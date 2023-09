L’oroscopo di oggi 20 settembre 2023: Vergine e Capricorno si affacciano ai cambiamenti L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il Sole dopo l’opposizione introspettiva a Nettuno di ieri, oggi riceve il bel trigono di Plutone: è pronto a rigenerarsi soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno).

Ariete

Bellezza e grazia sono certamente i tuoi punti di forza grazie a Venere dalla tua. Avresti potuto essere un soggetto perfetto per il celebre Leonardo Da Vinci come la ‘Maddalena’ recentemente scoperta, che ha il volto di Chiara Fancelli moglie del Perugino. Per te solo citazioni ad alto livello culturale, per fare un po’ di invidia, anche se non ne hai proprio bisogno.

Amore: allo stato puro.

Lavoro: bella presenza.

Fortuna: ti basta specchiarti per capire che è sempre con te.

Il consiglio del giorno: ritratto da un vero artista.

Voto: 7 e mezzo da copertina

Toro

Quando si parla di istruzione tu hai tutti i titoli per far sentire la tua voce, visto che Mercurio dalla tua permette di metterti al pari dei vertici del Ministero dell’istruzione. Probabilmente sei stato proprio tu a promuovere il metodo di Maria Montessori da applicare anche nelle medie e rendere l’apprendimento più fruibile e a misura di giovane. Nella tradizione sai anche essere innovativo.

Amore: ti acchiappa solo di testa.

Lavoro: strategie dal passato.

Fortuna: ne hai il frigorifero pieno.

Il consiglio del giorno: corso di cucina adulti e bambini.

Voto 6 + fiducioso

Gemelli

Siete fautori di idee goliardiche, come i simpatici amici dello sposo che ‘murano’ la porta di casa della sposa per non farle raggiungere l’altare. Per avere a che fare con voi bisogna avere un certo senso di humor meglio se decisamente all’inglese che con Mercurio contro e la Luna storta sarebbe meglio armarsi di infinita pazienza per i vostri tiri mancini.

Amore: non mancate un colpo.

Lavoro: dispettosi.

Fortuna: la calcolate sempre.

Il consiglio del giorno: per calmarvi avete bisogno di una doppia dose di camomilla.

Voto 5 +

Cancro

Le citazioni o riferimenti culturali per te devono assolutamente essere puntuali come richiede Mercurio sempre pronto a un alto livello culturale. Se così non fosse le tue reazioni sono del calibro di Maurizio de Giovanni quando sente Paolo del Grande Fratello dichiarare che la città di Napoli non ha una grande storia artistica e culturale. Vuoi solo partecipare ad incontri negli alti salotti romani.

Amore: intellettuale.

Lavoro: nulla è dato per scontato.

Fortuna: fa di tutto per scuotere la tua routine.

Il consiglio del giorno: fai le parole crociate facilitate per rilassarti.

Voto 7 senza pretese

Leone

Te l’ho già detto che il coraggio, in questo periodo, proprio non ti manca, ma oggi potresti addirittura superare te stesso, in particolare nel pomeriggio con la Luna che ti ispira voglie di avventura. Infatti potresti essere proprio tu a decidere di liberare lo squalo ‘mako’ di ben cinque metri di lunghezza arenato sulla spiaggia di Pensacola Beach. Con Venere e Marte dalla tua non hai proprio paura di nulla.

Amore: curiosità proibite.

Lavoro: ti fai sempre rispettare.

Fortuna: tranelli come a ‘Cluedo’ .

Il consiglio del giorno: sessione di sollevamento pesi in palestra.

Voto 7 grintosissimo

Vergine

Per affrontare la Luna storta di questo pomeriggio ti converrebbe usare la stessa ironia dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, che dopo il 5- 1 nel derby con l’Inter dichiara che la sua squadra ha dominato per i primi cinque minuti, e ovviamente era una battuta. Lo so che tu sei solita essere iper concreta e razionale, ma meglio non prendersi troppo sul serio.

Amore: giochi d’amore.

Lavoro: tutto è in evoluzione

Fortuna: la posizioni come un oggetto di design.

Il consiglio del giorno: studia battute e freddure per smorzare gli imbarazzi.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

La vita la affronti come il pilota Sainz che vince al Gran Premio di Singapore. Oggi hai l’appoggio di astri potentissimi tra cui anche la Luna a partire dal pomeriggio che ti permetteranno di risplendere ancor di più, non che tu ne abbia bisogno perché ormai rasenti la perfezione. Quindi, se fossi in dubbio, questo è proprio il momento giusto per andare a ‘tavoletta’!

Amore: mille e una notte.

Lavoro: autostrada spianata.

Fortuna: l’accessorio perfetto.

Il consiglio del giorno: fai un acquisto ‘pazzo’, non te ne pentirai.

Voto 8

Scorpione

Durante questa giornata potresti fare ‘retromarcia’ su alcune tue dichiarazioni come Giulia de Lellis e Chiara Ferragni che dopo un ‘dissing’ di qualche ora cancellano tutte le loro ‘stories’ pungenti. Se la Luna di prima mattina ti rende davvero audace, nel pomeriggio ti induce a ritrattare e soprattutto a smorzare i toni. In fondo un po’ di diplomazia può sempre tornarti utile.

Amore: ancora in contrattazione.

Lavoro: meglio soprassedere.

Fortuna: fare i ‘bravi’ premia sempre.

Il consiglio del giorno: non è sempre necessario mettere i puntini sulle ‘i’.

Voto 6 e mezzo per i ripensamenti

Sagittario

Tenere a bada le tue voglie pruriginose è davvero impegnativo, soprattutto con Venere, Marte e anche la Luna nel tuo segno. Sei in preda a voglie di avventura e non mi stupirebbe se ti vedessimo correre per le strade della capitale tutto nudo con i vestiti in mano rincorso dal tuo partner che ti ha appena colto in un attimo di tentazione, come nel video virale di questi giorni.

Amore: mutande super elastiche.

Lavoro: solo se ti senti arrapato.

Fortuna: solo al cinquanta percento.

Il consiglio del giorno: tieni a bada le tue fantasie troppo estreme.

Voto 7

Capricorno

Per svegliarti la mattina tu hai proprio bisogno di un bel caffé nero bollente per attivare subito le tue sinapsi che si attivano lentamente con Marte contro. Ricorda di mettere sempre un pizzico di zucchero perché da un recente studio pare che la bevanda amara sia in assoluto la preferita dei così detti ‘psycho’. Un goccio di dolcezza è di sicuro un vero toccasana.

Amore: prescritta almeno tre volte al giorno.

Lavoro: niente di impegnativo.

Fortuna: da tenere sempre stretta stretta.

Il consiglio del giorno: fai esercizi di meditazione.

Voto 6 e mezzo e un po’ di yoga

Acquario

Quello che per molti può sembrare solo un’avventura per te è un momento evolutivo. La Luna di oggi, a partire dal pomeriggio, ti conferisce quel coraggio per seguire il tuo destino e fare come Georg Gottlob, il mago dell’informatica che da Oxford si trasferisce all’università della Calabria. Tu di certo sai sentire le ‘vibes’ e seguire il ‘flow’.

Amore: istinto puro.

Lavoro: mosse azzardate.

Fortuna: la schiacci con tutta la tua forza mitica.

Il consiglio del giorno: partita a scacchi contro te stesso.

Voto 6 + avventuroso

Pesci

Quello di cui avete bisogno è assoluta distrazione. Dovreste recarvi a San Felice sul Panaro in provincia di Modena che si trasformerà nel villaggio Fantozzi. Con le iconiche battute del celebre comico potreste addirittura dimenticarvi di Mercurio contro e della Luna storta. La risata è per voi assolutamente terapeutica

Amore: nel mixer.

Lavoro: attende risultati.

Fortuna: vi rassicura sempre.

Il consiglio del giorno: rivedere tutti i film di Paolo Villaggio.

Voto 5 e mezzo