L’oroscopo di oggi 21 aprile 2023: Scorpione e Leone zitti non ci staranno proprio Nell’oroscopo di oggi, venerdì 21 aprile 2023, il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione. C’è tantissima voglia di dire quello che si pensa, e soprattutto prova ad alta voce. La Luna, le emozioni, si congiunge a Mercurio, la parola, e a Urano, l’esplosione. Ci siamo capiti!?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 21 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Luna, Mercurio e Urano saranno tutti congiunti, proprio nelle prime ore della mattina. Diciamo che soprattutto per i segni fissi (Toro, Scorpione, Leone e Acquario) sarà davvero difficile tenere a freno la lingua.

Con la Luna che oggi è nel segno del Toro, direi che il segno sfortunato sia il povero Scorpione, mentre il segno fortunato la Vergine, nonostante Venere non le piaccia per nulla.

Leggi anche L’oroscopo del 17 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Senti fortemente il desiderio di libertà, per opporti a Marte che ti fa sentire fisicamente inchiodato ai blocchi di partenza, mentre tu vorresti scattare per una gara di cento metri. Vorresti lanciarti in uno sprint, come il cavallo che corre come un fulmine sulla tangenziale di Napoli. Intanto che aspetti il tuo turno allunga bene i muscoli per evitare qualsiasi strappo muscolare.

Amore: vorresti ritrovare il giusto equilibrio, non demordere.

Lavoro: dovresti applicare la famosa strategia di contare fino a dieci prima di rispondere.

Salute: tu hai bisogno di ore di stretching per allungare tutti i muscoli contratti.

Il consiglio del giorno: scegli il cuscino giusto per sonni e sogni d’oro.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna di oggi nel tuo segno congiunta ad Urano ti fa sentire entusiasta e invincibile, come i milanisti che sentono di aver già portato a casa la Champions. Siccome ti senti davvero inarrestabile anche perché inauguri la stagione dei tuoi compleanni, metti tutta questa tua energia nell’organizzare festeggiamenti indimenticabili e invitare proprio tutti, anche chi ti sta antipatico. Lo so che in fondo sei sempre un buono.

Amore: lo nutri con tutti i tuoi più buoni manicaretti.

Lavoro: ogni volta che parli ti senti come al World Economic Forum.

Salute: sei iper competitivo, vuoi arrivare primo in tutto.

Il consiglio del giorno: ricordati di rispettare sempre i limiti di velocità alla guida.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete tra i segni più disponibili di tutto lo zodiaco, con Venere che gravita nel vostro segno e potreste ricevere riconoscimenti da parte di tutto il vicinato, perché sempre pronti a dare una mano con le borse della spesa. Siete dotati dello stesso fascino di Pierfrancesco Favino che promuove Roma come capitale dell’Expo per il 2030. Voi mettete volentieri ‘la faccia’.

Amore: lo accudite come una piantina appena fiorita nella bambagia.

Lavoro: vi piace che tutto proceda con grande collaborazione e serenità, praticamente un’utopia.

Salute: il segreto della vostra bellezza è la semplicità.

Il consiglio del giorno: se volete risparmiare, acquistate i voli low cost per l’anno prossimo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ascoltando le varie opinioni sul corpo della meravigliosa Adriana Lima, che dopo la terza gravidanza è decisamente più materno di quando sfilava come angelo di Victoria Secrets, vorresti mandare tutti a quel paese. Con l’appoggio di Mercurio dalla tua, sai perfettamente soppesare la valenza di qualsiasi commento e ritieni che la famosa modella sia più ‘vera’ ora e decisamente più sexy. Su quest’ultimo punto qui c’è lo zampino di Marte che tiene la tua libido sempre sull’attenti.

Amore: una vera sex machine.

Lavoro: sei un vero maghetto del business.

Salute: potresti unirti al gruppo di spogliarellisti American Dream Man.

Il consiglio del giorno: ascolta le musiche di Giorgio Moroder.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti confuso e pieno di dubbi a cui non sai dare alcuna risposta, e il tuo desiderio più grande è di scappare da questo recinto che ormai ti sta davvero stretto. In questa tua ricerca di fuga, siccome sei molto irruento con la Luna storta e Mercurio contro, potresti avere un effetto sconvolgente, come i leoni che sono fuggiti dalla gabbia durante uno spettacolo in Cina. Evita l’effetto ‘petardo’.

Amore: pur di evitarlo sei disposto a fare gli straordinari.

Lavoro: qui ci vuole la calma di un vero maestro zen.

Salute: per avere controllo hai bisogno di ore di pratica come per la scuola guida.

Il consiglio del giorno: acquista dei fiori stabilizzati da mettere in casa e che durano anni.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La Luna molto materna di oggi ha su di te l’effetto della combo ammorbidente + asciugatrice, che rende soffici gli asciugamani di casa. Sei disposta a dare spazio anche nelle trattative lavorative, come il trend negli Stati Uniti di dare un premio economico a chi decide di rientrare in ufficio abbandonando lo smart working. Tu pretendi performance ma sei disposta a dare un bell’aiutino.

Amore: il massimo per te è allungarti a stellina da sola nel tuo letto.

Lavoro: sei ossessionata dal lavoro efficiente.

Salute: riesci a concludere mille progetti in un solo giorno, ti assicuro che fai invidia a molti.

Il consiglio del giorno: concediti un bel bicchiere di vino rosso.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai bisogno di relax e intere giornate da trascorrere serenamente sul divano, fregandotene delle continue richieste del tran tran quotidiano. Marte contro ti insegna a scalare le marce e a goderti il panorama, perché il tuo motore personale non ha abbastanza benzina per correre come un’auto di formula uno. Quindi mettiti comoda e guarda tutti gli episodi della serie più longeva di sempre: i Simpson. Ti avverto già che ci sono ben 36 anni di puntate, quindi puoi serenamente decidere di distribuirli in più giorni.

Amore: è come una giornata di primavera con il cielo azzurro.

Lavoro solo per oggi prova a dire ‘sì’ a tutto e a tutti.

Salute: il tuo momento preferito dell’allenamento è la sauna prima di farti la doccia.

Il consiglio del giorno: organizza una romantica fuga in costiera.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il tuo alert personale per le situazioni critiche oggi lampeggia e suona all’impazzata tra Luna storta e Mercurio congiunto a Urano, il pianeta degli imprevisti, in opposizione. Sei perfettamente allineato con il governo inglese, che ha realizzato un’allarme nazionale per avvisare i cittadini di eventuali pericoli, e domenica tutti i telefoni in Inghilterra suoneranno all’unisono alle ore 15:00 per una prova generale. Non vuoi assolutamente farti cogliere dalle sorprese.

Amore: oggi sei decisamente un po’ troppo distratto.

Lavoro: cerca di non andare subito in panico con la prima email che ricevi.

Salute: evita evoluzioni esagerate allo skatepark.

Il consiglio del giorno: leggi tutte le teorie sul perché le zebre hanno le strisce.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai grande bisogno di leggerezza e svago da questa Venere in opposizione, che ha ormai stampato un broncio fisso sul tuo bel visino. Indirizza la tua attenzione su notizie di costume, come la campagna per sponsorizzare gli eventi della città di Empoli, dove compare la Sindaca della città in versione Barbie utilizzando l’ormai celebre filtro che sta impazzando sui social. Questo si che potrebbe strapparti un sorriso.

Amore: hai sostituito tutta la tua dolcezza con la stevia.

Lavoro: per le lamentele meglio rivolgersi altrove.

Salute: vivi serenamente con i tappi antirumore per non sentire chi ti chiama.

Il consiglio del giorno: acquista una bandana colorata.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il tuo ingegno è più rapido dell’auto super sonica Bloodhound, grazie a Mercurio congiunto a Urano. Siccome il tuo chiodo fisso sono le tue finanze, che in questo momento sono un po’ sofferenti a causa di Giove contro, dovresti fare come Donald Trump che, per rimpolpare il suo gruzzoletto, sta vendendo tutte le sue carte digitali con lui come protagonista che fa surf o skate a prezzi davvero esorbitanti. Questo è proprio un buon momento per investimenti studiati a tavolino.

Amore: fai la lista dei pro e contro prima di concedere un timido bacio.

Lavoro: tutto è studiato al dettaglio e freddamente valutato.

Salute: per mantenere i ritmi sostenuti che desideri, inserisci nel tuo planning almeno un paio di riposini durante il pomeriggio.

Il consiglio del giorno: fai una ricerca sui vantaggi e svantaggi del mercato degli ftp.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti senti defraudato di tutte le tue capacità di logica e linguistica, come la nobile principessa Ludovisi, sfrattata dal Casino dell’Aurora la sua storica dimora. Mercurio contro è una vera scocciatura, e tu che sei solito far viaggiare tutti i tuoi pensieri a una velocità di due gigabyte ora sei passato ai 56 k degli anni novanta. Questo è un vero test per la tua, poca, pazienza.

Amore i tuoi baci sono elettrificati.

Lavoro oggi non hai proprio tempo per i giri di parole.

Salute non riesci a trovare una posizione comoda neppure sul divano.

Il consiglio del giorno: vai alla finestra ad ammirare le Liridi, le stelle cadenti del mese di Aprile.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Potete dare il massimo in tute le vostre performance fisiche e strategiche, che risulteranno più efficaci di tutte le regole di Sun Tzu messe insieme. Siete pronti alla vittoria in tutti i campi con Marte e Mercurio che vi accompagnano, proprio come Ancelotti che con il suo formidabile Real ha già messo in fresco le bollicine in frigorifero perché sente già profumo di vittoria in Champions. Siete inarrestabili.

Amore: siete capaci di fare sesso dal tramonto all’alba senza bisogno di pit stop.

Lavoro: impossibile reggere il vostro ritmo di efficienza.

Salute: la vostra vita è un perfetto incastro stile tetris.

Il consiglio del giorno: scaricate le emoji animate di whatsapp.

Voto 7 e mezzo