L’oroscopo di oggi 21 giugno 2023: Leone e Sagittario pensano alla libertà Con l’oroscopo di oggi, mercoledì 21 giugno 2023, arriva anche il solstizio d’estate. Alle 17 il Sole entrerà nel segno del Cancro, e nelle culture neo pagane inizierà la festa di Litha. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 21 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Questa giornata segna anche il passaggio del Sole dai Gemelli al Cancro, e quindi il solstizio d'estate, la festività neopagana chiamata Litha, una giornata "portale" tra i mondi. Prestate attenzione alle emozioni, soprattutto alla voglia di libertà.

Con la Luna in Leone, oggi affiancata da diversi pianeti importanti, direi che il segno fortunato sia il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario. Tanto per cambiare, dato il periodo!

Ariete

Quando c’è da organizzare qualche cosa in grande, tu sei proprio il segno giusto da chiamare. Con Mercurio, Marte e oggi anche la Luna dalla tua, sei in grado di immaginare una festa ancor più grandiosa e scoppiettante di quella progettata dall’AI per la vittoria dell’Inter in Champions. Quando si parla di canti, balli e sculettamenti sul cubo, tu stai già montando pista da ballo, chiamando il tuo amico deejay e il freestyle barman.

Amore le tue performance sono da cinque stelle lusso.

Lavoro hai sempre ragione tu, che il resto della ciurma si adegui.

Salute: allena la tua pazienza, come nelle scampagnate in montagna quando l’importante è stare tutti insieme.

Il consiglio del giorno: fai un corso di golf.

Voto 8

Toro

Quando hai visto l’immagine del condominio con millequattrocentoquarantasei unità a Hong Kong, hai subito pensato che le riunioni condominiali sono delle vere e proprie elezioni con tanto di campagna ‘politica’. Tu che hai Venere e anche la Luna storta vuoi proprio evitare certi scontri e abbandoneresti molto volentieri la città per la rinomata calma e tranquillità della campagna.

Amore: ti tieni alla larga come dalla tua gelateria preferita per non incappare in tentazioni.

Lavoro: metti la risposta automatica per non essere disturbato.

Salute: per la tua serenità puoi felicemente ridurre al minimo qualsiasi tipo di comunicazione.

Il consiglio del giorno: fai sempre una doccetta calda prima di andare a dormire.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Vi piace brillare, non solo perché siete dei fighi pazzeschi, ma soprattutto per i vostri progetti, che sono immancabilmente destinati al successo, perché siete super confidenti grazie a Venere, Mercurio e anche la Luna dalla vostra. Siete carichi come Bebe Vio, che ha organizzato l’evento Wembrace a Roma ed è riuscita a coinvolgere anche il capitano della Roma Francesco Totti. Le vostre capacità sono davvero infinite.

Amore: siete come il polline per le api. Irresistibili.

Lavoro: siete multitasking come un coltellino svizzero.

Salute: siete sempre motivati e iperattivi come gli animatori dei villaggi vacanze.

Il consiglio del giorno: partecipate ad una corsa campestre.

Voto 8

Cancro

Sei mosso da gran senso del dovere, con Saturno che ti spinge a realizzare la migliore versione di te stesso, lavorando sempre con grande impegno. Proprio come il pensionato Carlo Moroni, che ha deciso di iscriversi alle superiori per finire gli studi. Tu proprio non molli mai sulle questioni di principio che richiedono una certa dose di impegno celebrale.

Amore: tu vuoi vivere i sentimenti leggeri come bolle di sapone.

Lavoro: con l’idea di arrivare libero per le vacanze, lavori come un matto.

Salute: oggi sei giocoso come l’animatore del centro estivo.

Il consiglio del giorno: sfida la tua forza di volontà leggendo tutti i canti della divina commedia.

Voto 6 +

Leone

Sei splendido, forzuto e pure intelligente, praticamente un personaggio mitologico con quel pizzico di fascino mascalzone alla Bridgerton, che ti regala oggi la Luna nel tuo segno. Sei proprio fighissimo come il windsurfista Federico Moriso, fisico statuario e capello bruciato dalla salsedine, che danza con la sua tavola tra onde di otto metri ed è tra i primi venti atleti al mondo a sfidare le super onde delle Fiji. Attento, perché quando cammini per strada causi tamponamenti e svenimenti come una vera rockstar.

Amore: sei buono e bono come il gelato al gusto: insuperabile.

Lavoro: tu sali direttamente sul gradino più alto del podio. Sei un vero fuoriclasse.

Salute: livello bellezza: dieci e lode.

Il consiglio del giorno: prepara la pelle ai primi weekend al mare con uno scrub al miele.

Voto 8

Vergine

La distrazione la fa da padrona con Mercurio contro. Dovresti iniziare ad essere più indulgente con te stessa, sopratutto quando prendi cantonate colossali ma di poco peso. Non ti demoralizzare troppo se hai scambiato per vero il drago verde, le fontanelle tipiche di Milano, realizzato con i mattoncini Lego, e che è stato messo in mostra alla centrale dell’acqua, perché ti assicuro che in foto o da lontano è identico a quelli che si incontrano in giro per la città. Capito?

Amore: sei sempre indecisa se sia amore eterno o unicamente una veloce scappatella.

Lavoro: sarebbe bene stare a ‘bocce ferme’.

Salute: non riesci bene a dosare le tue energie, o dai troppo, o troppo poco.

Il consiglio del giorno: guarda la nuova serie di Zerocalcare, ma in compagnia.

Voto 6 –

Bilancia

Potresti avere le stesse paturnie di Scarlett Johnson che, siccome da sempre è considerata una vera bomba sexy, ha perso ruoli in film importanti. Ricorda sempre che tu che hai Mercurio a favore (e oggi anche la Luna che ti spinge a spiccare come una rosa rossa in un mazzo di bianche) puoi trovare facilmente modi per enfatizzare le tue doti senza passare sempre dalla scorciatoia della seduzione.

Amore le evoluzioni a luci rosse per te sono solo a due.

Lavoro sei super colta come la docente di Matematica Finanziaria all’università.

Salute: sei così perfetta che ti sta bene anche il trikini quando sei seduta.

Il consiglio del giorno: impara tutti modi per legare un pareo.

Voto 8

Scorpione

Per sopravvivere alla Luna storta e a Venere e Marte contro, devi assolutamente tirare fuori tutte le tue capacità di adattamento ai momenti critici. Proprio come i quattro bambini sopravvissuti nella foresta in Colombia che sapevano esattamente come muoversi e cosa mangiare grazie agli insegnamenti della nonna. Anche tu puoi tirare fuori tutte le tue reminiscenze da boyscout.

Amore: non ti metti neppure in gara, guardi gli altri dagli spalti.

Lavoro: ripassi volentieri tutte le nozioni di micro e macroeconomia studiate all’università.

Salute: hai lo stesso appeal del pulcino ‘Calimero’.

Il consiglio del giorno: fai una manicure semi-permanente.

Voto 6 –

Sagittario

Ti piace essere protagonista di iniziative che ti mettono subito in risalto e sopperiscono alle tue scarse doti intellettuali a causa di Mercurio contro. Infatti opteresti per un ingresso in chiesa come la coppia di sposi Eco di Legnano (in bici) solo perché finiti sui quotidiani nazionali per questa scelta davvero contemporanea. Meglio che indirizzi tutta la tua voglia di fare esclusivamente all’estetica visto che con questa Luna a favore ti senti davvero meraviglioso.

Amore: vuoi essere adorato come le star del cinema hollywoodiano.

Lavoro: sei già rimandato a settembre. Sarebbe meglio ti mettessi a studiare.

Salute: sei felice quando passi ore davanti allo specchio a rimirarti.

Il consiglio del giorno: fai le prove allo specchio su quale sia il tuo profilo preferito.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Forma ed educazione per te sono tutto perché è proprio grazie a ordine e organizzazione che riesci a goderti al meglio la vita proprio ora che Giove ti garantisce occasioni davvero imperdibili. Infatti concordi pienamente con il risarcimento di quattrocentomila euro che un ristorante ha richiesto a uno studente perché ha messo impropriamente le mani in un piatto dopo essersi leccato il dito. Tu certe cadute da maleducato proprio non le sopporti.

Amore: ti affacci con timidezza come a questo meteo ancora ballerino.

Lavoro: tu comunichi solo con chi utilizza correttamente grammatica e sintassi.

Salute: ti rilassi quando chiedi una bella spremuta d’arancia servito e riverito al bar.

Il consiglio del giorno: acquista un’anguria da tenere in frigorifero.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ti poni dubbi amletici come quelli che trovi nella sezione approfondimenti dei quotidiani con articoli che si domandano come sarebbe possibile in futuro trovare un partner senza l’ausilio di social specializzati come Tinder, che da più di undici anni domina il mercato. Con Venere contro vedi le tue probabilità di limonare come un adolescente sotto al balcone di casa decrescere come la vendita di calzettoni spessi di lana in questa stagione. Mi raccomando non farti confondere troppo da questa Luna storta e punta tutto sulla razionalità.

Amore: è come una traduzione in latino senza dizionario, impossibile da coglierne il significato.

Lavoro: qui si che puoi auspicare a interessanti risultati.

Salute hai bisogno di essere coccolato con un bel percorso spa.

Il consiglio del giorno: punta tutto sul relax e trasforma la tua casa in un hotel a cinque stelle.

Voto 6 –

Pesci

Potete far ricredere tutte le persone che osano dirvi che avete solo la testa tra le nuvole, soprendendole con grande pragmatismo grazie a Saturno. Quando siete trascinati dai vostri progetti siete come una palla da bowling pronta a fare strike. Infatti la notizia che nel Mar Mediterraneo si trovano ben sei relitti dell’epoca romana vi fa subito venire voglia di organizzare una spedizione e di andare alla ricerca di questi tesori perduti.

Amore: per sedurvi il vostro compagno deve personificare realmente il ‘principe azzurro’.

Lavoro: voi vi dedicate solo a progetti ‘impossibili’.

Salute: i vostri sonni sono pieni di sogni rivelatori.

Il consiglio del giorno: rispolverate il vostro brevetto di immersioni.

Voto 6