Oroscopo di oggi 2 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 2 novembre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il Sole si oppone a Giove, mentre Venere si oppone a Nettuno. Come dire che c’è della confusione e spesso anche una sensazione di malinconia nell’aria. La Luna nel segno del Cancro non aiuterà! Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione e il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete: risulti particolarmente polemico a causa della Luna storta, anche se in fondo hai le tue buone ragioni. Proprio come la mamma che ha fatto causa ai figli di quarant’anni per mandarli via di casa e il tribunale le dà ragione. Dovresti provare ogni tanto a ricordarti quei termini di gentilezza universalmente riconosciuti come ‘grazie’ o ‘per favore’ anche se proprio non ti va. Amore: getti subito la spugna. Lavoro: alle tue richieste bisogna solo ubbidire. Fortuna: potrebbe consigliarti un po’ di diplomazia. Il consiglio del giorno: regalati del tempo tutto per te per viziarti. Voto: 6 scorbutico

Toro: menomale che oggi arriva la Luna a favore, che ti permette di mostrare a tutti il tuo lato più dolce e comprensivo ben sviluppato in questo periodo da Venere. Infatti, vorresti subito replicare la brillante idea di Vito di Tullio, titolare del bar a Foggia che ha offerto ai più bisognosi il ‘cornetto sospeso’. Questo è sicuramente uno dei tanti modi per dimostrare quanto tu sia sempre disposto ad aiutare incondizionatamente gli altri. Amore: sempre a disposizione. Lavoro: tu ci metti tanta buona volontà. Fortuna: è un’ottima compagna che ti segue ovunque. Il consiglio del giorno: organizza una cena a casa con gli amici. Voto 7 e mezzo

Gemelli: lo so che che Venere contro si sta abbattendo sul vostro cuoricino come l’uragano Otis ad Acapulco. Se da un lato potreste sentirvi demoralizzati, dall’altro questa è un'ottima opportunità per dare più solidità alla vostra sfera sentimentale. Potete proprio cogliere al volo questa chance e darvi una nuova identità nella sfera amorosa. Potreste scoprire un lato nascosto che potrà dare nuove vibes alle vostre presenti o future relazioni. Amore: in fase di riprogettazione. Lavoro: dedicatevi alla forma. Fortuna: l’apprezzate di più quando ve la siete guadagnata. Il consiglio del giorno: la mattina fate esercizi di sorrisi smaglianti allo specchio. Voto 6 – e ripartite dalle basi

Cancro: pare proprio che nel tuo vocabolario non esista la parola ‘no’, perché tu ti esprimi unicamente con affermazioni e sensazioni positive. Proprio come gli italiani che, da sempre molto golosi di pastasciutta, la mangerebbero molto volentieri anche a colazione, come afferma un recente studio sul tema. Ti è assolutamente consentito poter coinvolgere tutte le persone che ti sono vicine, con quel buonumore e scarica di zuccheri che regala il tanto amato carboidrato ad ogni boccone. Amore: sempre presente. Lavoro: pare proprio che non sbagli un colpo. Fortuna: con la dolcezza tu abbatti qualsiasi barriera. Il consiglio del giorno: organizza una spaghettata improvvisata aglio, olio e peperoncino. Voto 8 e mezzo super preso bene

Leone: potresti essere proprio tu il tipo di Detroit che ha acquistato la casa davanti a quella della ex moglie e per ‘vendetta’ ha fatto istallare una statua a forma di bel dito medio. Il tuo umore è incontrollabile, con Marte e Mercurio contro, tanto che sei proprio il ‘re delle risposte acide’ o meglio conosciuto come il ‘signore dalla lingua tagliente’. Meglio trattarti con i guanti perché sei pronto a mandare tutti a quel paese. Amore: ti concedi solo dopo anni di corteggiamento. Lavoro: solo risposte in automatico. Fortuna: è come il meteo, imprevedibile. Il consiglio del giorno: acquista un orticello zen. Voto 5 e mezzo

Vergine: sei in piena definizione di importanti progetti che riesci a portare avanti, come nelle amministrazioni del governo svizzero senza alcun ritardo. Hai lo stesso entusiasmo del direttore del Museo egizio di Torino, Christian Greco, che prevede un restyling del museo e una piazza-giardino per sentirsi proprio sulle sponde del Nilo. Tu ti lasci coinvolgere con cuore e mente proprio grazie alla Luna, Venere e Mercurio. Hai addirittura gli occhi a forma di cuoricino, ogni volta che racconti quello che fai. Amore: piena di amore per la vita. Lavoro: ti dedichi con il cuore e con la testa. Fortuna: lieviti sfidando le forze della gravità. Il consiglio del giorno: fai piccole migliorie alla tua casa, come acquistare qualche nuova pianta esotica. Voto 9

Bilancia: sei in mood contestazione, oggi che hai la Luna storta. Infatti, potresti scrivere una rimostranza direttamente al direttore della Bocconi, che ha deciso di puntare tutto sulla lingua inglese riducendo a un terzo i corsi in italiano. Tu oggi ti senti baluardo di quella che è la tradizione e saresti addirittura pronta a fondare un gruppo di sostenitori della lingua e del ‘dolce stil novo’ per promuove l’utilizzo corretto e forbito della lingua del nostro bello stivale. Amore: una vera criticona. Lavoro: vuoi sempre mettere tu il punto finale. Fortuna: solo se si coordina perfettamente con il tuo outfit. Il consiglio del giorno: scrivi una lettera con carta e penna. Voto 7 +

Scorpione: potresti essere proprio tu il titolare della società It di Orbassano, che ha deciso di offrire una settimana di yoga e surf a Fuerteventura a tutti i suoi dipendenti. Con il supporto di Venere, Mercurio, Marte e pure della Luna, tu hai voglia di goderti la vita e ti piace poter coinvolgere tutte le persone che ti stanno intorno senza badare a spese. Questo per te è proprio un vero inno alla vita. Amore: amante instancabile e generosissimo. Lavoro: dai sempre un grande apporto costruttivo. Fortuna: va di pari passo con i tuoi progetti. Il consiglio del giorno: organizza un viaggio di gruppo per il tuo compleanno con i tuoi amici. Voto 8 e mezzo e grandi progetti

Sagittario: sono certa che quando hai visto che la casa nel cuore del parco del Ticino, dove è stato girato il mitico film con Renato Pozzetto ‘Ragazzo di Campagna’ è stata mesa in vendita, hai subito pensato che fosse un’occasione da non farsi sfuggire. In questo momento con Venere contro ami i luoghi di pace e tranquillità, dove rifugiarti con la certezza di non dover interagire con nessuno. Sotto quella coltre pelosa da orso bruno c’è comunque un cuoricino tenero che presto tornerà a mostrarsi apertamente. Amore: da evitare, al momento. Lavoro: hai bisogno di rimettere mano ai tuoi pensieri e alle tue idee. Fortuna: l’equilibrio lo trovi solo nella calma e nella tranquillità. Il consiglio del giorno: vai a fare legna nei boschi per accendere il camino che hai in casa. Voto 6 – solitario

Capricorno: oggi che hai la Luna stortissima non tolleri nulla che esca dal tuo tracciato ben segnato con valori super tradizionali. Sono certa che hai storiato il naso quando hai visto il lancio dell’ultimo prodotto della collezione di lingerie di Kim Kardashian, un reggiseno con i capezzoli integrati effetto ‘ma che freddo fa’. Tu certe proposte creative un po’ troppo eccentriche le cassi subito senza neppure prenderle per un minuto in considerazione. Amore: da posticipare. Lavoro: la tua tabella di marcia non si discute. Fortuna: ti porta sempre sulla strada giusta. Il consiglio del giorno: rispolvera i vecchi mutandoni di pizzo della nonna. Voto 8 –

Acquario: la memoria in questo periodo potrebbe giocarti brutti scherzi con Mercurio contro. Infatti dovresti controllare meglio le scadenze e i rinnovi dei tuoi documenti per non essere colto in fragrante. Proprio come è successo a una donna di Aqui Terme che ha guidato per più di trent’anni senza mai aver il minimo scrupolo di dover rinnovare la patente. Fai un breve check per vedere se sei tutto in regola. Amore: procede alla velocità ‘bradipo’. Lavoro: controlla almeno un paio di volte prima di premere invio. Fortuna: è sempre meglio accettarla. Il consiglio del giorno: inizia a pensare ora alle vacanze di Natale. Voto 6 –

Pesci: dovreste sempre puntare sulla creatività e sulle idee geniali che vi forniscono Mercurio e la Luna. Infatti potreste essere proprio voi i promotori dei murales in giro per le città come il recente progetto di street art nel quartiere Gallaratese che coinvolge anche artisti internazionali. Voi avete grandissime capacità intellettuali che sono assolutamente da sfruttare. Amore: piccole connessioni. Lavoro: spunti da veri intellettuali. Fortuna: vi segue come un fido compagno. Il consiglio del giorno: capatina al museo ‘Fondazione Prada’. Voto 7 e mezzo molto culturale