anche meglio.

Voto 8+

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questa storia di Mercurio retrogrado non l'avevi considerata, ma direi che per il momento decidi di goderti la domenica di relax e d'amore, il più possibile circondato dalle persone alle quali vuoi bene… Anche se è pochissima la voglia di chiacchierare resti comunque il re della festa, grigliate comprese.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Una domenica con Venere e la luna entrambe a sfavore è praticamente una domenica di lavoro! Anzi, decidi di doversi impegnare il doppio per poter contrastare Mercurio retrogrado. E che nessuno osi dire che qualche astro influenzi la tua creatività!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il bello della tua domenica è che sarai svogliata senza alcun senso di colpa. Se Marte ti dà ancora fastidio e ti toglie tutte le energie, ci pensano Venere e la Luna favore a suggerirti qualche modo per far passare del tempo senza necessariamente doverti dare da fare. Le coccole andranno benissimo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ecco, è arrivato Mercurio retrogrado proprio in opposizione al tuo sole, e la cosa ti scoccia parecchio. Per te che sei un segno zodiacale che fa del pensiero, della risposta pronta e della sagacia il suo punto di forza avere come il vuoto cosmico tra i neuroni è particolarmente noioso… Per fortuna oggi potrei andare a farti un lungo giro in bicicletta senza dover comunicare con (quasi) nessuno.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Venere la luna sono entrambe in opposizione, e tu vorresti andare a fare una gita fuori porta, ma su Marte! L'idea di dover chiacchierare con parenti e amici proprio ti innervosisce E propone il cinema come massimo momento di socievolezza.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La domenica è il giorno giusto per sopportare al meglio Marte in opposizione. Potrai brontolare senza creare troppi danni e anche perdere tantissimo tempo in attività praticamente inutili come sistemare le posate nel cassetto o abbinare i calzini nel cestone. Qualsiasi cosa possa allentare la tua tensione è la benvenuta.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai proprio voglia di goderti tutti i vizi che riuscirai a mettere insieme! Venere la luna ti rendono godurioso e soprattutto allentano quasi del tutto la tua determinazione nella dieta e nel completare la to do list. Prima di qualsiasi dovere viene decisamente il piacere, soprattutto oggi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con Marte a favore ma Venere e la Luna decisamente no, in questa domenica terrai tutti in riga e quello che decidi tu, anche come programma della giornata libera, e legge! Ovviamente se ti trovassi a fare anche due tiri di pallavolo al parco saresti decisamente competitivo.

Voto 6