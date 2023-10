L’oroscopo del 19 ottobre 2023: le previsioni di oggi per tutti i segni L’oroscopo di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La determinazione è forte anche se qualche volta può sfuggire di mano e far compiere gesti sconsiderati. Il segno fortunato di oggi è l’Ariete, mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

In fondo, tu non ci vedi nulla di male in Mario Frigerio che nel corso della sua carriera, non troppo limpida, è riuscito a vendere per ben quattordici volte la stessa casa. Sei un vero giuggiolone positivo con la Luna a favore e con l’aggiunta di Mercurio contro la malizia per te è il nome di un profumo degli anni ottanta. Tu sei fin troppo buono.

Amore: pronto a dare e a ricevere.

Lavoro: niente di troppo impegnativo.

Fortuna: la calcoli sempre quando devi comunicare il numero di persone al tavolo per l’aperitivo.

Il consiglio del giorno: coinvolgi tutti con il tuo super buonumore.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Adori stare tranquillo, senza alcun sbattimento, con Marte contro che ti obbliga a pause per rifocillare le tue energie. Il massimo per te è stare sul divano con copertina e in compagnia della tua dolce metà, ad ammirare le immagini del telescopio James Webb che raffigurano la grande nube di Magellano. Gli scatti da atleta sono assolutamente da evitare o solo da tentare dopo almeno mezz’ora di riscaldamento o stretching propedeutico.

Amore: i preliminari prima di tutto.

Lavoro: ti presenti solo alle riunioni ufficiali.

Fortuna: è il tuo biglietto dorato.

Il consiglio del giorno: rispolvera il vecchio telescopio che si trova in soffitta.

Voto 7

Gemelli

Il vostro campo di azione è certamente quello da veri cervelloni che passano ore a studiare in laboratori super attrezzati. Siete così illuminati da Mercurio, e avete poca voglia di interazione con l’altro per colpa di Venere e della Luna. Potreste mandare il vostro curriculum per far parte del pool degli studiosi che stanno analizzando tutte le tecniche segretissime che ha utilizzato Leonardo per realizzare la sua famosissima ‘Gioconda’. Vi assicuro che la Mens Rinascimentale ha moltissimo ancora da insegnare.

Amore: la ‘zompate’ molto volentieri.

Lavoro: studiato in ogni minima mossa.

Fortuna: risolvete tutto con la logica.

Il consiglio del giorno: andate a vedere l’affresco ‘L’ultima Cena’ al cenacolo di Milano.

Voto 6 –

Cancro

Lasciati trascinare dalla carica di Marte a favore e dal sesto senso di Venere, e smettila di farti domande a cui non riesci a dare la risposta. Questo è il momento per lanciarsi in feste sfrenate, come quelle che stanno impazzando in tutto il mondo per il centenario della nascita della Disney. Di certo non sono eventi genere Tomorrowland, ma tu attorniato da Topolino, Pippo e Paperino ti senti subito bambino con gli occhi pieni di gioia e meraviglia.

Amore: è una spinta propulsiva.

Lavoro: a volte è meglio essere banali.

Fortuna: ti salva sempre.

Il consiglio del giorno: prenota un soggiorno a Disneyland Paris.

Voto 7 sognante

Leone

Ti prepari a sfidare la pigrizia e la voglia di stare sotto le coperte, con la Luna che ti trasforma in un vero peperino. Sei pronto a sfide come quella della ciclista Vittoria Bussi, che realizza il record come prima donna sopra i cinquanta chilometri all’ora al velodromo messicano di Aguascalientes. Tu non vuoi assolutamente cedere ai fastidi, tipo cambio di stagione, che ti causa il dispettosissimo Marte contro.

Amore: solo se al gusto crema e cioccolato.

Lavoro: ti infervorì per questioni di principio.

Fortuna: ti senti abbonato alla ‘nuvoletta’ di Fantozzi.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una corsa campestre per l’inizio di primavera.

Voto 6

Vergine

Senti un fastidiosissimo sassolino nella scarpa, o ti rigiri nel letto per colpa di un piccolissimo pisello sotto ai tuoi ben nove materassi, ed è tutta colpa della Luna contro. Per sopperire a queste seccature dovresti seguire uno degli ultimi e molto attendibili studi sul sonno ed il relax. Infatti, pare che la cura più semplice a tali sintomi sia del sano sesso quotidiano. Quindi lascia andare tutti i freni inibitori e fatti trascinare dalla passione scatenata di Marte.

Amore: hai sempre tanto da dare e da ricevere.

Lavoro: il tempo libero e le pause sono fondamentali.

Fortuna: tutta da godere.

Il consiglio del giorno: esigi dai tuoi coinquilini il servizio in camera.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Che tu sia davvero brava e sagace sono ci sono assolutamente dubbi, grazie a Mercurio. Oggi che sei iper sorretta dalla Luna, puoi permetterti qualche battutina un po’ più spinta. Infatti, potresti essere stata proprio tu a ispirare la ormai celebre battuta, questa ‘Non è la Rai’, di Luciana Littizzetto, durante la prima puntata di ‘Che tempo che fa’ sul Nove. Per coronare l’intervento tu avresti anche optato per il look di Ambra con lo zainetto, vero?

Amore: lo stimolo parte anche dalla testa.

Lavoro: la butti sempre sul ridere.

Fortuna: hai rimosso tutti i limiti di sicurezza.

Il consiglio del giorno: studia a memoria le barzellette da sfruttare quando vuoi stemperare la tensione.

Voto 7 e mezzo da capo comico

Scorpione

Più che impegnarti a mappare le quasi duecento miliardi di cellule del cervello umano, studio pubblicato dalla Lens, tu sei interessato a scoprire nuovi punti erogeni del corpo. L’amore e il sesso sono il tuo chiodo fisso perché super coinvolto sul tema da Marte e da Venere. Non dimenticarti però che anche la mente umana grazie alle fantasie può accendere la miccia. Quindi puoi tranquillamente spenderti per un approccio ‘total body and mind’ su questo argomento.

Amore: sei un vero ‘secchione’.

Lavoro: riscopri l’importanza di una certa presenza fisica .

Fortuna: il tuo sorriso è più coinvolgente di un flashmob con musica disco anni novanta .

Il consiglio del giorno: sotto ai vestiti da lavoro opta sempre per un completino super sexy.

Voto 7 pronto all’azione notturna

Sagittario

Sei perfettamente consapevole che seppure le tue scelte possano sembrare controverse, in realtà tu ascolti sempre il tuo sesto senso, che oggi è particolarmente acuto grazie alla Luna nel tuo segno e a Mercurio a favore. Non ci sono dubbi che tu possa portare a casa risultati sorprendenti, proprio come gli ascolti pazzeschi che ha registrato il canale Nove dopo la prima puntata di ‘Che tempo che fa’. Tu fidati sempre di te stesso.

Amore: potrebbe convincerti solo se ti propone un viaggio.

Lavoro: vai sempre diritto per la tua strada.

Fortuna: sei sempre equipaggiato come uno zainetto per il trekking.

Il consiglio del giorno: scopri gli angoli ancora sconosciuti della tua città.

Voto 7 e mezzo pronto a tutto

Capricorno

Potresti aver voglia di curiosare nella vita dei tuoi vecchi spasimanti e, perché no, sapere che fine abbiano fatto. Venere e anche Marte a favore solleticano tutta l’area amorosa e tu non dovresti farti scappare quest’occasione. Anche Carlo Verdone deve avere proprio il tuo stesso mood, tanto che per i quarant’anni dall’uscita del film ‘Acqua e Sapone’ ha fatto un appello sui social per ritrovare Nathaniel Hovey, la coprotagonista. Certi incontri sono una vera ricarica positiva per il tuo cuoricino sempre ansioso di amore.

Amore: romantico e da manuale.

Lavoro: ti importa poco se tutto non è sotto controllo.

Fortuna: riesce sempre a farti risplendere.

Il consiglio del giorno: cerca le rubriche e i diari di quando andavi al liceo.

Voto 6 e mezzo in pieno amarcord

Acquario

Hai bisogno di distrazioni da questo Marte contro, che ha rimpicciolito di almeno due taglie tutta la voglia di fare e di espanderti che oggi ti suggerisce la Luna. Siccome sei tutto ‘sotto sopra’, il posto giusto per te è senza alcun dubbio l’installazione ’Casa capovolta’ che si trova a Rozzano. Potresti così avere la percezione di poter addirittura sfidare anche le leggi della gravità e pensare che infondo nulla è impossibile.

Amore: nella pratica fai ancora cilecca.

Lavoro: rincorri sempre gli arretrati.

Fortuna: alla ricerca della giusta prospettiva.

Il consiglio del giorno: prenditi del tempo per leggere le notizie di attualità.

Voto 6 ottimo risultato

Pesci

Prima di fuggire da discussioni con il vostro partner, dovreste studiarvi bene la direzione che intendete intraprendere. Altrimenti potreste ritrovarvi intrappolati in una grotta ad alta quota come il gregge disperso in Val Masino e recuperato dall’eli soccorso. Con Venere contro e la Luna storta non avete alcuna intenzione di approcciare tematiche scomode che riguardano i problemi di cuore. Se possibile posticipate il tutto a quando gli astri saranno più propizi.

Amore: siete repellenti ai sentimenti.

Lavoro: svogliati e procrastinatori.

Fortuna: oggi non riesce a salvarvi.

Il consiglio del giorno: abbigliamento camouflage per non farvi notare.

Voto 6 –