L'oroscopo di domani martedì 19 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 19 novembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su lavoro, amore e fortuna.

Ariete

Amore: non è semplice come un panino al salame.

Lavoro: vai per la tua strada e non ascolti alcun parere.

Fortuna: puoi sempre premere il tasto start per attivarla.

Il consiglio del giorno: non ti inalberare per delle piccolezze.

Voto: 5 e mezzo nervosetto.

Toro

Amore: cuoricino dolcissimo.

Lavoro: la vera forza risiede in un team fortissimo.

Fortuna: enfatizza i tuoi modi impeccabili.

Il consiglio del giorno: puoi essere buono anche con chi non se lo merita.

Voto 8 gigante buono.

Gemelli

Amore: sguardi ammiccanti anche senza volerlo.

Lavoro: mettete il turbo solo per andare a pausa pranzo.

Fortuna: è come una vincita a sorpresa al casinò.

Il consiglio del giorno: liberi di ‘tacchinare’ tutto il giorno.

Voto 7 molto fichi.

Cancro

Amore: sei assolutamente ‘insuperabile’.

Lavoro: ormai hai addirittura sviluppato la ‘telepatia’.

Fortuna: pronta a strapazzarti di coccole.

Il consiglio del giorno: sei un ottimo amico per confidenze e segreti.

Voto 7 e mezzo per la dolcezza.

Leone

Amore: pienamente soddisfatto.

Lavoro: pronto a lanciarti in nuove avventure.

Fortuna: ti fa sentire invincibile.

Il consiglio del giorno: vai diritto verso la meta.

Voto 8 alla riscossa.

Vergine

Amore: ti becchi un bel 10 e lode.

Lavoro: con il tuo fascino conquisti tutti.

Fortuna: anche lei è totalmente ai tuoi piedi.

Il consiglio del giorno: organizza incontri romantici.

Voto 8 + bellissima.

Bilancia

Amore: cedi alle dolcezze perché non fanno ingrassare.

Lavoro: come un treno in corsa.

Fortuna: alimenta i tuoi entusiasmi.

Il consiglio del giorno: indossa pigiama, vestaglia e pantofole appena entri in casa.

Voto 5 e mezzo un po’ tesa.

Scorpione

Amore: deve avere il tocco di una piuma.

Lavoro: niente complicazioni perché non le tolleri.

Fortuna: presente anche se tu fai finta di non considerarla.

Il consiglio del giorno: pennichella dopo pranzo.

Voto 7 + niente fuori programma.

Sagittario

Amore: è sempre incluso nel tuo bagaglio a mano.

Lavoro: è come un tour preciso e puntuale di un viaggio organizzato.

Fortuna: generosissima perché te lo meriti.

Il consiglio del giorno: ogni tanto affidati agli imprevisti.

Voto 7 e mezzo preso bene.

Capricorno

Amore: c’è ma non dai grande importanza.

Lavoro: ambizioni ad altissimo livello.

Fortuna: ti fa sempre arrivare puntualissimo.

Il consiglio del giorno: dichiarazioni d’amore con le emoticon.

Voto 5 sentimenti trattenuti.

Acquario

Amore: ci sei tu al primo posto.

Lavoro: non posticipare tutto a domani.

Fortuna: pronta a darti una mano nelle questioni burocratiche.

Il consiglio del giorno: segui gli appunti della tua agenda.

Voto 8 ma un po’ svogliato.

Pesci

Amore: c’è tutto un mondo da scoprire.

Lavoro: niente divagazioni fuori dal seminato.

Fortuna: la creatività è una forza propulsiva e dominante.

Il consiglio del giorno: cena e soprattutto dopo cena con il vostro filarino.

Voto 7 e mezzo solo amore.