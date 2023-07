L’oroscopo di oggi 19 luglio 2023: Cancro e Pesci esprimano la loro creatività Approfittino dell’oroscopo di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, i creativi di ogni genere! Questo Sole trigono a Nettuno é potentissimo per la lirica e l’espressione artistica. Con la luna in Leone, inoltre, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Attenzione: ci sono enormi possibilità creative oggi. La Luna in Leone è molto vicina a Mercurio, ma soprattutto il Sole é in trigono a Nettuno. Via libera a tutti gli ideali! Con la Luna in Leone il segno fortunato é il Sagittario e il segno sfortunato di oggi l’Acquario.

Ariete

Sicuramente la tua lista di prodotti che si possono acquistare con la nuova card ‘Dedicata a te’ sarebbe più invitante con almeno il sale grosso per cuocere la pasta. La Luna, che si congiunge a Venere, ti rende più premuroso di una mammina in attesa del primogenito che chiede tra i regali del baby shower una la torta di pannolini in tutte le taglie. Tu sai assolutamente anticipare i bisogni di chi ti sta intorno.

Amore: sei più servizievole di Alfred con Bruce Wayne.

Lavoro: sei paziente come un ‘insegnare di ripetizioni.

Salute: sei in grado di mostrare gli esercizi per tenersi in forma meglio dei video che spopolano in rete.

Il consiglio del giorno: prepara un kit del pronto soccorso da tenere sempre in borsa.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Sei demotivato come Djokovic che si è impegnato al massimo a Wimbledon ma è stato sconfitto dalla new entry Carlos Alcaraz. La Luna che oggi parla con Mercurio è una vera prova di coscienza sui limiti delle tue capacità. Queste sono quelle lezioni da imparare per ricalibrarsi per il futuro e per impegnarsi a fondo per prossime soddisfazioni.

Amore: il massimo che puoi offrire è del sano e puro sesso.

Lavoro: ricorda che ad ogni caduta segue sempre una risalita.

Salute: hai ottima resistenza per imprese sportive impossibili.

Il consiglio del giorno: organizza a casa un torneo di Risiko.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Oggi è certamente la giornata giusta per mettere a posto tutti documenti e le scartoffie antipatiche, con Mercurio e la Luna che vi aiutano a sbrigare tutte le faccende che avete procrastinato per dedicarvi poi al puro divertimento. Infatti, non è mai troppo tardi anche per restituire un vecchio libro in biblioteca, proprio come è successo in Massachusetts, dove è ricomparso un antico trattato sull’elettricità pubblicato nel 1881. Per la cronaca aggiungete un bel biglietto di ringraziamento per la pazienza alla bibliotecaria.

Amore: lo vorreste vivere come un film di Hollywood.

Lavoro: fate solenne promessa di arrivare sempre con almeno cinque minuti di anticipo.

Salute: non c’è cosa migliore che una buona pausa merenda a metà pomeriggio.

Il consiglio del giorno: acquistate le palline ruvide per massaggiarvi sotto la pianta dei piedi.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sotto quell’aria dolce e pacata si nasconde un animo davvero combattivo e instancabile, grazie a Marte a favore. Siete calmi ma determinati come la guida David Battaglino, che ha ‘sgamato’ la ragazzina Svizzera mentre stava sfregiando il travertino del Colosseo e rimprovera pubblicamente tutta la famiglia per il danno ad una delle sette meraviglie del Mondo. Non ti fai spaventare da nulla.

Amore: sei pronto a eccitanti incontri sotto le lenzuola.

Lavoro: sei più pignolo di un ragioniere.

Salute: sei più in forma del giovane e muscolosissimo bagnino della spiaggia.

Il consiglio del giorno: studia la storia di come si realizzavano le battaglie navali all’interno del Colosseo, ti assicuro che è davvero affascinante.

Voto 7 e mezzo

Leone

Hai la piena consapevolezza che tu sei l’artefice del tuo destino grazie a Mercurio, Venere e la Luna nel tuo segno. Sei proprio come la Biancaneve moderna di Greta Gerwig, che sa come ‘salvarsi’ da sola senza l’aiuto né dei sette nani e neppure del principe azzurro. Tu sai prendere in mano la tua vita e andare dirotto al tuo obiettivo.

Amore: senza un degno corteggiamento tu non concedi neppure uno sguardo.

Lavoro: pretendi assolutamente ‘carta bianca’.

Salute: sei più splendente delle luminarie del Salento.

Il consiglio del giorno: accetta qualche consiglio, ogni tanto.

Voto 8

Vergine

Hai coraggio da vendere, come il tassista di Milano che aiuta la cliente a partorire all’interno del veicolo perché imbottigliato nel traffico. Con Marte nel tuo segno tu sai affrontare qualsiasi situazione con determinazione e grande sangue freddo. Sei proprio la tipa giusta da chiamare nelle emergenze.

Amore: ti lanci in evoluzioni acrobatiche che sfidano la gravità.

Lavoro: non ti lasci scoraggiare nemmeno dalla revisione del capo.

Salute: ti senti perfetto per la prova costume.

Il consiglio del giorno: acquista tutti gli attrezzi per avere una palestra in casa.

Voto 7

Bilancia

Non ti sfugge proprio nulla con Mercurio a favore, anzi sei una vera precisina, e per di più la Luna ti garantisce quel sesto senso per cui è impossibile prenderti per il naso. Proprio come la turista a Venezia che ha ‘beccato’ nello scontrino del bar la dicitura Servizio Pago Bancomat, con tanto di prezzo e lo ha subito condiviso in rete. Tu non vuoi assolutamente sentirti presa per il naso e sai perfettamente come farti giustizia.

Amore: contraccambi solo con chi se lo merita.

Lavoro: ti piace moltissimo il ruolo di professoressina.

Salute: il tuo sorriso è una terapia per il cattivo umore.

Il consiglio del giorno: guarda i vecchi film italiani anni ottanta che ridanno in televisione.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

La Luna contro di oggi per te ha lo stesso significato del pesce Remo, un animale abissale avvistato recentemente vicino a Taiwan, che dall’antichità è considerato presagio di forti terremoti. Tu che sei già sconquassato da Venere, Mercurio e anche da Giove, oggi ti metterai subito in salvo nella tua cara e rassicurante tana scorpionica con il cartello: ‘non disturbare’.

Amore: sei più casto di un eremita.

Lavoro: sei irraggiungibile come la linea in alta montagna.

Salute: l’unica tua consolazione è essere atletico e scattante come Alcaraz.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film Mission Impossible al cinema.

Voto 5 +

Sagittario

Sei assolutamente a favore del lieto fine e le storie romantiche, come quella tra Melissa Satta e Matteo Berettini che pare stiano per convolare a nozze. Con Venere e la Luna a favore tu ti senti come in un’avvincente storia d’amore alla libro ‘Harmony’. Sei propenso anche slanci sotto le lenzuola e abbandoni le temperature da ghiacciolone per darti un po’ alla pazza gioia.

Amore: c’è un bel ritmo sotto al bacino.

Lavoro: vuoi essere seguito come il direttore d’orchestra.

Salute: oggi l’esercizio fisico va addirittura oltre lo ‘zapping’.

Il consiglio del giorno: programma i tuoi itinerari estivi su Google Maps

Voto 7 +

Capricorno

Hai la stessa forza di volontà del naufrago Tim Shaddock, sopravvissuto con il suo cane per ben due mesi alla deriva nel Pacifico. Sei equipaggiato per sopravvivere a qualsiasi clima e avversità, grazie a Marte nel tuo segno. Riusciresti anche a coltivare un orticello sul pianeta rosso proprio come nel film ‘The Martian’.

Amore: sei l’amante che tutti vorrebbero incontrare almeno una volta nella vita.

Lavoro: sai sempre come moltiplicare cospicuamente le tue finanze.

Salute: hai chiappe d’acciaio per fare da testimonial agli hot pants di jeans di qualsiasi marca.

Il consiglio del giorno: acquista accessori fluo per le tue serate estive.

Voto 7

Acquario

Sei molto infastidito da Venere, Mercurio e anche la Luna in opposizione, proprio come gli Europei che si lamentano dell’invasione di turisti in tutto il continente che non danno pace alle comunità nelle località e città più celebri. Tutto questo affollamento di pianeti contro, purtroppo, è come uno sciame di zanzare al tramonto. Devi essere paziente e aspettare che passino quei venti minuti infernali e vedrai che anche tu ritroverai la tanto desiderata serenità.

Amore: sei abbonato al due di picche.

Lavoro: ti annoi come leggere un trattato sulla guerra di secessione americana.

Salute: ti rintaneresti per un paio di ore in un percorso benessere alla spa.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una lezione di yoga, se non lo hai mai provato.

Voto 5

Pesci

Quest’estate dovreste mettervi come obiettivo di diventare influencer di libri, e dedicarvi unicamente a questa attività, perché con Marte contro di certo non potrete diventare dei guru del fitness. Potete lanciarvi su piattaforme social come tik tok e redigere la vostra personale lista di best seller, che potrebbe diventare più interessante è virale di quella delle case editrici. Mi raccomando puntate su gialli e romanzi leggeri e mettete da parte i fantasy futuristici di mille pagine che sono un vero ‘mattone’ sotto l’ombrellone.

Amore: il partner perfetto deve far volare la vostra fantasia.

Lavoro: siete dei visionari come Steve Jobs.

Salute: la mattina vi alzate solo con il profumo di un caffè doppia con lo zucchero già girato sul comodino.

Il consiglio del giorno: fate un bello scrub per ravvivare l’abbronzatura.

Voto 7 e mezzo