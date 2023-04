L’oroscopo di oggi 18 aprile 2023: Capricorno e Bilancia non tengono a bada la lingua Nell’oroscopo di oggi, martedì 18 aprile 2023, il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato la Bilancia. In questa giornata sarà davvero difficile mantenere l’equilibrio. Dire quello che si pensa è assolutamente necessario se non si vuole esplodere!

L’oroscopo del giorno di oggi, martedì 18 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

La Luna entra nel segno dell’Ariete, ma dovrà percorrere tutti i gradi per congiungersi al Sole nella Luna nuova. Mercurio è pericolosamente vicino a Urano, e di sicuro la diplomazia razionale non attecchirà.

Con la Luna fortissima in Ariete, il segno fortunato di oggi è il Leone e il segno sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con tutte le buone azioni di cui sei l’assoluto promotore, hai proprio la necessità di ricevere moltissimi complimenti per il tuo operato. Oggi la Luna è nel tuo segno, ben aspettata nei confronti di Venere, se non dovessi essere adorato come pensi ti sia dovuto, potesti fare come Morgan, che durante la trasmissione ‘StraMorgan’ si dà del ‘genio’ da solo. Non aspettarti che tutto ti sia dovuto.

Amore: pretendi dichiarazioni d’amore assolute con tanto di firma sulla pelle.

Lavoro: non aspettarti la pacca sulla spalla dal capo, chiedigliela tu!

Salute: sei disponibile con tutti come la guida turistica per le strade di Firenze.

Il consiglio del giorno: per un cambio di look opta per il taglio con la frangetta che pare essere il preferito delle star.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Lo so che il tuo cervello ha accesso il motore a propulsione, con Mercurio che si congiunge a Urano, e vorrebbe farti prenotare tutte le vacanze attivissime e i ponti solo a scopo culturale da qui fino al 2025. Anche se ti senti particolarmente invincibile, come Hulk dei fumetti della Marvel, dovresti optare per un programma decisamente più ‘umano’. Infatti, per un’ottima produttività, anche la scienza consiglia weekend lunghi e rilassanti e non una serie di maratone di corse, lavoro o shopping, capito?

Amore: sei più fantasioso del Rocco nazionale.

Lavoro: è come se giocassi a Risiko, e dopo aver conquistato un continente ti lanci subito su quello successivo.

Salute: la tua squadra anche al calcio balilla è in assoluto la più forte.

Il consiglio del giorno: opta per il look militare con i pantaloni cargo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Fare gli innamorati come come Bella e Edward della saga Twilight vi casca proprio a pennello, con Venere e oggi anche la Luna che vi fanno comporre melodie che il ‘Claire de Lune’ di Debussy è praticamente un jingle pubblicitario. Siete così ispirati che potreste suggerire nuove canzoni a Blanco e alla immortale Mina dopo il grande successo del brano ‘Innamorato’. Quando si parla si sentimenti voi siete sempre in gioco.

Amore: passate ore e ore accoccolati sul divano con la vostra dolce metà della mela.

Lavoro: con i vostri modini super suadenti ottenete sempre quello che volete.

Salute: perfetti per selfie mozzafiato.

Il consiglio del giorno: riascoltate tutti i successi romantici di Mina.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ora che hai il pianeta Marte dalla tua, quando si parla di emozioni forti e avventure spericolate sei subito in pole position. Sono certa che sei super informato sull’apertura del nuovissimo impianto di collegamento tra Cervinia e Zermat, il Matterhorn Alpine Crossing che collega due cime del Monte Rosa oltre i tremila metri, proprio per veri duri come te.

Amore: hai la giusta resistenza per praticare l’amore tantrico.

Lavoro: questa tendenza al comando potrebbe darti alla testa.

Salute: ricordati ogni tanto di una pausa strategica, come in autogrill in autostrada per fare la pipì.

Il consiglio del giorno: vai a Broadway a vedere il musical ‘Life of Pi’ ispirato al celebre film.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti tocca sempre un doppio sforzo ogni volta che si parla di comprensione del testo, perché con Mercurio contro è facile per te cadere in piccole incomprensioni. Infatti, la notizia della batteria commestibile realizzata dall’Istituto di Tecnologia di Milano ti potrebbe mettere decisamente in crisi. Ti rassicuro subito che si tratta di un prototipo, e non dovrà essere mangiato quando si scarica completamente. Evita certi argomenti per te troppo complicati.

Amore: le tue cenette romantiche hanno sempre un finale molto piccante.

Lavoro: prima di rispondere alle email, puoi sempre aspettare per studiarle al dettaglio.

Salute: sei perfetto anche in pigiama e pantofole!

Il consiglio del giorno: guarda on line la collezione H&M for Mugler.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il tuo ambito di successo è senza alcun dubbio il lavoro, con Mercurio e Marte che ti appoggiano trasformandoti in una vera carrierista con la grinta di Giovanna d’Arco. Ti piacciono moltissimo le storie di successo, proprio come quella di Netflix che compie venticinque anni, e partendo come noleggio di dvd fino oggi è diventata una casa di produzione cinematografica. Tu vuoi proprio raggiungere simili traguardi.

Amore: non ti fai distrarre neppure da un tenero sguardo languido.

Lavoro: sei inarrestabile come un buldozer.

Salute: ti rilassi con serie infinite di squat e addominali.

Il consiglio del giorno: aumenta la memoria di archiviazione del tuo computer per tutti i nuovi progetti che ti vengono in mente.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai la capacità di ribattere alla Luna storta e a Marte contro, come Melissa Satta incolpata per il calo di prestazioni di Matteo Berettini che si sfoga compostamente sui social. Infatti, con Venere a favore ma la Luna stortissima che incombe, col cavolo che stai zitta! Dici la tua mostrandoti anche compostamente infastidita. Perché una Bilancia l’eleganza non la perde mai.

Amore sei come una caramella gommosa, irresistibile.

Lavoro sei più organizzata della segretaria personale di Elon Musk.

Salute: vogliamo tutti i tuoi segreti di routine di bellezza.

Il consiglio del giorno: fai shopping di abiti sfumati per la primavera estate.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti piacerebbe molto avere la stessa verve sarcastico-spiritosa di Bonolis e Bruganelli che rispondono ai pettegolezzi della loro presunta separazione con un filmato davvero irresistibile. Purtroppo con Mercurio ancora in opposizione e per di più congiunto a Urano tu il massimo che puoi fare è rispondere ai quiz multi domanda con si, no, forse. Per le risposte alle grandi domande sul perché della vita chiedi a Google.

Amore: su sesso e passione sei sempre preparatissimo.

Lavoro: i giochi di strategia per il momento meglio ritirarli in cantina.

Salute: hai l’energia dell’istruttore di spinning.

Il consiglio del giorno: fai un corso di scrittura creativa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai proprio bisogno di svago da questa Venere in opposizione e da Saturno contro che sono fastidiosi come se ti fossero esplosi tre herpes sul labbro. Per rincuorarti subito, ho proprio quello che fa al caso tuo, ovvero mettere un bell’alert su pc e telefono per la première del film de ‘I Cavalieri dello Zodiaco’ ispirato al celebre manga. Tu devi spenderti per organizzare tutto quello che ti fa stare bene e darti grande godimento.

Amore: sei come un numero di telefono non pervenuto, ovvero non vuoi essere scocciato.

Lavoro: appena puoi le rogne le cestini direttamente nel dimenticatoio.

Salute: il detox alle seratine goliardiche posticipalo con i buoni propositi di settembre.

Il consiglio del giorno: rileggiti tutti i manga della saga ‘I Cavalieri dello Zodiaco’, ovviamente.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La Luna storta di oggi ti infastidisce come i negozi senza etichetta Yolo, che vendono capi unbranded. Tu che ami sempre spiccare in qualsiasi situazione, anche in piscina mentre si aspettano i bambini con le mamme di classe, punta sempre sulla tua parlantina decisamente forbita grazie a Mercurio e non sull’outfit impeccabile. Concentrati sempre sulla sostanza.

Amore: pretendi di essere il primo pensiero del partner la mattina.

Lavoro: ti piace fare ‘l’imbuto’ che supervisiona qualsiasi scelta aziendale.

Salute: non lamentarti sempre di essere troppo stanco.

Il consiglio del giorno: ordina la spesa on line con consegna dopo le 18:00, quando sei certo di essere a casa.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Finalmente oggi torni ad avere un po’ di stima in te stesso, grazie a Venere e alla Luna a favore che ti sollevano come Roberto Bolle quando quando fa salti e piroette durante la ‘Giselle’. Proprio come il caro Re Carlo, che si sente già molto più incoraggiato da quando ha saputo che Andrea Bocelli canterà all’imminente incoronazione. Tu non dare mai tutto per vinto.

Amore sprigioni dolcezza da tutti i pori.

Lavoro con cervello e computer in tilt prenditi questa giornata per andare a vedere il mare, che è sempre una gran cosa.

Salute sono giornate perfette per lo shopping perché ti sta bene proprio tutto.

Il consiglio del giorno: vi a fare rifornimento di lingerie sexy.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ultimamente siete più interessati alla pagina della settimana enigmistica ‘… non tutti sanno che..’ che al prestigioso cruciverba di Bartezzaghi. Con Mercurio che stimola la vostra grande curiosità, vi piacciono da morire quegli articoli che raccontano storie davvero uniche come quella di Apo Whang-Od la più longeva tatuatrice a mano filippina, che con i suoi centosei anni continua nella pratica con i suoi disegni tradizionali. Quasi quasi potreste addirittura organizzare un viaggetto per conoscerla personalmente.

Amore: per acchiapparvi pretendete citazioni super intellettuali.

Lavoro: siete bravissimi ad approfondire dettagli che nessuno considera, da veri precisoni.

Salute: siete dei veri fanatici di sport e movimento.

Il consiglio del giorno: organizzate un viaggio esotico per le vacanze estive.

Voto 7 e mezzo