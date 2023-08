L’oroscopo di oggi 18 agosto 2023: Toro e Leone guardano l’amore dritto negli occhi Nell’oroscopo di oggi, venerdì 18 agosto 2023, la Luna in Vergine crescente, ma soprattutto la Venere quadrata a Giove, sembrano davvero non voler smettere di guardare l’amore negli occhi. Siete pronti? Il segno fortunato di oggi è la Vergine, mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi, venerdì 18 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

C'è ancora una certa tensione: Venere si avvicina alla quadratura con Giove (di nuovo perché è retrograda), mentre Marte e Mercurio non si trattengono. È proprio il momento per mettere le cose in chiaro, approfittiamone!

Con la Luna ancora nel segno zodiacale della Vergine, il segno fortunato di oggi è la Vergine stessa mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Anche la Nasa ha confermato che Luglio 2023 è stato il mese più caldo di sempre. Forse ha contribuito anche il tuo cuoricino caldo come la brace del barbecue, Arietone mio! Ma si sa che all'amor non si comanda, e che tu non hai ancora alcuna intenzione di limitare le sdolcinatezze che ti stanno vedendo protagonista. Insomma, sei accogliente come il materassino che galleggia in piscina.

Amore: ti stai abituando a questa sensazione di amare tutti.

Lavoro: anche negli affari ti approccerai più con amore che con ambizione guerriera.

Salute: vitale così non ti sentivi da tempo.

Il consiglio del giorno: fai lunghe passeggiate.

Voto: 8

Toro

Sei sul piede di guerra con questa Venere a sfavore da un pezzo, soprattutto quando qualcuno dovesse limitarti nel tuo godimento dei piaceri. Non dimenticarti che sei tu il segno che ospita Giove, pianeta del benessere. Quindi, insomma, potresti sollevare un polverone come quello della rivolta della parmigiana dei pugliesi contro gli stabilimenti balneari che proibiscono di portarsi cibo in spiaggia. Che nessuno osi mettersi tra te e i tuoi vizi!

Amore: preferisci sempre il sesso, ma grazie alla Luna almeno riconsideri i sentimenti.

Lavoro: è sempre il primo dei tuoi obiettivi.

Salute: non temi rivali né competizione.

Il consiglio del giorno: concediti qualche vizio culinario.

Voto 7

Gemelli

Ti senti un po' come i turisti, decisamente sprovveduti, che sono stati bloccati a 2000 metri con i sandali di gomma e per questo hanno avuto bisogno del soccorso alpino per scendere di nuovo a valle. Insomma, diciamo che la perspicacia non è il tuo forte… E sono stata simpatica! Se hai dubbi (e ne hai) cerca dio ascoltare i consigli di chi è più saggio di te.

Amore: diciamo che oggi fatichi a sopportare chiunque.

Lavoro: nessuna idea ti sembra degna di essere espressa ad alta voce.

Salute: in questi giorni tra Marte e Saturno le energie sono a terra.

Il consiglio del giorno: che ne dici di un cinema anche in solitaria??

Voto 6-

Cancro

Le sorprese non sembrano finire mai, soprattutto se si parla di sorprese sentimentali. Pensa che Diletta Leotta ha partorito la sua prima figlia Aria proprio nel giorno del suo trentaduesimo compleanno. Miglior regalo proprio non si sarebbe potuto immaginare. Anche tu puoi aspettarti emozioni forti così.

Amore: ne hai davvero da vendere e per tutti i gusti, dalla passione all'affetto.

Lavoro: organizzazione massima.

Salute: ti guardi i muscoli compiaciuto.

Il consiglio del giorno: svegliati presto per fare yoga all'alba.

Voto 8 e mezzo

Leone

Sei bello come il murale apparso sui Navigli a Milano dedicato a Michela Murgia. E fai commuovere allo stesso modo, Leone. Inutile dire che le emozioni con te si sprecano e che sei pronto anche solo con uno sguardo intenso a farci sprofondare nei pensieri più remoti e sinceri del nostro cuoricino. È la forza di questa Venere ancora nel tuo segno.

Amore: combini perfettamente sentimenti e passione.

Lavoro: la concretezza è il tuo forte.

Salute: questa Venere ti fa apprezzare di nuovo anche il benessere più semplice.

Il consiglio del giorno: studia la tecnica dell'ikebana.

Voto 7

Vergine

Ti senti invincibile, e non hai davvero paura di nulla Vergine. Sarai oggi un po' come la modella Kimber Kiefer, che si è fatta fotografare dal marito sott'acqua circondata dagli squali. Tu hai tutto il coraggio di cui essere umano possa disporre contemporaneamente dalla tua parte. E hai bisogno di provare emozioni fortissime.

Amore: è più fisico che non meditato ma va benissimo.

Lavoro: non perdi tempo in nessun senso.

Salute: al massimo.

Il consiglio del giorno: organizza tu per tutto il tuo gruppo le ultime serate al mare!

Voto 9

Bilancia

Non ti fai certo fermare dalle vacanze estive. Dove c'è del bene da fare tu sei in prima linea, soprattutto oggi con questa Luna che cade nella tua dodicesima casa. Sarai come Oprah Winfrey, che a Maui è stata vista distribuire viveri alimentari alle persone colpite dagli incendi. E diciamocelo: nemmeno tu lo fai per la gloria ma questo amore cosmico è proprio un bisogno profondo che senti. Brava!

Amore: oggi un po' malinconico e da pensieri profondissimi.

Lavoro: strategica molto prima che fattiva.

Salute: non hai alcuna voglia di cardio, senza sensi di colpa,

Il consiglio del giorno: Prova il pilates!

Voto 7

Scorpione

Sei discusso come il palio di Siena, Scorpione. C'è chi si abbandona alla passione sfrenata della quale sei capace e chi invece si tiene a debita distanza, dato che l'empatia non sembra ancora essere il tuo forte. I rapporti che hai passano attraverso emozioni intense, ma nella quotidianità fai ancora fatica a portare pazienza e a goderti le cose.

Amore: l'amore passa solo attraverso il piacere erotico. Ma si sa che con te è spesso così.

Lavoro: non senti ragioni e decidi tutto tu.

Salute: avresti ancora bisogno di riposo.

Il consiglio del giorno: svegliati presto e prenditi 1 ora per te prima di iniziare la giornata.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Con anche la Luna storta ne hai davvero per tutto, Sagittario. Sarai come lo stilista Domenico Dolce, che inveisce contro la pigrizia dei giovani siciliani. Marte ti fa innervosire e nessun pianeta ti addolcirà, tanto da convincerti a tenere a bada la lingua lunga. Preparati a litigare.

Amore: tanto, tantissimo amore. Ma poca voglia di dimostrarlo sotto alle coperte.

Lavoro: oggi nemmeno un'idea per rimetterti al lavoro.

Salute: la stanchezza ti perseguita.

Il consiglio del giorno: concediti un paio d'ora senza pensieri a bordo piscina.

Voto 6

Capricorno

Tu quando ami non hai davvero limiti. Sei un po' come il tifoso che regala un Rolex al calciatore Fabinho che, in effetti, aveva giocato davvero bene. Certo, la ricompensa mi pare esagerata e anche lui è stato della stessa opinione. Ma per te, Capricorno, le mezze misure non esistono e non hai alcuna intenzione di trattenerti. Chi ti ama si aspetti di tutto.

Amore: anche per il partner vuoi essere un punto di riferimento imprescindibile.

Lavoro: comandi tu, sia chiaro.

Salute: sei praticamente un personal trainer gratuito per gli amici.

Il consiglio del giorno: prova uno sport nuovo, anche al mare!

Voto 8 e mezzo

Acquario

Pare che i giovani d'oggi preferiscano una vita meno stressante di quella dei genitori, anche a costo i guadagnare molto meno. Ecco, tu sei completamente d'accordo, Acquario, soprattutto dopo questa estate che ti ha fatto rimettere in discussione tutto. Pare che anche questa Luna stortissima serva per rimettere ordine tra le tue priorità. E la simpatia è su di un altro pianeta.

Amore: le tue riflessioni profonde sentimentali hanno ancora da scavare.

Lavoro: hai poco da dire.

Salute: un po' di gonfiore con Giove a sfavore.

Il consiglio del giorno: tisane bollenti anche d'estate.

Voto 6

Pesci

Ti senti simpatico e ospitale come Milano, la città che pare incassi più soldi di tutte dalle multe. Non ti sfugge nessuna occasione per rompere le scatole, Pesciolone. Con anche la Luna storta oggi sei davvero insofferente e insopportabile. Qualcuno te lo doveva pur dire e l'astrologa si accolla questo amaro compito. Ma non avercela con me!

Amore: è un sentimento che provi ma non sai nemmeno come spiegarlo.

Lavoro: strana questa sensazione di avere poche idee per la testa.

Salute: non bari sul numero degli addominali.

Il consiglio del giorno: lasciati guidare dall'ispirazione magari di una mostra d'arte.

Voto 5 e mezzo