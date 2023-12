Oroscopo di domani 20 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 20 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna nel focoso e impulsivo segno dell’Ariete, il segno fortunato sarà il Sagittario mentre il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 20 dicembre 2023, la Venere, in Scorpione quindi già battagliera, si oppone a Urano. Questo aspetto dura un paio di giorni abbondanti, e porta una certa difficoltà nei rapporti sentimentali. Insomma, se abbiamo cose da dire cerchiamo di farlo con un certo tatto, ok?? La Luna intanto è nel segno dell'Ariete e questo significa fuoco e fiamme, attenzione alle parole!

Ariete

Amore: balli proibiti ma senza esagerare.

Lavoro: sei un po’ meno caotico.

Fortuna: ti aiuta a tenere la schiena dritta anche se non ne hai bisogno.

Il consiglio del giorno: abito da riunione per presentarsi al meglio in ufficio.

Voto: 6 e mezzo con più regole.

Toro

Amore: sai come renderlo felice con il regalo perfetto.

Lavoro: hai le idee chiare come il palinsesto televisivo del prossimo anno.

Fortuna: ti aiuta ad espandere ancor di più le tue idee.

Il consiglio del giorno: prepara ora la playlist dei brani natalizi da ascoltare durante il cenone.

Voto 7 organizzatissimo.

Gemelli

Amore: all’arembaggio.

Lavoro: mood festaioli ‘on’!

Fortuna: come una redbull per farvi danzare tutta la notte.

Il consiglio del giorno: auto regalatevi un maglioncino natalizio da indossare alle feste.

Voto 7 + festaioli.

Cancro

Amore: il tuo porto sicuro.

Lavoro: le email si leggono fino in fondo anche quando sono dei poemi.

Fortuna: ti massaggia le tempie per attivare le sinapsi.

Il consiglio del giorno: acquista un ricettario per scrivere i tuoi piatti preferiti.

Voto 5 e mezzo con riflessi scattanti, anche troppo.

Leone

Amore: acrobazie sotto le lenzuola.

Lavoro: travolgi tutti con il tuo entusiasmo, anche il capo.

Fortuna: la sfidi a braccio di ferro convinto di poterla così conquistare.

Il consiglio del giorno: prepara già la borsa per andare in montagna sugli sci.

Voto 7+ pronto alla discesa libera.

Vergine

Amore: fai innamorare tutti con un solo sguardo.

Lavoro: la passione imperversa anche in questo campo.

Fortuna: ti fa felice come un panino con la Nutella.

Il consiglio del giorno: scambio di regali con le tue amichette del cuore.

Voto 7 a tutta birra.

Bilancia

Amore: andamento lento, come diceva Tullio de Piscopo.

Lavoro: lascia sempre una porticina aperta quando prendi una decisione.

Fortuna: riesce anche a raddrizzare il puntale in cima all’albero.

Il consiglio del giorno: non farti trascinare dalle tue ‘ideone’.

Voto 5 – acqua in bocca.

Scorpione

Amore: sex appeal alle stelle.

Lavoro: lavori notte e giorno.

Fortuna: hai in mano i numeri vincenti della Lotteria.

Il consiglio del giorno: esercitati con un business plan prima di iniziare una qualsiasi attività

Voto 7 e mezzo pronto a metterti in proprio.

Sagittario

Amore: fidanzatino perfetto.

Lavoro: non hai orario sei operativo sette giorni su sette.

Fortuna: per te funziona al motto: più siamo e meglio è.

Il consiglio del giorno: metti in ordine la tua cassetta degli attrezzi.

Voto 7 e mezzo esperto di montaggio di mobili Ikea.

Capricorno

Amore: fa di tutto per addolcirti ma al momento con scarsi risultati.

Lavoro: dispotico proprio come piace a te.

Fortuna: la serietà ti dona parecchio.

Il consiglio del giorno: realizza una variante creativa dell’albero di Natale..

Voto 6 – ingarbugliato nelle lucine dell’albero.

Acquario

Amore: occhi a forma di cuoricino.

Lavoro: hai troppo da fare per stare fermo in un solo posto.

Fortuna: finalmente la vedi nuovamente girare.

Il consiglio del giorno: fai vedere a tutti che sei sempre l’anima della festa

Voto 7 + baldanzoso.

Pesci

Amore: condividete molto volentieri la copertina per scaldarvi.

Lavoro: per le urgenze bisogna contattarvi a Gennaio.

Fortuna: vi coccola sempre per vostra somma gioia.

Il consiglio del giorno: maratona di film natalizi a casa.

Voto 7 – divanati.