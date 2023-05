L’oroscopo di oggi 2 maggio 2023: Vergine e Sagittario occhio alle cantonate in amore Nell’oroscopo di oggi, martedì 2 maggio 2023, il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato il Capricorno. C’è la Luna crescente e quasi piena in Bilancia, mentre la Venere è quadrata a Nettuno. Occhio a non prendere cantonate, soprattutto sentimentali!

L'oroscopo di oggi, martedì 2 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

La Venere in Gemelli sta velocemente andando verso la quadratura a Nettuno in Pesci. Occhio a non prendere cantonate, soprattutto dal punto di vista sentimentale e soprattutto per i segni mobili: Gemelli, Pesci, Vergine e Sagittario.

Con la Luna crescente e quasi piena nel segno della Bilancia, direi che il segno zodiacale fortunato per oggi sia il Gemelli e il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non ti fai più di tanto infastidire dalla Luna storta, perché con Venere e Giove dalla tua sei più sereno che su una spiaggia alle Maldive a sorseggiare latte di cocco dalla noce. Ti senti fiducioso e acclamato, come Morgan che è stato scelto nuovamente come giudice per la prossima edizione di XFactor. Sei pronto per grandi futuri progetti.

Amore: hai bisogno di conferme in rima baciata.

Lavoro: vuoi essere incitato come Osimhen.

Salute: ti piace vivere in armonia come in un ashram indiano.

Il consiglio del giorno: ascolta l’album ‘One’ dei Beatles.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Solo tu potresti trovare un modo davvero illuminante per recuperare dopo la figuraccia fatta dal ministero del turismo con lo spot realizzato in Slovenia per sponsorizzare l’Italia. Infatti, con le grandi capacità intellettuali che ti garantisce Mercurio, sei più efficiente e creativo di un’intera agenzia pubblicitaria internazionale.

Amore: lo coccoli e proteggi come la cosa più importante al mondo.

Lavoro: sai dirigere tutti verso il successo.

Salute: sei resistente come un metallo prezioso.

Il consiglio del giorno: prova a fare il record di tempo per risolvere i cubo di Rubik.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete così belli che potreste sostituire per presenza fisica Stefano De Martino nel programma Bar Stella. Venere, e oggi anche la Luna a favore, vi garantiscono modi delicati e suadenti da far proprio perdere la testa. La gentilezza è il vostro super potere.

Amore: siete maestri d’amore, come i bagnini romagnoli con le turiste nordiche.

Lavoro: siete abilissimi nelle contrattazioni.

Salute: risplendete come il sole di primavera.

Il consiglio del giorno: lasciate pizzini romantici nelle tasche dei pantaloni del partner.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Le tue fantasie sotto le coperte sono più fantasiose di quelle di una pornodiva, con Marte che invoglia certi pruriti nella parti basse. Siccome hai una fervida immaginazione, tu non hai alcun bisogno di avere una risposta dalla scienza su come sia possibile fare sesso sfrenato nello spazio. Tu segui il tuo istinto quando scatta la voglia di rotolarti sotto le coperte.

Amore: è il tuo pensiero fisso fin dal primo mattino.

Lavoro: sei più preparato di un professore del MIT.

Salute: potresti spostare un armadio a tre ante tutto da solo.

Il consiglio del giorno: come le nottate romantiche da film cospargi il letto con petali di rosa.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La Luna a favore di oggi ispira una certa ricerca di stile, e tu con Venere sei sempre rifornita di consigli top su moda e charme. Proprio come Elly Schlein, che cede l’eschimo per capi sobri ma sartoriali dopo una super consulenza da uno stylist. Per le occasioni pubbliche è sempre meglio chiedere un aiuto agli esperti.

Amore: adori la vita da coppietta felice.

Lavoro: ricorda sempre di attivare il correttore automatico quando scrivi le mail.

Salute: in casa sai organizzare un perfetto hammam turco.

Il consiglio del giorno: chiedi una consulenza ad un personal shopper.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei una vera fanatica di tecnologia, e anche una grande esperta, perché particolarmente ispirata da Mercurio. Sono certa che non ti sarà sfuggita la notizia della presentazione di un’ultima novità dalla Silicon Valley realizzata da un ex dipendente della Apple. Si tratta di un nuovo smart phone che utilizza il palmo della mano come schermo. Sono certa che ne andrai matta.

Amore: i tuoi rapporti più intimi sono con il tuo smart phone.

Lavoro: per efficenza superi qualsiasi sistema di gestione di ultima generazione.

Salute: sei più brava ed energica dell’istruttrice di aerobica.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di leggings super elastici per i tuoi allenamenti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Oggi sei davvero imbattibile nelle contrattazioni, perché particolarmente ispirata dalla Luna nel tuo segno. Infatti potresti essere stata proprio tu ad aver fatto l’affare dell’anno acquistando la casa di Laurenziana venduta per un importo simbolico di un euro e che diventerà presto un albergo. Hai proprio un certo fiuto per gli affari.

Amore: organizzi pranzi e cenette super romantiche a lume di candela.

Lavoro con i tuoi modi affabili, sai comunque bacchettare tutti quanti.

Salute: hai la pelle perfetta come Biancaneve.

Il consiglio del giorno: fai un corso di armocromia.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti stai sforzando parecchio nel risolvere il mistero dei pacchi di Amazon contenenti pashmine che arrivano senza aver fatto alcun ordine. Purtroppo, con Mercurio in opposizione, devi rassegnarti ad avere il fiuto di un setter con il raffreddore. Lo so che vorresti tanto saperti muovere tra gli enigmi come Montalbano, ma per questo devi aspettare ancora un po’.

Amore: sei particolarmente ‘dotato’.

Lavoro: fatichi a seguire anche le indicazioni per fare le fotocopie fronte-retro.

Salute: sei sempre pronto per spasso e divertimento.

Il consiglio del giorno: segnati le date dei festival estivi in giro per l’Italia.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Desideri profondamente una bacchetta magica o il bacio di un principe che ti regali le sembianze di Zendaya. Infatti, con Venere contro vorresti che tutte le tue foto sui social venissero trattate con la stessa AI che ha ringiovanito di trent’anni Harrison Ford nell’ultimo episodio di Indiana Jones. Ti assicuro che ormai manca davvero pochissimo per far si che il tuo sorriso possa tornare a illuminare il tuo viso e non avrai bisogno di alcun supporto tecnologico.

Amore: dai buca anche agli appuntamenti su teams.

Lavoro: sei più propenso a scrivere email dettagliatissime che organizzare riunioni di persona.

Salute: vorresti tanto impratichirti di ‘dolce far niente’.

Il consiglio del giorno: leggi i libri di ‘Bridgerton’ per iniziare a solleticare il tuo romanticismo.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Pensi sempre e solo al business anche perché di sesso al momento con Marte contro e la Luna storta proprio non se ne parla. Dedica tutto il tempo a progetti ambiziosi proprio come Apple che ha deciso di fondare una banca tutta sua. Tu ti spendi solo quando i guadagni sono a più zeri.

Amore: non hai voglia di comporre nuovi sonetti d’amore.

Lavoro: sei disposto agli straordinari solo se ben ricompensato.

Salute: vorresti essere fisicamente trasportato da un luogo all’altro su una lettiga.

Il consiglio del giorno: controlla i conti di casa.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei sempre entusiasta della vita, con Venere che ti fa vedere sempre il lato positivo delle situazioni. Devi però stare ancora attento a Mercurio contro perché rischi azioni davvero costose come quella dello YouTuber Brownlee, che apre la confezione si un costosissimo IPhone di prima generazione facendo crollare il suo prezzo da quaranta mila dollari ad appena mille. Tu hai poca consapevolezza di quello che ti succede intorno.

Amore sei proprio un fidanzato perfetto, chi l’avrebbe mai detto.

Lavoro mi raccomando non strafare.

Salute hai l’incoscienza per fare un lancio con il paracadute, ma con l’istruttore eh.

Il consiglio del giorno: porta a riciclare tutti i tuoi vecchi devide tecnologici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sono certa che siete curiosissimi su uno degli argomenti più hot del mondo della moda, ovvero il saluto finale della linea Tom Ford alle passerelle. Siccome oltre che poco discreti siete affascinanti come Kendall Jenner, grazie a Marte, dovreste partecipare al casting per l’imminente sfilata così sarete tra i primi a poter ammirare gli ultimi outfit del genio texano.

Amore: avete organizzato una vera festa sotto le coperte.

Lavoro: appena intravedete un obiettivo vi buttate a testa bassa per raggiungerlo immediatamente.

Salute: siete in grado di fare i salti acrobatici delle famose ladre ‘Occhi di Gatto’.

Il consiglio del giorno: imparate a camminare su un tacco dieci.

Voto 7 e mezzo