L’oroscopo di oggi 21 agosto 2023: Ariete e Cancro non vogliono saperne di ricominciare L’oroscopo di oggi, lunedì 21 agosto 2023, parla di una certa malinconia. Sarà che qualcuno ha poca voglia di tornare alla routine? Il segno fortunato è la Bilancia, mentre il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, lunedì 21 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Possibili grandi momenti di malinconia nell'oroscopo di oggi. Venere quadrata a Giove, mentre Marte si oppone a Nettuno, dicono proprio questo: c'è un po' di sfiducia e molta voglia di ascoltarsi in profondità. Meno energie estroverse e più introverse.

Il segno fortunato di oggi con la Luna crescente in Bilancia è la Bilancia stessa, mentre il segno sfortunato l'Ariete che ha però solo la Luna storta!

Ariete

Con Venere che vorrebbe sempre farti fare cose romantiche, ma la Luna che oggi è davvero stortissima, potrebbe succederti come ai due turisti che, saliti sulla Tour Eiffel per una vista panoramica romantica si sono addormentati e sono stati costretti a passare lì la notte. Il risultato è stato una bella multa. Ecco, non ti stupire se anche i tuoi progetti amorosi oggi dovessero vivere qualche breve contrattempo.

Amore: con la Luna storta senti meno energie anche venire dal cuoricino.

Lavoro: oggi prendi ferie anche da te stesso.

Salute: relax è la tua parola d'ordine. Il cardio è escluso.

Il consiglio del giorno: scrivi un diario.

Voto: 6

Toro

Sei pronto a ribellarti quando ti senti ingiustamente giudicato o allontanato. Perché se è vero che Venere contro ti fa passare la voglia di avere gente intorno, è però importante ricordarsi che vuoi essere tu ad andartene e non certo farti allontanare. Sei pronto a batterti, come i fan della pagina Facebook con le migliori citazioni di Lino Banfi che era stata ingiustamente rimossa da Meta.

Amore: è tutto cerebrale, nessuna confort zone per i tuoi sentimenti!

Lavoro: nemmeno l'idea del rientro al lavoro ti spaventa. Ci vuole ben altro!

Salute: potresti anche esagerare nello strafare tanto ti senti forte.

Il consiglio del giorno: prendi un planner settimanale.

Voto 8

Gemelli

Con questa Luna a favore insieme a Venere che per questa estate non ti ha mollato un attimo, ti alleni a sbattere gli occhi come Minnie e Paperina. Sai che il 16 ottobre i personaggi Disney compiranno cento anni? Tutte le grandi marche ne approfitteranno per festeggiarli e tu sarai già nel mood.

Amore: le emozioni sono fortissime ma si sgonfiano quando cerchi di esprimerle.

Lavoro: speriamo che nessuno pretenda cose da te proprio oggi!

Salute: pigrissimo.

Il consiglio del giorno: usa la dolcezza per evitare qualsiasi fatica.

Voto 6

Cancro

Con la Luna storta oggi potresti perdere il controllo della tua famosa delicatezza Cancro. Potremmo vederti ad esempio sfoggiare il nuovo "underboob" ovvero la scollatura al contrario. Poco elegante insomma. Ecco, sarà Marte a favore che ti fa sentire fortissimo e sexyssimo o sarà la Luna che ti fa dimenticare che la delicatezza è sempre più attraente dell'esagerato esibizionismo.

Amore: la Luna storta diminuisce solo di un po' la voglia di far stare bene chi hai intorno. Vieni prima tu!

Lavoro: che non ti si faccia innervosire oggi.

Salute: rimandi ogni attività fisica a domani (almeno).

Il consiglio del giorno: hai mai provato la riflessologia plantare??

Voto 7 +

Leone

Accadono cose strane dentro e fuori dal tuo cuoricino Leone ma non sempre c'è una spiegazione razionale. Ad esempio, lo sai che qualche giorno fa in New Jersey un pesce cadendo dal cielo ha causato un blackout in una cittadina da 45mila abitanti? Questo per dirti che anche i sentimenti che non riesci a comprendere possono avere delle conseguenze importanti. Ascolta tutto e tieni le orecchie aperte sui tuoi sentimenti.

Amore: non vuoi rinunciarvi ma senti che hai bisogno di analizzarlo nel profondo.

Lavoro: sei pronto anche a rivoluzionare i rapporti tra te e il lavoro e tra te e i colleghi.

Salute: prima di tutto viene la salute emotiva.

Il consiglio del giorno: concediti un vizio.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Non hai davvero alcuna voglia di restare timida e di limitarti nei festeggiamenti cara Vergine. Sei un po' come Robert De Niro che ha festeggiato alla grande i suoi 80 anni a New York nella sua amata Little Italy. E chi osa fermarti più? Oggi fai elenchi di piaceri e li vuoi soddisfare tutti, dalla tavola ai capricci.

Amore: sei sempre sexyssima. Inutile dirti che in qualsiasi ambientazione stendi tutti.

Lavoro: sicura di te tanto da non confrontarti nemmeno prima di dare un ordine.

Salute: ti senti benissimo.

Il consiglio del giorno: è il momento di osare iscrivendoti ad un corso che mai avresti immaginato. Ce la puoi fare.

Voto 9

Bilancia

Da alcune ricerche recentissime pare che in Italia più del 55% dei single sia sopra i 50 anni. Ma la vera notizia è che pare siano felici di esserlo e che (quasi) nessuno sia in cerca di una coppia fissa. Questo perché il benessere vero non deve sempre necessariamente appoggiarsi su qualcun altro. Ed è questo che hai capito in questi giorni e che oggi diventa ancora più chiaro.

Amore: il tuo livello di amore inonda d'affetto anche le zanzare.

Lavoro: hai la sensibilità per fare sempre la scelta giusta.

Salute: senti che il bilancio forza e benessere è positivo.

Il consiglio del giorno: gioca con vestiti e acconciature.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Oggi non ti senti davvero di promettere nulla in merito alla tua relazione d'amore perché è da tanto che stai mettendo ogni sentimento sotto alla lente d'ingrandimento e non hai alcuna intenzione di accontentarti. Potrebbe accadere anche a te come alla mia amata Britney Spears di chiudere situazioni che solo pochi mesi fa sembravano andare a gonfie vele. Diciamo che non dai nulla per scontato in amore oggi, anche senza arrivare a questi eccessi.

Amore: sempre poco ma oramai ci siamo abituati. E ovviamente quel poco te lo tieni per te.

Lavoro: arrivi con le idee chiarissime.

Salute: ti senti scoordinato, come chi è molto forte ma vuole fare la ballerina classica.

Il consiglio del giorno: metti musica rilassante nelle orecchie.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Non devi aver timore di fermarti se sei stanco e anche di dichiararlo apertamente. Si sa che il tuo fuoco vorrebbe sempre strafare ma hai visto quanti cantanti sono stati capaci di annullare date di concerti già programmati per occuparsi della propria salute? Da Madonna a Francesca Michielin fino, pochi giorni fa, a Salmo. Il benessere finalmente torna ad essere importante, occupati del tuo!

Amore: senti quello che provano gli altri, senza fatica.

Lavoro: devi ancora rodare, pian piano.

Salute: non ti senti pronto nemmeno per la sveglia alle 7.

Il consiglio del giorno: oggi prendi tutto con largo anticipo. La fretta non ti fa bene.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Senti di avere davvero una enorme responsabilità e oggi con la Luna storta non sei mica tanto sicuro di volertela accollare. O almeno non da solo. Ti senti come la nuova amministratrice delegata di Pornhub che è stata chiamata a ripulire il brand e a renderlo decisamente più rispettabile. Insomma le cose difficili capitano tutte a te!

Amore: con la Luna storta sbotti se non si fa quel che dici tu.

Lavoro: che si stia tutti sull'attenti e puntuali, ovviamente.

Salute: ti senti forte!

Il consiglio del giorno: porta tu le borse della spesa per chi fa più fatica!

Voto 7-

Acquario

Anche oggi sei intransigente come Vittorio Feltri che dichiara di non aver mai messo piede al mare (la gente lo infastidisce come a te adesso) e di non andare in vacanza da 45 anni. Nel tuo caso in vacanza al massimo vorresti non esserci adesso che Marte ti strema e innervosisce ma in generale ti piacciono eccome. Oggi con la Luna a favore ti perdi un po' nella malinconia.

Amore: quanta voglia di essere coccolato senza chiederlo. In fondo lo so che è così anche se non lo ammetti.

Lavoro: è più forte il pensiero di quello che vuoi fare ma poi la pratica lascia a desiderare.

Salute: alla palestra ci penseremo settimana prossima.

Il consiglio del giorno: prenditi tempo per guardare il tramonto, l'alba o le stelle.

Voto 6 +

Pesci

Poco te ne importa di scatenare polemiche ma tu quello che pensi dici, per una volta fregandotene delle conseguenze. Direi di approfittarne comunque. Dai ragione ai ristoranti, ad esempio, che fanno pagare per il taglio e il servizio della torta che viene portata da fuori. Se pensi una cosa la fai senza chiedere pareri esterni.

Amore: hai sempre poca voglia di dimostrarlo apertamente. Tocca chiedertelo esplicitamente.

Lavoro: pochissima voglia di fare, deleghi più che puoi.

Salute: sei pronto a grandi fatiche anche per evitare di pensare.

Il consiglio del giorno: esci con le amiche o gli amici che ti fanno divertire di più.

Voto 6+