L’oroscopo del 18 ottobre 2023: le previsioni di oggi per tutti i segni L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il Sole passa proprio sopra al nodo lunare sud, opponendosi al nodo lunare nord. La Luna oggi in Sagittario, rende il Sagittario stesso segno fortunato, mentre i Gemelli sono il segno sfortunato.

Ariete

Se pensi di voler provare anche tu a nascondere immagini note in panorami naturali, come suggerisce l’app ‘Reddit’, potresti trovarti in un vero rompicapo. Tutto quello che riguarda l'universo tecnologico ti intriga parecchio, perché con la Luna a favore lo vedi come un mondo avventuroso, proprio perché non riesci assolutamente a coglierne il funzionamento. Mercurio contro riporta le tue capacità a livello ‘boomer’, quindi se proprio pensi di voler fare qualche ‘prova’ chiedi la consulenza al figlio di qualche tuo amico in età da liceo che certamente ha un vero e proprio ‘master’ su questo genere di argomenti.

Amore: lo cogli con un po’ di difficoltà.

Lavoro: torni alla tanto cara carta a e penna.

Fortuna: hai la mira per fare centro.

Il consiglio del giorno: torna al ‘manuale’ in tutte le sue sfaccettature.

Voto: 6

Toro

Ci sono cose al mondo che possono addirittura essere più attraenti di fare le scale, che sono ritornate davvero in voga tanto che la scienza le consiglia vivamente per una vita sana e longeva. Si potrebbero addirittura annoverare le pulizie di fondo della doccia del bagno. Gli sforzi per te devono essere ridotti al minimo, con Marte in opposizione, e le energie tu le conservi solo ed esclusivamente per gli incontri a due che ti piace siano sempre degni di nota con Venere a favorissimo.

Amore: qui bisogna proprio darti un bel dieci per l’impegno.

Lavoro: fai proprio lo stretto indispensabile.

Fortuna: ti dà la carica giusta come un caffè di prima mattina.

Il consiglio del giorno: è giunto il momento di indossare la canotta di lana.

Voto 7

Gemelli

Non vi fate certo cogliere impreparati dai ‘truchetti’ di Fabrizio Corona, tornato in grande spolvero sulle reti nazionali per lo scandalo scommesse calcistiche. Anche se avete la Luna storta che vi rende ancora più pungenti del solito, voi che avete sempre il sostegno di Mercurio potreste indovinare immediatamente chi sia la ‘talpa’ che informa il famoso paparazzo. Come quando giocate a Cluedo e con pochi indizi azzeccate subito chi sia il colpevole, l’arma e il movente.

Amore: è addirittura sopravvalutato.

Lavoro: uno più uno per voi dà sempre il risultato giusto che può anche essere dieci.

Fortuna: seguite sempre la vostra logica brillante.

Il consiglio del giorno: serata da trascorrere in una Escape Room.

Voto 6 – pieno di mistero

Cancro

L’amore e la passione ti spingono a grandissimi progetti. Venere e Marte che ti sollecitano ti fanno prendere decisioni che possono sembrare azzardate, ma che in realtà ti conducono a un futuro importante e radioso. Anche il comune di Milano deve avere lo stesso tuo entusiasmo, tanto che ha deciso di portare avanti un progetto davvero ambizioso che riguarda il nuovo stadio a San Donato che prevede una curva di addirittura diecimila spettatori. Ti piace fare le cose in grande.

Amore: è la tua ragione di vita.

Lavoro: tu vai oltre a chi ti da del matto.

Fortuna: è una vera garanzia per il successo.

Il consiglio del giorno: prova a realizzare una torta a due piani. Ti assicuro che è un’impresa titanica.

Voto 7 + esagerato

Leone

Oggi il coraggio di svelare apertamente fatti di un certo spessore proprio non ti manca, con la Luna a favore. Potresti anche tu lanciarti in dichiarazioni aperte e anche piccanti come Sophie Codegoni che svela i motivi della rottura con Alessandro Bresciano dopo un tradimento con la Ex durante un weekend a Ibiza. Tu certi ‘sgrarri’ te li leghi stretti, stretti al dito.

Amore: deve essere ben corrisposto.

Lavoro: appena parti non ti ferma più nessuno.

Fortuna: cadi sempre sulla casella del Monopoli: ‘imprevisti’.

Il consiglio del giorno: ogni tanto si può controllare il cellulare del partner, ma senza esagerare.

Voto 6 abbondante

Vergine

La Luna storta di oggi ti impone un limite a tutto questo splendore degli ultimi giorni. Con Venere e anche Marte a favore tu hai tutte le capacità per esagerare, senza farti alcuno scrupolo, eppure opti per non spiccare. Proprio come nella finale dei cinquemila metri ai campionati nazionali di atletica leggera in India, dove gli atleti rallentano fin quasi a passo d’uomo per non vincere. Nel loro caso il motivo è poco nobile, tu invece vuoi solo spegnere un po' i riflettori.

Amore: dovresti osare un po’ di più.

Lavoro: puoi prenderti tutto il merito senza sensi di colpa.

Fortuna: non è da tenere in dispensa senza che venga utilizzata.

Il consiglio del giorno: partecipa a un casting per diletto.

Voto 7 + tutta nascosta

Bilancia

Ti piace analizzare razionalmente qualsiasi aspetto della tua esistenza, soppesando proprio ogni dettaglio come una bravissima studiosa. Oggi che hai la Luna a favore il tuo campo di azione dovrebbe essere unicamente legato ai sentimenti per aggiungere qualche altro spunto interessante alla ricerca scientifica che afferma che l’innamoramento sia una fase transitoria di ‘follia’. Quindi metti da parte tutte le regole matematiche e logiche e abbandonati unicamente al sentire.

Amore: brividini a fior di pelle.

Lavoro: dai risposte più calzanti ed esaustive di Wikipedia.

Fortuna: ti permette di andare ancora più a fondo.

Il consiglio del giorno: leggi alcune parti del trattato ‘Amore e Psiche’ di Neumann.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Questo periodo in cui sei buono e stracolmo di ottimi intenti dovrebbe proprio essere segnato nei tuoi annali. Venere e Marte ti suggeriscono sempre un certo fairplay o una parola buona per tutti. Riesci anche a rinunciare ai tuoi obiettivi pur di seguire il tuo sentire. Proprio come la maratoneta Sarah Bohan che, proprio nel momento in cui stava per battere il suo record personale, salva un gattino randagio che era malauguratamente finito in mezzo al percorso di gara. Sei capace di gesti unici e super altruistici.

Amore: ti attizzi al primo sguardo.

Lavoro: vai sempre alla grandissima.

Fortuna: riesci a girare qualsiasi situazione a tuo favore.

Il consiglio del giorno: metterti dietro ai fornelli è già un gesto d’amore.

Voto 7 pieno di buoni propositi

Sagittario

Con Venere contro tu eviti felicemente i luoghi super affollati dove potresti dover interagire con altre persone. La Luna nel tuo segno riporta la voglia di viaggio verso luoghi esotici e piuttosto difficili da raggiungere. Di certo non ti vedremo passeggiare per le strade di Venezia che nell’ultimo periodo è affetta da ‘over-tourism’ con più di cinquemila turisti per chilometro quadrato. Tu non vedi l’ora di raggiungere quel piccolo ashram in una zona remota del kerala per dedicarti unicamente alla meditazione e alla scoperta del sé!

Amore: non ti interessa neppure sei ipo-calorico.

Lavoro: pianificazione sempre perfetta.

Fortuna: si amplifica per ogni tua buona azione.

Il consiglio del giorno: pianifica il tuo prossimo viaggio.

Voto 7+ con lo zaino in spalla

Capricorno

Ultimamente sei proprio uno smemorato, tutta colpa di Mercurio contro. Per fissare tutti i tuoi ricordi senza troppo sforzo, potresti tentare con la collana di Rewind Ai che può registrare tutti i tuoi ricordi su un cloud per sempre. Sicuramente questa è una opzione davvero accattivante, ma con Marte dalla tua hai tutta la determinazione per prendere in mano quadernone, carta e penna per scrivere tutte le memorie. Non importa che non ci sia uno stile da premio ‘Strega’.

Amore: porti sempre a casa il risultato.

Lavoro: manca un po’ di quello stile che di solito ti contraddistingue.

Fortuna: riesce sempre a darti ottimi consigli.

Il consiglio del giorno: riguarda il film cult ‘Memento’.

Voto 6 e mezzo un po’ smemorato

Acquario

Oggi la Luna a favore ti mette proprio di buon umore tanto che ti dimentichi tutti i dispetti e le difficoltà di Marte contro. Sei entusiasta come i fan del telefilm ‘I Cesaroni’ dopo che Claudio Amendola ha annunciato che ci sarà un ritorno della serie. Puoi proprio metterti comodo in versione crociera e trascorrere la giornata con queste ottime good vibes.

Amore: c’è qualche speranza all’orizzonte.

Lavoro: vieni interpellato solo per questioni super importanti.

Fortuna: va di pari passo con le stagioni.

Il consiglio del giorno: preparati una ciotola gigante di pop corn fatti in casa.

Voto 6 ottimo risultato

Pesci

Il fatto che a breve dovremo tutti rinunciare al glitter a seguito del nuovo regolamento UE sulle microplastiche, vi infastidisce parecchio. Con Venere e anche la Luna contro per poter splendere sentite di aver bisogno di qualche punto luce ben studiato. Dovrete per forza puntare su altro come il super sex appeal che vi sta regalando Marte proprio in questi giorni. Direi che questo ha un peso decisamente più interessate di un momentaneo brilluccichio sulle palpebre.

Amore: evoluzioni atletiche.

Lavoro: c’è da rimboccarsi le maniche.

Fortuna: vi fornisce sempre quella carica in più.

Il consiglio del giorno: fatevi consigliare un trucco super naturale.

Voto 6 –