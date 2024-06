video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 18 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 18 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Quante emozioni profonde con la Luna in Scorpione e tanti pianeti in Cancro. L’elemento acqua spinge alla profondità del sentire. Il segno sfortunato é il Toro mentre il segno fortunato il Cancro stesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, martedì 18 giugno 2024, continua ad essere potentissima la forza dell’elemento acqua: la Luna in Scorpione crescente e Venere e Mercurio ufficialmente passati in Cancro. Le emozioni sono incontenibili. Il segno sfortunato é il Toro mentre il segno fortunato il Cancro stesso.

Ariete

Amore: non è più il tuo ‘chiodo fisso’.

Lavoro: no farti stressare dalla consegne.

Fortuna: puoi valutare un momento di indipendenza.

Il consiglio del giorno: evita cambi di look radicali.

Voto: 6 irrequieto.

Toro

Amore: vuoi tutto e subito come al self service.

Lavoro: puoi spingere con l’acceleratore come in autostrada senza traffico.

Fortuna: anche bendato fai sempre centro.

Il consiglio del giorno: sfrutta tutto il tuo charme per ottenere quello che vuoi.

Voto 5 troppo frettoloso.

Gemelli

Amore: costante e casalingo.

Lavoro: stile ‘pilota automatico’.

Fortuna: è il tuo super potere.

Il consiglio del giorno: la serata perfetta è casa, ottima compagnia e filmetto.

Voto 7 beato come in crociera.

Cancro

Amore: amore cosmico.

Lavoro: ti dai da fare spinto da ottimi propositi.

Fortuna: ti piace condividerla con tutta la tua comunità.

Il consiglio del giorno: sai essere il miglior amico di tutti.

Voto 9 meraviglioso.

Leone

Amore: non provocarlo troppo.

Lavoro: ti affatica il solo pensiero.

Fortuna: non è una sfida a chi vince.

Il consiglio del giorno: a volte è meglio optare per il silenzio.

Voto 5 e mezzo sfidante.

Vergine

Amore: incastri perfetti.

Lavoro: pragmatica e sempre illuminata come i grandi capi.

Fortuna: mette tutto nel posto giusto al momento giusto.

Il consiglio del giorno: cenetta romantica con dopo cena bollente.

Voto 9 soddisfattissima.

Bilancia

Amore: pausa riflessiva.

Lavoro: le inversioni di direzione sono altamente sconsigliate.

Fortuna: non è il momento per trovare il biglietto vincente della lotteria.

Il consiglio del giorno: non perdere la pazienza.

Voto 6 insoddisfatta.

Scorpione

Amore: come una poeta del dolce stil novo.

Lavoro: hai la dialettica di un avvocato in arringa.

Fortuna: te la giochi come in una partita a scacchi.

Il consiglio del giorno: con questa serenità ti senti già in vacanza.

Voto 8 felicissimo.

Sagittario

Amore: come in rehab.

Lavoro: azzecchi nuovamente congiuntivi e condizionali.

Fortuna: la riconosci nelle piccole cose come il sorriso del barista al bar.

Il consiglio del giorno: messaggino innocente a chi ti piace.

Voto 6 e mezzo e ti sembra un 10.

Capricorno

Amore: è come un allenamento funzionale.

Lavoro: lascia perdere le prese di posizione.

Fortuna: fuori luogo come l’invitata vestita di bianco a un matrimonio.

Il consiglio del giorno: corsetta mattutina per scaricare in nervi.

Voto 6 – agitato

Acquario

Amore: temperature tiepidine.

Lavoro: ti dovrei annoiare con il lavoro di routine.

Fortuna: non funziona in automatico come la segreteria telefonica.

Il consiglio del giorno: impara i tempi lenti.

Voto 5 e mezzo ansioso.

Pesci

Amore: proprio come nei vostri sogni.

Lavoro: protagonisti in tutto e per tutto.

Fortuna: quanto vi piace far avverare i vostri desideri.

Il consiglio del giorno: mettevi ‘da gara’ già di prima mattina.

Voto 9 insuperabili.