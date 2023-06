L’oroscopo di oggi 20 giugno 2023: Gemelli e Pesci confusissimi Nell’oroscopo di oggi, martedì 20 giugno 2023, Inutile cercare di trovare il bandolo della matassa: con il Sole ancora quadrato a Nettuno la confusione regna sovrana! Nelle previsioni astrali il segno fortunato sono i Pesci mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi, martedì 20 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Il Sole in Gemelli si quadra a Nettuno in Pesci. Questo aspetto porta a confusione, disillusione, difficoltà a trovare soluzioni.

La Luna resta nel segno del Cancro per tutta la giornata di oggi, forte della sua femminilità. Da qui renderà segno fortunato il Pesci e segno sfortunato il Capricorno. Ma solo per oggi!

Ariete

Per fortuna hai Marte e Venere a favore che ti danno le energie giuste per affrontare gli sbalzi di umore che ti causa la Luna storta. Ti senti proprio come i turisti che, pensando di trascorrere una giornata divertente ed emozionante in un parco di divertimenti in Cina, si sono ritrovati fremi a testa in giù sulle montagne russe per ben trenta minuti a causa di un blackout in.

Amore sei sempre focosissimo nei tuoi incontri a due.

Lavoro spesso i botta e risposta via email si risolverebbero pacificamente con una bella telefonata.

Salute: tu vuoi solo ricevere grandi complimenti. Le critiche costruttive è meglio posticiparle a domani.

Il consiglio del giorno: guarda i video di sci nautico per imparare tutti i trucchi per quando proverai anche tu a scivolare sull’acqua quest’estate.

Voto 7

Toro

Vorresti tanto vivere l’amore in modo del tutto esclusivo con il tuo partner, e oggi sei così dolce e premuroso che vorresti stare tutto il giorno avvinghiato alla tua dolce metà, come ti suggerisce la Luna. Tu proprio non concepisci le relazioni ‘aperte’ come quella, ormai finita, tra Giorgia Soleri e Damiano. Quando apri il tuo cuoricino con Venere contro hai bisogno di sicurezze, come siglare un contratto blindatissimo con il notaio dove si richiede impegno e dedizione per tutta la vita.

Amore: fai scorta di dolcezze e baci appassionati.

Lavoro: sei fastidioso, come la musichetta del centralino quando si rimane in attesa per due minuti.

Salute: sogni il lettino, l’ombrellone e il cocco fresco a bordo mare.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata serale dopo cena per goderti la luce fino a tardi.

Voto 6

Gemelli

Siete dei veri simpaticoni con Mercurio nel vostro segno che ispira idee geniali. Proprio come l’intelligenza artificiale, che ha realizzato la versione siciliana stile ‘il Padrino’ di Harry Potter con tutti i personaggi . Ti assicuro che vorrei vedere tutti gli episodi della prima serie perché è un mix di ironia e parodia davvero irresistibile.

Amore: voi conquistate con il solo ausilio di un sorriso.

Lavoro: siete irrimediabilmente votati al successo.

Salute: non vi fermate a casa neppure per il cambio strategico per uscire di casa, voi uscite direttamente la mattina già pronti per rientrare all’alba del giorno dopo.

Il consiglio del giorno: acquistate un vestito stile rete da pesca trasparente argentato perfetto per le vostre serate.

Voto 8

Cancro

Tu che sei un segno d’acqua governato dalla Luna, oggi che il tuo pianeta preferito transita nel tuo segno, senti di aver ripreso totalmente il controllo di te stesso, delle tue emozioni e di tutta la tua vita. In più, con anche Giove a favore, sei irrimediabilmente destinato a grande fortuna. Infatti non mi stupirebbe affatto se fossi proprio tu ad avere la scheda vincente dell’ultima vincita al Superenalotto. Vero?

Amore: sguazzi in un mare pieno di pesci e emozioni.

Lavoro: ti gongoli per quanto tutto stia andando per il verso giusto, con il vento in poppa.

Salute: ti senti prontissimo per stringere tutti quelli che incontri in un abbraccio corale.

Il consiglio del giorno: metti le lucine per illuminare il tuo giardino la sera per un effetto super romantico.

Voto 6 +

Leone

Pretendi solo e unicamente il meglio, con Venere nel tuo segno che ti spinge a metterti in mostra con outfit pazzeschi, per essere impeccabile ogni volta che vieni paparazzato. Sono certissima che tu vorrai prenotare tutta la tua estate nella spiaggia più cara d’Italia, che si trova in Puglia, per la modica cifra di mille euro al giorno. Occhio a valutare bene le tue finanze che con Giove contro potrebbero non essere così rosee come credi.

Amore: sei il sogno proibito del tuo partner per quanto sei sexy.

Lavoro: tu sfrutti il tuo sorrisino ammiccante così nessuno può dirti di no.

Salute: sei smagliante come una reginetta di bellezza che si presenta al concorso Miss Italia.

Il consiglio del giorno: acquista un bikini con lustrini e paillettes.

Voto 8

Vergine

Siccome ultimamente fatichi a dare una risposta logica e sensata alle domande che ti vengono poste, tu per principio sei la prima ad attaccare tutta stizzita. La Luna di oggi inoltre enfatizza la tua necessità di sentirti al sicuro e protetta. Il tuo approccio è come quello di New York, che stufa delle lamentele dei cittadini sul livello di affidabilità dei quartieri della città, ha deciso di fare causa alle aziende Hyundai e Kia, perché le loro auto sono troppo facili da rubare. Tu fai di tutto per avere sempre la ragione assoluta.

Amore: tu pretendi certezza come una dichiarazione d’amore sotto al balcone con tanto di serenata.

Lavoro: prima di applicarti tu vuoi essere certa che il compenso si assolutamente adeguato.

Salute: dovresti iniziare a credere ai complimenti che ti fanno, soprattutto quando sono i tuoi amici a farteli.

Il consiglio del giorno: fai un copri costume in cotone all’uncinetto.

Voto 6 –

Bilancia

Con Marte dalla tua sei sempre pronta a schierarti a favore di qualsiasi situazione. Sei disposta ad accorrere anche in aiuto di Porn Hub, finito di recente in una bufera che sta spingendo alla chiusura della piattaforma. Quando si parla di amore e passione tu scendi in campo come un vero fuoriclasse e oggi che hai anche la Luna storta, non sei disposta a fare sconti a nessuno.

Amore sei una vera regina del burlesque.

Lavoro tu hai sempre rapide e pratiche soluzioni a qualsiasi intoppo. Anzi sei pronta ad asfaltare la pista di biglie per gare veloci e senza pause per la manutenzione alla pista.

Salute: la tua linea perfetta non teme assolutamente una dieta fatta di hamburger e patatine fritte

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di biglie per il prossimo week end in spiaggia.

Voto 8

Scorpione

Sei dotato oggi di grande sensibilità proprio grazie a questa Luna che amplifica la tua empatia. Ti sei quasi commosso alla notizia dell’insegnante che va in pensione dopo aver formato più di 2250 bambini e che fino all'ultimo giorno andava a lavoro cantando. Vedi che il tuo cuoricino non è poi così avvizzito da Venere contro??

Amore: ti sciogli come un ghiacciolo a sole appena pensi ad un bacio appassionato.

Lavoro: ti piace il confronto propositivo con i colleghi.

Salute: opta sempre per outfit classici, sono perfetti in qualsiasi occasione.

Il consiglio del giorno: metti un cuscino sotto al materasso per stimolare la circolazione.

Voto 6 –

Sagittario

Ti lasci facilmente trascinare da dichiarazioni fuori contesto proprio come Claudio Lippi in Tv che sparla di tutto e di tutti senza il minimo contegno. Tu che hai Mercurio contro, dovresti stare molto attento alle parole perché possono essere più affilate dei coltelli giapponesi Shogun. Ricorda di contare fino a dieci prima di aprire bocca. Oppure potresti addirittura decidere di stare zitto, per una volta.

Amore: sei un vero professionista i baci appassionati.

Lavoro: ogni volta che parli in conference-call tutti i tuoi colleghi premono il tasto mute per non ascoltarti.

Salute: punta tutto su sport e attività all’aperto da praticare quando appena hai un minuto libero.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Lo Zen e il tiro con l’arco’.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Oggi sei facilmente irritabile a causa della Luna storta. Ti sentiremo polemizzare per tutto, perfino del caffè ‘bruciato’ appena sveglio. Infatti alla notizia che nel centro di Milano ci sono più di centomila auto in divieto di sosta, tu sei pronto a organizzare una manifestazione contro la sosta vietata. In questo periodo, sono certa che potresti coinvolgere un bel numero di persone pronte a polemizzare con te. Mettiti subito all’opera.

Amore: al momento sei irreperibile.

Lavoro: per te certi argomenti sono delle ‘crociate’ personali.

Salute: oggi hai un broncio stampato sul viso che nemmeno Bisio di Zelig riuscirebbe a rimuovere.

Il consiglio del giorno: metti in borsa uno spray anti zanzare.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Di certo in questo periodo con Venere contro non sei figo come Jonny Depp, che con i suoi sesant’anni fa ancora palpitare i cuori di milioni di donne. Tu puoi sempre puntare sull’intelletto che ti fornisce Mercurio a favore e che ti suggerisce i modi migliori per solleticare le fantasie sconce. Punta tutto sulla tua incredibile arte oratoria.

Amore: le tue unioni sono unicamente intellettuali.

Lavoro: sei più colto di Alberto Angela.

Salute tu con l’ironia riesci a sollevare l’umore di tutti quelli che ti gravitano intorno.

Il consiglio del giorno: vai in una biblioteca pubblica per leggere testi che non si trovano più in libreria.

Voto 6 –

Pesci

Lasciatevi travolgere dalla vostra immaginazione particolarmente sollecitata dalla Luna a favore. Voi potete proiettarvi in mondi fantastici e impossibili come le foreste del film Jurassic Park, che festeggia trent’anni dalla primissima proiezione nei cinema. Il vostro contatto con la terra ferma è come quello di una balena con l’arena della spiaggia.

Amore: il vostro cuoricino è proprio in mezzo alle nuvole.

Lavoro: mettete modalità aereo per non essere disturbati mentre ‘create’.

Salute: siete leggerissimi come un palloncino gonfiato con l’elio.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi al torneo di racchettoni in spiaggia.

Voto 6 –