Oroscopo di domani 21 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, giovedì 21 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle nell'ultimo giorno d'autunno, perché sta per arrivare il solstizio d'inverno! Il segno fortunato è l'Ariete stesso mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 21 dicembre 2023, aspettando il solstizio d'inverno (che sarà domani mattina ale 4 e mezza), il Sole resta nell'ultimo grado del Sagittario e la Luna nel segno dell'Ariete. Venere resta sempre opposta a Urano quindi occhio alle parole!

Ariete

Amore: lo vuoi consumare come un chupa chups.

Lavoro: affronti di buon grado la revisione del budget annuale.

Fortuna: riesce a farti tenere bene a mente i tuoi conti personali.

Il consiglio del giorno: puoi tentare l’impresa colossale di fare tutti i regali di Natale in un giorno.

Voto: 6 e mezzo pronto a fare pacchetti regalo.

Toro

Amore: i tuoi gusti sono tradizionali come il panettone con i canditi e l’uvetta.

Lavoro: sei sempre costante come una brava formichina.

Fortuna: fa emergere il tuo lato ‘eccezionale’.

Il consiglio del giorno: regala biglietti per il cinema a Natale.

Voto 7 + in piena attività.

Gemelli

Amore: cuoricino tenerissimo.

Lavoro: il primo brindisi parte già alle dieci di mattina

Fortuna: compagna perfetta per feste e divertimento.

Il consiglio del giorno: organizzate una tombolata in famiglia.

Voto 7 e mezzo meglio degli animatori dei villaggi vacanza.

Cancro

Amore: finto allergico alle coccole.

Lavoro: le domande servono per avere maggiore comprensione.

Fortuna: puoi permetterti di essere generosissimo.

Il consiglio del giorno: pensiero positivo anche per chi ti sta antipatico.

Voto 5 e mezzo pronto all’eruzione.

Leone

Amore: il ‘per sempre’ è proprio dietro l’angolo.

Lavoro: sei sempre puntuale come un orologio svizzero.

Fortuna: la conquisti con la tua buona volontà.

Il consiglio del giorno: la pianificazione, anche per un semplice aperitivo, è la tua arma vincente.

Voto 7+ e tanta voglia di impegnarsi.

Vergine

Amore: sei decisamente morigerata.

Lavoro: la tua gestione è impeccabile da brava ragioniera.

Fortuna: la rimpingui come si fa con il salvadanaio a forma di porcellino.

Il consiglio del giorno opta per regali fondamentali e utili.

Voto 7 ben equilibrata.

Bilancia

Amore: la voglia c’è, ma manca la pazienza.

Lavoro: gli intoppi vengono eliminati alla radice.

Fortuna: non sempre riesce ad aiutarti con la diplomazia.

Il consiglio del giorno: la mattina già nel letto fai un veloce recap su cosa fare durante la giornata.

Voto 5 –

Scorpione

Amore: come in una favola.

Lavoro: ormai ti applichi solo per i dettagli finali.

Fortuna: una super consigliera.

Il consiglio del giorno: potresti valutare come regalo di Natale un animale domestrico.

Voto 7 e mezzo amorevole.

Sagittario

Amore: lo fai divertire giorno e notte.

Lavoro: vuoi essere totalmente coinvolto.

Fortuna: fa sempre palpitare il tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: lista di regali di Natale scritta solo con il cuore e non con la ragione.

Voto 7 e mezzo colmo di buoni intenti.

Capricorno

Amore: non ti lasci assolutamente distrarre.

Lavoro: tu affronti un tema alla volta.

Fortuna: ti riempie il portafogli per fare ottimi regali di Natale.

Il consiglio del giorno: prepara ora il centro tavola con vischio e pungitopo.

Voto 6 molto indaffarato.

Acquario

Amore: voglia di dare e ricevere.

Lavoro: decisamente volenteroso.

Fortuna: vorresti aggiungerla tra la lista delle tue doti.

Il consiglio del giorno: ricorda che è sempre possibile cambiare idea.

Voto 7 + attivo.

Pesci

Amore: amanti dolci e premurosi.

Lavoro: iniziate col puntare presto la sveglia.

Fortuna: vi fornisce la voglia di preparare tutti i pacchetti dei regali.

Il consiglio del giorno: esercizi di resistenza in palestra.

Voto 7 – un passo alla volta.