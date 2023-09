L’oroscopo di oggi 19 settembre 2023: Gemelli e Pesci a rischio abbagli L’oroscopo di oggi, martedì 19 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna si trova nel segno dello Scorpione che sa osare ma Nettuno opposto al Sole può far prendere abbagli: il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Ora hai anche la scienza dalla tua che conferma che iniziare a lavorare prima delle dieci di mattina fa male alla salute. Con Marte contro la sveglia viene immancabilmente posticipata più e più volte e per alzarti dal letto ci vorrebbe proprio una gru. Ma ora potrai serenamente dire al capo che questo ritardo è assolutamente terapeutico e che dovrebbe essere consigliato a tutto l’ufficio.

Amore: solo tenerezze.

Lavoro: tempi molto dilatati.

Fortuna: il benessere fisico prima di tutto.

Il consiglio del giorno: metti come sveglia in sottofondo la tua radio preferita.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Il detto che ‘L’amore non è bello se non è litigarello’ descrive perfettamente le tue relazioni in questo momento con Venere contro e la Luna storta. Anche la bellissima Chiara Ferragni, torona come te, conferma appieno questo modo di dire e lo rivela nella puntata ‘The Ferragnez’ che parla proprio della crisi di coppia avvenuta durante San Remo. Vedrai che anche per te dopo la tempesta tornerà il cielo sereno proprio come per la celebre coppia di influencer.

Amore: aspetti i saldi di Amazon.

Lavoro: troppo vigoroso.

Fortuna: è come la manna dal cielo.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘The Ferragnez’ ovviamente.

Voto 6 + fiducioso

Gemelli

Vi sentite fighi come Silvester Stallone protagonista dell’action movie ‘I Mercerari’ che ha letteralmente sbancato il botteghino negli Stati Uniti e ora è pronto alla conquista in europa. Con Venere e Marte dalla vostra avete una fortissima sensazione di onnipotenza. Vi avverto però che potreste combinare qualche guaio davvero grosso.

Amore: vista a raggi ‘X’.

Lavoro: abbandonare idee troppo ‘geniali’.

Fortuna: la state sopravvalutando.

Il consiglio del giorno: serata a casa comodi sul divano.

Voto 7

Cancro

Di recente a Città del Messico sono stati squalificati ben undicimila partecipanti alla Martona della città perché avevano preso mezzi pubblici e scorciatoie durante la manifestazione. Tu dovresti imparare a non accollarti progetti impossibili perché mosso da più grandi propositi. Lo so che con la Luna a favore sei particolarmente fiducioso delle tue capacità ma Marte ti ricorda che hai sempre il serbatoio di energie in riserva.

Amore: tutto da ricalibrare.

Lavoro: o tutto o niente.

Fortuna: ha lo stesso effetto di una ‘Monster Energy Drink.Il consiglio del giorno: ricaricati al sole come un pannello solare.

Voto 7 e mezzo

Leone

Contrasti la Luna storta come la donna che tamponata da un’auto si aggrappa al cofano dell’auto in corsa per fermare l’autista sconsiderato. La grande forza vitale che ti conferiscono Marte e Venere ti permette qualsiasi tipo di gesto eroica e di sentirti per un giorno una protagonista delle vecchie serie poliziesche anni settanta come ‘The Street of San Francisco’.

Amore: unicamente fisico.

Lavoro: ti fai sempre rispettare.

Fortuna: tranelli come a ‘Cluedo’ .

Il consiglio del giorno: sessione di sollevamento pesi in palestra.

Voto 6 per il coraggio

Vergine

Regalati una giornata di svago lasciandoti sedurre dalla Luna che ti chiede di essere un po’ più sciolta e lasciando andare i freni inibitori. Potresti scatenarti in una festa con tutte le hit dell’estate come quella organizzata dagli abitanti e i turisti di Lampedusa per accogliere, distrarre e allentare le tensioni con i migranti sbarcati sull’isola. Potrai così muoverti liberamente senza troppe regole.

Amore: a passo di danza.

Lavoro: opti per leggerezza.

Fortuna: la condividi con tutti.

Il consiglio del giorno: scarpette da ballo comode per scatenarti tutta la notte

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Hai sicuramente la soluzione in mano per rassicurare il presidente cinese XI, preoccupatissimo per il calo demografico nel suo paese. Sei una vera maestra d’amore grazie a Marte e Venere perché sai magistralmente come attizzare le voglie del tuo partner tenendo sempre alto l’apporto di sentimento e delicatezza. Potresti addirittura scrivere un manuale sull’amore contemporaneo.

Amore: tripudio di cuori.

Lavoro: seduzione in tutto.

Fortuna: la pretendi prestante.

Il consiglio del giorno: condividi desideri e fantasie con il partner.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sai essere irriverente come la tendenza ‘No Bra’ che sta dilagando tra la Gen Z. La Luna nel tuo segno ti chiede di esprimerti apertamente sia emotivamente che fisicamente per non sentirti più costretto da Venere contro. Non accetti assolutamente la parola "limite", tu lo scavalchi con un doppio salto carpiato.

Amore: incontenibile.

Lavoro: tu le tendenze le crei.

Fortuna: la snobbi, per convenienza.

Il consiglio del giorno: rispolvera i tuoi giochetti sexy.

Voto 7

Sagittario

Prendi esempio dal miliardario Brian Johnson che pianifica la sua routine giornaliera incluso il sesso. Con Mercurio contro ti è davvero difficile programmare e spesso a tarda serata ti ritrovi con le voglie pruriginose ma senza nessuno con cui condividerle. Di sicuro con questo nuovo obiettivo potresti addirittura arrivare puntualissimo, se non in anticipo, ad appuntamenti o consegne.

Amore: la parte migliore della giornata.

Lavoro: ti metti d’impegno.

Fortuna: vorresti un telecomando per azionarla a piacere.

Il consiglio del giorno: acquista la nuova agenda ‘Smemoranda’ a tema astrologico.

Voto 6 – pronto a fare start

Capricorno

Lo sport ultimamente lo hai accantonato con Marte contro che ogni volta che si avvicina l’ora della palestra ti fa sbadigliare. Siccome sei sempre molto competitivo dovresti, come Rocco Hunt, organizzare con gli amici l’asta del fantacalcio così potrai dedicarti all’attività fisica senza dover spremere alcuna gocciolina di sudore.

Amore: solo la teoria.

Lavoro: posto fisso.

Fortuna: è una tua qualità.

Il consiglio del giorno: studia tutte le formazioni delle squadre di serie A.

Voto 7 +

Acquario

Vorresti anche tu essere protagonista di notizie come quella dell’impiegato che vince più di un milione di euro con una schedina. Al momento non puoi fare affidamento sulla fortuna con Giove e Venere contro a cui oggi si aggiunge anche la Luna storta. Tu dalla tua hai comunque Marte, quindi rimboccati le maniche e plasma da solo il tuo destino.

Amore: lo accantoni, per il momento.

Lavoro: massimo impegno.

Fortuna: la ridimensioni a un filarino estivo.

Il consiglio del giorno: cerca in libreria testi motivazionali.

Voto 5 + per darti coraggio

Pesci

Avete proprio la necessità di una buona routine fatta di disciplina come quella che da sempre consigliano le nonne. Siete sviati da frivolezze per colpa di Mercurio contro e oggi la Luna vi spinge a trastullarvi nelle vostre fantasie. Invece dovreste scegliere azioni drastiche come quella del governo svedese che, dopo aver sperimentato lo studio per i più piccoli sui tablet fa un secco dietro front tornando all’intramontabile ‘carta e penna’.

Amore: fuori campo.

Lavoro: torna la tranquilla routine.

Fortuna: indossatela tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: cucinate una ricetta inventata con quello che c’è in frigorifero.

Voto 6 e mezzo