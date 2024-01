Oroscopo di domani 20 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, sabato 20 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il Sole congiunto a Plutone indica un momento di importante e profondo ascolto, pronti a rimetterci in gioco. Ci prepariamo al passaggio di domani di Plutone in Acquario: il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, sabato 20 gennaio 2024, mentre la Luna percorre gli ultimi gradi del segno del Toro, il Sole continua a stare vicinissimo a Plutone sull'ultimo grado del segno del Capricorno. Giove a favore di Mercurio è ottimo per gli stimoli intellettuali del weekend.

Ariete

Amore: vuoi strafare

Fortuna: distratto come sei, non la vedi nemmeno sotto il naso

Il consiglio del giorno: Metti un filtro a tutte le tue parole. Basta anche quello base. La gentilezza.

Voto: 5

Toro

Amore: sensualissimo, senza colpi di testa.

Fortuna: qualcuno che ami la routine quanto te.

Il consiglio del giorno: confezionati un mondo tranquillo e sereno.

Voto: 8

Gemelli

Amore: come si fa quando si vuole avere tutto?

Fortuna: Non vorrei ricordartelo, ma l’indecisione è ladra delle opportunità.

Il consiglio del giorno: Datti pace!

Voto : 2

Cancro

Amore: un campo di battaglia

Fortuna: la cerchi col lanternino.

Il consiglio del giorno: deponi le armi! Usa questo tormento creativamente.

Voto: 4

Leone

Amore: dolcissima ginnastica passiva

Fortuna: ti auguri che lavori, almeno lei

Il consiglio del giorno: evita di farti violenza, se puoi, riposati e svagati. Dì che te l’ha detto l’oroscopo.

Voto: 3

Vergine

Amore: romanticismo 0 – sesso 10

Fortuna: hai la ricetta giusta.

Il consiglio del giorno: Prenditi almeno una ventina di minuti per meditare. E non perché ti rende più efficiente.

Voto: 8

Bilancia

Amore: non sai dire di no, ma “fai tu” ti viene benissimo.

Fortuna: la invochi per non doverti alzare dal divano

Il consiglio del giorno: ordina un pranzetto godurioso.

Voto: 6, ti stressa pure lavarti i denti

Scorpione

Amore: mio, mio, mio, mio!

Fortuna: non sai più nemmeno cosa sia.

Il consiglio del giorno: Con questa Luna storta, un passo indietro lo farei veramente, fossi in te!

Voto: 6, alla fine, scavare ti piace.

Sagittario

Amore: leggero e giocoso

Fortuna: ottimismo = fortuna, semplice, semplice.

Il consiglio del giorno: Che sia dopo lavoro o per 24h? parti, vai, gioca, viaggia.

Voto: non t’interessa

Capricorno

Amore: ti apri come un fiorellino delicato

Fortuna: come quelli che fanno ambo, terno, quaterna e cinquina…mmmmm che invidia!

Il consiglio del giorno: gonfia il petto, pieno d’orgoglio.

Voto: 9

Acquario

Amore: come il tonno in scatola, tenero ma freddino

Fortuna: è un frigo pieno senza dover andare al supermercato

Il consiglio del giorno: Imposta il timer della moca per riuscire ad alzarti seguendo il profumo.

Voto: 6, se non devi lavorare

Pesci

Amore: fatichi a trovare la connessione.

Fortuna: né al gioco, né in amore.

Il consiglio del giorno: Dicci veramente cosa desideri, senza censure.

Voto: 7