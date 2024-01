Oroscopo di domani lunedì 22 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 22 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle: Plutone è in Acquario, la Luna crescente in Gemelli e Mercurio iper sollecitato. Fermi e zitti non ci staremo, soprattutto i segni d’aria (Acquario, Gemelli e Bilancia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 22 gennaio 2024, inizia con un Plutone oramai decisamente in Acquario, ci è entrato ieri, domenica. La Luna è nella sua fase gibbosa crescente nel segno dei Gemelli, quindi molto potente, mentre Mercurio è vicino a Marte, in Capricorno. Determinato ma anche intransigente. Insomma, le emozioni sono fortissime.

Ariete

Amore: è nuovamente in fiore.

Lavoro: tu porti complicità e buon umore, che ti assicuro non è poco.

Fortuna: raddoppia ogni volta che sei in compagnia dei tuoi amici.

Il consiglio del giorno: serata karaoke a casa.

Voto: 7+ in grande armonia.

Toro

Amore: conosci perfettamente i desideri del partner.

Lavoro: procedi con passo deciso e sicurissimo.

Fortuna: il tuo motto è: ‘piatto ricco mi ci ficco’.

Il consiglio del giorno: prepara un dolce da condividere con tutto il tuo ufficio.

Voto 9 golosissimo.

Gemelli

Amore: si smuove finalmente qualche cosa.

Lavoro: voi avete bisogno di doppi chiarimenti su tutto.

Fortuna: pronti a osare sapendo che sarete ben appoggiati.

Il consiglio del giorno: scrivete un biglietto d’amore, anche a voi stessi.

Voto 6 e mezzo romantici.

Cancro

Amore: ne avresti proprio bisogno.

Lavoro: oggi entri in seconda ora, come se fossi a scuola.

Fortuna: ti sveglia con un caffè doppio per darti un po’ di buonumore.

Il consiglio del giorno: vai in palestra, ma solo per la sauna dopo l’allenamento.

Voto 6 – stanco.

Leone

Amore: ti piace quando ti fa divertire.

Lavoro: attenzione alle variazioni fuori tema.

Fortuna: c’è ma non sopravvalutarla.

Il consiglio del giorno: prima di ogni viaggio controlla cosa puoi effettivamente mettere in valigia.

Voto 6 e mezzo ottimista.

Vergine

Amore: lo analizzi come si fa con il menù della nail spa.

Lavoro: non ti sfugge nulla.

Fortuna: la sai sempre giocare a tuo favore.

Il consiglio del giorno vai in un negozio di prodotti ‘prenatal’ per addolcirti un po’.

Voto 6 e mezzo per la freddezza.

Bilancia

Amore: fai addirittura le piroette.

Lavoro: punta tutto sulla simpatia.

Fortuna: ti affidi felicemente ai tuoi più cari amici.

Il consiglio del giorno: aperitivo fuori programma.

Voto 6 e mezzo gioiosa.

Scorpione

Amore: amante appassionato.

Lavoro: raggiungi senza troppa fatica risultati straordinari.

Fortuna: sei come il cugino Gastone di Paperino.

Il consiglio del giorno: riguarda la prima puntata di Sex and the City.

Voto 7 e mezzo per gli affari.

Sagittario

Amore: pretendi sempre di più.

Lavoro: ritieni che viaggiare in first class sia un semplice benefit.

Fortuna: la vuoi da cinque stelle lusso.

Il consiglio del giorno: spolvera le valigie per il tuo prossimo viaggio.

Voto 7 – esaltato.

Capricorno

Amore: deve essere perfetto.

Lavoro: sempre impegnato a far lievitare il tuo portafogli.

Fortuna: ai massimi livelli.

Il consiglio del giorno: giretto al mercatino dell’usato.

Voto 9 – fantastico

Acquario

Amore: è universale.

Lavoro: procede alla grandissima.

Fortuna: hai sempre i numeri vincenti in mano.

Il consiglio del giorno: cena con tutta la tua famiglia allargata.

Voto 7 e mezzo moderno.

Pesci

Amore: no comment.

Lavoro: solo qui trovate soddisfazione.

Fortuna: ne avete poca ma non ne fate un dramma.

Il consiglio del giorno: meditazione la mattina appena svegli.

Voto 6 – lunatici.