L’oroscopo di oggi 17 luglio 2023: Cancro e Scorpione fanno introspezione L’oroscopo di oggi, lunedì 17 luglio 2023, sarà molto potente. C’è una profonda Luna nuova in Cancro che ci aiuta a capire davvero chi siamo e di che cosa abbiamo bisogno. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

L'oroscopo di oggi, lunedì 17 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Questa settimana inizia subito con la Luna nuova fortissima nel segno del Cancro. È una grande occasione non solo per i segni d'acqua di ascoltare i propri bisogni più profondi e femminili. Il segno fortunato è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato il Capricorno che potrebbe vivere male le tensioni emotive.

Ariete

Ti senti messo in riga dalla Luna nuova che ti chiede ti essere più empatico e meno protagonista assoluto. La cosa di certo ti innervosisce parecchio, tanto che potresti seguire il nuovo trend dei manager americani che per ‘dispetto’ rompono o manomettono le stampanti degli uffici. L’unico modo per farti felice oggi sarà fare qualche dispettuccio.

Amore: sei già pronto con il frustino da domatore di leoni.

Lavoro: dovresti avvisare i tuoi colleghi che dovrebbero aspettarsi qualche imprevisto.

Salute: ti senti insofferente, come quando un sassolino si incastra sotto al mignolo mentre cammini.

Il consiglio del giorno: fai grandi respironi per rilassare corpo e mente.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Dopo un po’ di tempo fai le prove per salire nuovamente sul podio dello zodiaco, perché ringalluzzito da Marte e dalla Luna nuova, tu che hai sempre Giove nel tuo segno in fondo ti aspetti grandi cose. Proprio come Sabrina Impacciatore, che con il tuo ruolo in White Lotus è stata nominata agli Emmy Awards 2023. Tu che sei sempre abituato a lavorare e a impegnarti molto, hai proprio bisogno di questi momenti di riconoscimento.

Amore: vuoi essere adorato come un divo del cinema.

Lavoro: oggi segui il flusso, non fare come il salmone che risale il torrente.

Salute: mostra il tuo fisichino da prova costume perfetta.

Il consiglio del giorno: fai un giro in moto d’acqua.

Voto 7 +

Gemelli

Pare proprio che le vostre strategie di business stiano portando ottimi risultati. Tutto merito di Venere e Mercurio a favore. Potete celebrare i vostri successi come Fanpage, che raggiunge i due milioni di follower su Instagram. Quando le idee sono buone, potete fermarvi per un attimo e vedere i frutti del vostro orticello crescere e maturare e magari fare un bel selfie per farli vedere a tutti.

Amore: vi lanciate anche senza paracadute.

Lavoro: siete imprevedibili come i tori scatenati al rodeo.

Salute: prontissimi per una sfida a parole crociate sulla spiaggia.

Il consiglio del giorno: organizzate una lettura corale di un ‘mattone’, come ‘Guerra e Pace’ con un gruppetto di amici.

Voto 7 e mezzo

Cancro

La parte di intelligenza che oggi emergerà è certamente quella empatica, con la Luna nuova proprio nel tuo segno. Tanto che senti a distanza di metri il mood delle persone come un cane da tartufi. Visto che sei così presa dal lato umano, per tutto ciò che riguarda la routine potresti affidarti a ‘Bard’, l’intelligenza artificiale di Google, ma solo per come organizzare la giornata o inviare le email per confermare gli appuntamenti.

Amore: sei più morbido degli asciugamani che escono dall’asciugatrice.

Lavoro: sei più accudente dell’animatore che ti accoglie al villaggio con il welcome drink.

Salute: sei costante e vigoroso, come una balena durante la stagione delle migrazioni.

Il consiglio del giorno: oggi sfogati a più non posso regalando abbracci confortanti a tutti quelli che incontri per strada.

Voto 7

Leone

Ormai con le idee geniali che ti offre quotidianamente Mercurio nel tuo segno potresti tranquillamente riempire un paio di quadernoni di Monocromo, scritti fitti fitti. Infatti, potrebbe essere tua la proposta del ‘bonus rammendo’ per riparare i vestiti a Parigi, così da evitare inutili sprechi e riutilizzare i capi d’abbigliamento fino allo sfinimento. Tu sei proprio pronto per andare a discutere con tutto il parterre politico di massimi sistemi.

Amore: vai sempre diritto al sodo, ma con il garbo di una dolce signora perbene.

Lavoro: sei più esaltato dei manager della Silicon Valley.

Salute: lo stress lo lasci volentieri a chi ha voglia di correre e dimenarsi.

Il consiglio del giorno: dopo tanto impegno mentale ti meriti una sessione di shopping sfrenato.

Voto 7 e mezzo

Vergine

C’è un netto miglioramento di umore oggi perché sarai ammorbidita, addolcita e pettinata da una Luna amorevole, che ti darà la fiducia di mettere sul piatto e misurare tutte le tue necessità emotive. Puoi esprimere apertamente tutte le tue ansie per il futuro, e metterti consapevolmente all’opera come i giovani che in questi giorni si stanno riunendo sul litorale italiano per manifestazioni plastic-free, per ripulire le spiagge dalla plastica perché giustamente preoccupati. Tu con Marte sei anche disposta a fare il doppio turno sotto il sole cocente.

Amore: fai proprio girare la testa al partner.

Lavoro: ti impegni anche in orario extra.

Salute: sei perfetta per quei lavori che richiedono grandissimo impegno, come fare l’orto.

Il consiglio del giorno: organizza una cenetta a lume di candela.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Il tuo umore oggi è altalenante, come le notizie sul matrimonio dei Sussex sempre sull’orlo di una crisi coniugale, o come dichiarano un giorno si e l’altro pure la stampa internazionale. Sei particolarmente scossa dalla Luna nuova, che ti impone una missione approfondita nei meandri del tuo cuoricino, quando tu vorresti solo vivere gli amori e le emozioni a bordo piscina con un bel cocktail in mano. Oggi ti tocca una breve e indolore revisione, rassegnati a questo compito.

Amore: sei impegnata a fare l’analisi grammaticale delle frasi che pronunci.

Lavoro: ti tocca scalare le marce come sulle curve delle stradine di montagna.

Salute: vuoi sentirti come una diva del cinema su un mega yacht in costa azzurra.

Il consiglio del giorno: indossa una gonna con le balze.

Voto 7 +

Scorpione

La Luna nuova in Cancro ti fa risorgere dal tuo nido sicuro in cui ti sei accoccolato e protetto nell’ultimo periodo. Finalmente c’è un trionfo delle emozioni, tanto che riuscirai addirittura ad aprire il tuo cuoricino e concederti all’amore. Sei proprio felice e gioioso, come i Pinguini Tattici Nucleari che fanno sold out a San Siro, perché oltre al talento, hanno creduto profondamente e fermamente nel loro sogno. Dovresti proprio sfruttare la grande determinazione che ti regala Marte per mettere delle ottime basi, come le fondamenta per un grande e importante progetto.

Amore: torni a far sperare il partner in un lieto fine.

Lavoro: sei lo psicanalista dell’ufficio, quello che quando ti chiede ‘come va?’, vuole sapere vita, morte e miracoli.

Salute: potresti darti al sollevamento pesi, ma preferisci il ‘cardio’ sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: vai al ristorante di pesce per mangiare un plateau di cruiditées.

Voto 5

Sagittario

Resisti a Marte contro come i pini di piazza Venezia a Roma, direi maluccio, visto che sono caduti rovinosamente a causa del gran caldo. Metti da parte tutta la tua ‘to do list’ di attività fisiche estreme per darti unicamente ai concetti da puro intellettuale. Sfrutta al massimo Venere e Mercurio che ti danno quell’allûre alla Gep Gambardella di ricercato intellettuale. Ti assicuro che farai faville anche senza dover mettere un bicipite in risalto.

Amore: tu vuoi solo fiumi di emozioni senza doversi sfiorare con un dito.

Lavoro: sei il guru che viene interpellato solo per le frasi ad effetto.

Salute: il tuo limbo perfetto è un’amaca sotto a una palma.

Il consiglio del giorno: fai dei pediluvi con acqua ghiacciata.

Voto 7

Capricorno

Vorresti partire subito in vacanza con un gruppo di amici fidati, per evitare la Luna nuova stortissima, ma ti avviso già che anche se partissi per la Nuova Zelanda saresti comunque colpito dagli influssi lunari. Quindi ti tocca. L’idea però di partire con gli amici potrebbe essere un tocca sana magari in un posto dove potresti incontrare dei grandissimi personaggi dello sport internazionale. Proprio per questo motivo ti avviso che a Capri sono stati avvistati i grandi dell’NBA, Michael Jordan e Magic Johnson. Prepara subito la maglietta vintage dei Los Angeles Lakers per chiedere gli autografi.

Amore: neanche la fugace passione riesce a sollevare il tuo umore.

Lavoro: il tuo obiettivo è la conquista del mondo, anche se non stai giocando a Risiko.

Salute: sei pronto per affrontare Kobe Bryant nel campetto sotto casa.

Il consiglio del giorno: vai sui navigli a fare le prove di canottaggio.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Sudi già all’idea di andare a visitare il campo da calcio più alto al mondo che si trova in Messico, dentro al cratere di un vulcano a tre mila metri di altitudine. Tu sei equipaggiato per stare tranquillo senza troppi ‘sbattimmenti’ fisici o mentali, con Mercurio in opposizione secca. Se proprio devi vedere luoghi difficilmente raggiungibili, tu opti serenamente per il comodo Google Maps o le foto che puoi trovare online. Tu aspetti ardentemente l’alta definizione nel metaverso per poter viaggiare per tutto il mondo comodamente dal tuo divano di casa.

Amore: al momento il segnale di avvio non è ancora pervenuto.

Lavoro: tu al massimo porti i caffè come gli stagisti.

Salute: la vita per te deve essere vissuta come una tranquilla e serena giornata in spiaggia sotto l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: acquista un giornale di gossip.

Voto 5 +

Pesci

Invidiate parecchio le capacità sportivo- atletiche del mito del padel Arturo Coello, che di recente ha visitato la capitale complimentandosi per il numero di campi e di giocatori appassionati di questo sport. Voi che avete Marte contro, sentite le forze e la pressione sotto i piedi, tanto che il vostro accessorio preferito è una borraccia coloratissima con il Polase. Per fortuna la Luna di oggi vi rincuora, dandovi quella giusta forza per riempire di abbracci il partner e lasciarsi travolgere dalle passioni.

Amore: il vostro impegno è a risparmio energetico.

Lavoro: oggi siete in mood: ‘no stress’.

Salute: siete delle persone proprio a modino, davvero ben educate, da domani potrete nuovamente tirare fuori le unghie.

Il consiglio del giorno: fate una manicure con i colori fluo.

Voto 7