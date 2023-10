L’oroscopo del 17 ottobre 2023 e le previsioni astrali di oggi per tutti i segni L’oroscopo di oggi, martedì 17 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La luna in Scorpione ci dice che le emozioni saranno incontenibili, ma difficilmente troveranno una modalità univoca e ordinata di esprimersi. Si diano pace soprattutto i segni d’aria (Acquario, Gemelli e Bilancia)! Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Metti da parte le ‘trovate’ geniali, perché con Mercurio contro è meglio non scherzare. Infatti, se dovessi pensare a nuovi spunti lavorativi con il guadagno assicurato, tu opteresti per soluzioni simili a quelle dei ‘bagarini’ dei passaporti a Milano, che assicurano scorciatoie burocratiche per chi vuole i documenti in tempi brevi. Visto com’è andato a questo tipo di associazioni tu è meglio che conservi queste tue idee solo nella tua testa e non tentare assolutamente di realizzarle.

Amore: piccole e tenere dolcezze.

Lavoro: sei un vero fantasista ma meglio non perseguire le tue ideone.

Fortuna: non sei obbligato a doverti sempre mettere alla prova.

Il consiglio del giorno: allenati con una partita a scarabeo.

Voto: 6

Toro

Sei iper sensibile ai piccoli fastidi che ti infliggono Marte e la Luna. Sei un vero brontolone, e non puoi esimerti dal commentare qualsiasi cosa. Anche sulla pizza più economica di Milano, che costa solo cinque euro ma che solo fino a qualche mese fa ne costava quattro, tu ne fai subito un dramma e fatichi ad arrestare la tua arringa da avvocato dell’accusa.

Amore: potresti ottenere il massimo, ma non ti va.

Lavoro: polemico sulle questioni di principio.

Fortuna: fai risplendere il tuo meraviglioso sorriso, è un’ottima terapia per il buonumore.

Il consiglio del giorno: guarda le ultime puntate del ‘Gialappa’s show’.

Voto 7 – con il broncio

Gemelli

Venere vi bacchetta, come le nuove regole della circolazione e dei parcheggi per gli automobilisti che si aggirano per il centro di Milano. Che si parli di sentimenti o di incontri sotto le lenzuola, voi pretendete di avere piena libertà di scelta su come, dove e per quanto tempo intrattenervi con la dolce controparte. Peccato però che vi ritrovate invischiati in precisissimi rituali amorosi con un protocollo più rigido di quello a cui bisogna attenersi per incontrare il papa o i reali d’inghilterra.

Amore: ti si è spento l’entusiasmo.

Lavoro: vi lanciate con folli idee.

Fortuna: imparate a sottostare alle regole degli altri non solo alle vostre.

Il consiglio del giorno: uscita libera senza aver nulla di organizzato.

Voto 6

Cancro

Mentalmente sei molto confuso e ti esprimi come Netflix che non sa prendere posizione a proposito delle formule di abbonamento, infatti pare che l’offerta ‘base’, quella con la pubblicità, sarà a breve ritirata dal mercato. Mercurio contro è una vera scocciatura quindi lascia perdere ideone di business. Piuttosto il tuo campo di competenza è l’amore che sboccia vigoroso grazie a Venere, Marte e anche alla Luna.

Amore: ci dai dentro a più non posso.

Lavoro: come direbbe ‘Quelo’: c’è molta crisi.

Fortuna: tra le tue dote c’è anche questa!

Il consiglio del giorno: fai una pausa di qualche giorno dalle piattaforme on demand.

Voto 7 +

Leone

Tu sai proprio mettere il buon senso in tutto quello che fai e decidi, come l’azienda Barilla che opta per il diritto al congedo parentale retribuito al cento per cento indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale. Con Mercurio dalla tua riesci anche far fronte a Marte e alla Luna storta. Tu devi solo metterti tranquillo, riflettere con calma. Rifuggi la fretta e prese di posizione ‘raffazzonate’.

Amore: deve essere reciproco.

Lavoro: a tutta birra!.

Fortuna: spesso ti coglie con sorprese poco gradite.

Il consiglio del giorno: rilassati la sera guardando i boot camp di XFactor.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Puoi proprio portarti a casa il risultato ora che hai Venere nel tuo segno e sei sorretta da Marte e dalla Luna. Il resoconto sulla tua esistenza verte unicamente al positivo proprio come quello della centenaria Fulvia Zevola, serena di come ha vissuto tutto il suo secolo. Il tuo compito ora è di mantenere questo trend super positivo e cercare di non puntare unicamente alla perfezione. Sei già splendida così autentica come sei.

Amore: è come il dolcetto a fine pasto.

Lavoro: strada senza intoppi o ‘lavori in corso’.

Fortuna: ti regala sempre quel ‘tocco in più’

Il consiglio del giorno: serata hamburger e patatine.

Voto 8 e mezzo abbasso la dieta

Bilancia

Se la legge anti-Airbnb sta gettando la città di New York nel caos, tu invece sai sempre come approcciare qualsiasi emergenza con grande scaltrezza e quel tocco diplomatico che ti contraddistingue sempre. Sei super sollecitata da Mercurio nel tuo segno che ti permette di ideare strategie sorprendenti per tenere qualsiasi situazione sotto controllo. Tu sai sempre come riportare tutto al giusto equilibrio.

Amore: è sempre un piacere.

Lavoro: hai sempre in mano la soluzione giusta.

Fortuna: ti da sempre una bella manina.

Il consiglio del giorno: partitone a Risiko fino a tarda notte.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Ti meriti proprio questo cielo che ti appoggia incondizionatamente e che ti fa sentire come sul volo Business class con autista privato e chef a bordo, sulla tratta Milano-Maldive. Venere, Marte e la Luna ti coccolano regalandoti quel giusto relax che ti permette di ricaricarti al cento per cento per poter partire in pompa magna con tutti i progetti, lavorativi e amorosi, che hai pronti da tempo e attendevano solo il momento propizio.

Amore: non ti basta mai.

Lavoro: agenda pienissima di impegni.

Fortuna: dai quelle giuste spintonate per farti valere.

Il consiglio del giorno: capatina in pausa pranzo alla Spa.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Rimetti mano a tutte le tue regole personali creando quel giusto e anche doveroso spazio che ti permetta di non essere troppo coinvolto da Venere contro. Proprio come sta facendo il comune di Milano con tutta la viabilità della città che ha anche incluso il prezzo del biglietto trigiornaliero dei mezzi pubblici che ha raddoppiato il prezzo. Ti stai ridefinendo con grande capacità di logica strutturandoti e valorizzandoti proprio come si deve. Bravissimo!

Amore: non ha ancora raggiunto il giusto standard.

Lavoro: super organizzato.

Fortuna: la spremi come un limone.

Il consiglio del giorno: appena puoi usa la tua amatissima bicicletta.

Voto 6 e mezzo tutto studiato

Capricorno

Potresti essere additato come troppo schietto e sincero perché le tue uscite sono come quelle del Presidente della Campania De Luca che dichiara apertamente ai giovani del Liceo Tasso che a lui vestiti strappati e tatuaggi fanno proprio ‘schifo’. Non riesci proprio a trattenere la tua lingua con Marte e la Luna che ti danno così tanta sicurezza da sentirti di poter esprimere qualsiasi cosa che ti passa per la testa. Ricordati di ascoltare sempre il tuo cuoricino che con Venere a favore riesce anche a mitigare i tuoi toni perentori.

Amore: non ti fai sfuggire neppure un’occasione.

Lavoro: va a braccetto con le tue intenzioni.

Fortuna: ti coccola sempre.

Il consiglio del giorno: la sincerità e il tuo punto di vista puoi condividerlo solo con una stretta schiera di amici.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Marte e la Luna contro ti investono come l’arrivo del brutto tempo e del clima autunnale, che finalmente si palesa su tutta la nostra penisola. Quindi dovrai armarti di santa pazienza e di grande logica per tenere a bada il tuo cattivo umore e le rispostacce che sfuggono al tuo controllo. Non è ancora arrivato il momento di rilassarsi ma tu, in fondo, sei molto allenato a doverti destreggiare tra gli sbalzi emotivi e blocchi burocratici senza senso. Non darti per vinto.

Amore: è unicamente nella tua lista dei desideri.

Lavoro: allenati a fare lo slalom tra le scocciature.

Fortuna: il cielo non è proprio serenissimo.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di fare il cambio di stagione.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Lo so che Venere contro è una vera pesantona da sopportare tutti i giorni. Ricordatevi che voi siete sempre sorretti da Marte, Giove e anche dalla Luna. Quindi potreste anche voi andare a dormire con il conto, di emozioni, vuoto e risvegliarvi con cento ventimila sterline come è successo all’assistente amministrativo britannico Urslaan Khan. Questo è proprio il momento per sfruttare l’onda buona da surfare con tanto di evoluzioni da veri campioni.

Amore: sesso matto.

Lavoro: cogliete la palla al balzo.

Fortuna: bisogna sempre sapere come prenderla.

Il consiglio del giorno: all’arrembaggio.

Voto 7 super energico