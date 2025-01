video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 17 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 17 gennaio 2025, con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: fai decisamente fatica anche a mantenere dei cordiali rapporti di buon vicinato, l'amore non è previsto.

Lavoro: con Mercurio a sfavore quasi quasi copieresti dal collega anche la data.

Fortuna: scoprirai come la fortuna debba essere motivata intenzionalmente e purtroppo non è il tuo caso.

Il consiglio del giorno: innonda la casa di oli essenziali che potrebbero essere davvero utili per farti tornare il buon umore.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: ami e ti senti amato, esattamente come piace a te.

Lavoro: rimboccarti le mani che anche oggi non sarà un problema soprattutto perché gli applausi arriveranno in fretta.

Fortuna: fossi in te sfrutterei tutte le energie del momento per iscriverti ad un corso in palestra dal quale non potrai più tirarti indietro.

Il consiglio del giorno: preparati subito per piantare semi nella tua fioriera ed essere il primo a vederli sbocciare.

Voto 9

Gemelli

Amore: chi fosse in cerca d'amore, dovrebbe decisamente trovare altri a cui chiederlo.

Lavoro: per fortuna vi rimane quella meravigliosa capacità di trovare la risposta giusta anche se non avete ascoltato bene la domanda.

Fortuna : la fortuna arriva ma se aspettate che qualcuno vi faccia volontariamente un favore, potete scordarvelo.

Il consiglio del giorno: mettete almeno gli occhiali da sole per dissimulare gli sguardi giudicanti.

Voto 5

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 16 gennaio 2025

Cancro

Amore: l'amore è così tanto che non hai alcuna intenzione di tenerlo per te e il tuo partner.

Lavoro: quanto ti fa sentire bene prendere decisioni chiare e comunicarle a tutti intorno a te.

Fortuna: quest'anno è proprio iniziato con la sensazione di avere la fortuna in pugno.

Il consiglio del giorno: aggiungi qualche buon proposito al tuo elenco, ce la puoi fare.

Voto 8

Leone

Amore: l'amore non è la solita passione alla quale sei abituato ma piuttosto un affetto sconfinato.

Lavoro: hai le idee chiare ma anche la capacità di accettare i consigli di chi è più saggio di te.

Fortuna: ti senti fortunato anche soltanto quando qualcuno ti tiene aperta la porta d'ingresso.

Il consiglio del giorno: fai un regalo dolce ad un amico per dimostrarli quanto sia importante per te.

Voto 7

Vergine

Amore: non si può proprio ancora chiamare amore ma sicuramente ci stiamo avvicinando lentamente al concetto.

Lavoro: sul lavoro invece nessuno avrà niente da dire perché grazie a Mercurio sarai attiva fin dalle 8 del mattino.

Fortuna: la tua grande fortuna anche per oggi sarà quella scatola cranica sovra sviluppata di cui vai tanto fiera.

Il consiglio del giorno: investi un po' del tuo tempo in ufficio per aiutare qualcuno che è rimasto indietro, te ne sarà grato.

Voto 7

Bilancia

Amore: sei così stanca che hai proprio bisogno di coccole.

Lavoro: al lavoro sarebbe meglio farti sostituire da una controfigura, almeno per le decisioni importanti.

Fortuna: ti senti talmente svuotata e stanca che le fortune ti passano davanti senza che tu te ne accorga.

Il consiglio del giorno: dedicati a beauty routine lunghissime e lentissime, è il modo migliore per perdere tempo.

Voto 6

Scorpione

Amore: l'amore è veramente il sentimento che ti spinge più in là, con più forza e con più energie.

Lavoro: anche sul lavoro potrai contare sulle collaborazioni e sugli aiuti dei colleghi.

Fortuna: hai bisogno di una fortuna materiale: ti basta guardarti intorno e fare la conta degli amici che hai.

Il consiglio del giorno: organizza subito una bella cena tra amici a casa tua, sfrutta tutti questi sentimenti.

Voto 8

Sagittario

Amore: abbiamo capito che per l'amore non c'è proprio spazio.

Lavoro: pratico e concreto così non ti si vedeva da un pezzo: per fortuna hai poche distrazioni sentimentali.

Fortuna: sembra abbia smesso di credere alla fortuna, quello che hai te lo guadagni.

Il consiglio del giorno: fai un elenco di libri che vuoi assolutamente leggere entro l'estate.

Voto 6

Capricorno

Amore: l'amore lo puoi sopportare purchè non pretenda serate piccanti.

Lavoro: in ufficio adori comandare e finché tutti diranno che va bene, la situazione sarà perfettamente organizzata.

Fortuna: la tua fortuna oggi sarà di non farti alcun problema a dare ordini.

Il consiglio del giorno: impegnati ad arricchire le tue frasi di intercalari simpatici, ad esempio "per favore" e "grazie mille".

Voto 6 e mezzo

Acquario

Amore: ami tutti, ancora più del solito e con tanta voglia di farglielo sapere: senza mezze misure.

Lavoro: non devi nemmeno impegnarti più di tanto perché i risultati arrivano da soli.

Fortuna: ti senti fortunato di tuo, non hai certo bisogno di esprimere altri desideri.

Il consiglio del giorno: scrivi una pagina del tuo diario da rileggere quando invece non crederai in te stesso tanto quanto ora.

Voto 8

Pesci

Amore: avete delle tue idee sull'argomento che sembreranno davvero rivoluzionarie.

Lavoro: anche sul lavoro non avrete alcuna gelosia ma piuttosto bisogno di ampi spazi di azione.

Fortuna: dato che la fortuna ultimamente non sembra lavorare per conto vostro, decidete di cambiare le cose proprio come le vorreste.

Il consiglio del giorno: comprate subito un libro di cucina e dedicatevi all'amore per la tavola.

Voto 7 ma solo per la Luna storta