Oroscopo di domani 27 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, sabato 27 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. Per chi ha voglia di darsi da fare la giornata è perfetta: altro che riposo e godersi la vita! Questa è una giornata iper produttiva: il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato il Leone.

Nell'oroscopo di domani, sabato 27 gennaio, mentre Saturno è bellissimo, Giove lo sarà molto meno. Come dire che c'è da fare e poco da oziare! Soprattutto per i segni fissi: Acquario, Leone (ancora sconvolto dalla Luna piena), Scorpione e Toro. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato il Leone, appunto.

Ariete

Amore: tutto fumo e niente arrosto.

Fortuna: diciamo che non la tenterei

Il consiglio del giorno: come Mr Bean per il suo compleanno: scriviti un biglietto di congratulazioni da solo, se c’è chi non lo fa per te.

Voto: 5, la Luna in Leone ti fa brillare nonostante tutto

Toro

Amore: la mattina brontolone, la sera brillantone.

Fortuna: l’hai praticamente inventata tu.

Il consiglio del giorno: sposta gli appuntamenti dopo l’orario dell’aperitivo.

Voto: 5, ante aperitivo, 9 post aperitivo

Gemelli

Amore: sexy come la pastina tiepidina in brodo

Fortuna: Non è ancora arrivato il tuo momento

Il consiglio del giorno: Niente grilli per la testa: fatti una tisana della buonanotte con la melatonina e a nanna!

Voto : 4, per la luna a favore

Cancro

Amore: armato fino ai denti

Fortuna: ZERO

Il consiglio del giorno: dovresti ascoltare i nonnetti saggi che dicevano “fate l’amore, non fate la guerra”. Ti stavano dando un consiglio prezioso per allentare la tensione.

Voto: 3

Leone

Amore: vuoi sentirti dire quanto sei bravo

Fortuna: ti auguri che lavori, almeno lei

Il consiglio del giorno: Impara ad accettare le critiche e usale per migliorare.

Voto: 5/6

Vergine

Amore: tanto, tanto, su tutti i fronti

Fortuna: sei la piacevole eccezione alla regola del “fortunato al gioco, sfortunato in amore”

Il consiglio del giorno: Dai libero sfogo al tuo lato sensuale!

Voto: 7

Bilancia

Amore: si danno decisamente più da fare i pensionati del circolo del burraco.

Fortuna: anche lei ha cambiato numero senza dirtelo.

Il consiglio del giorno: Prova qualche meditazione “Metta”, o della gentilezza amorevole, on-line per ricordarti che cosa sia l’amore.

Voto: 5, la Luna in Leone ti ha dato almeno un po’ di brio

Scorpione

Amore: nella tua testa, un lungo film vietato ai minori

Fortuna: ancora a singhiozzo.

Il consiglio del giorno: Partecipa ad una lezione prova di pole dance.

Voto: 5

Sagittario

Amore: un po’ Narciso solitario

Fortuna: ci credi ancora, ma non basta

Il consiglio del giorno: cerca una spa con un pacchetto benessere all inclusive.

Voto: 6 per la Luna ancora a favore

Capricorno

Amore: se qualcuno non ti ama, non ha capito nulla.

Fortuna: abbonda, come il riso sulla bocca degli stolti.

Il consiglio del giorno: Usa i tuoi potenti mezzi per aiutare chi, invece, arranca.

Voto: 9 +

Acquario

Amore: ti potresti commuovere anche guardando un documentario di geologia.

Fortuna: il tuo amuleto è in sciopero.

Il consiglio del giorno: Proteggiti, oggi sei delicato come un fiorellino di campo.

Voto: 2, Luna stortissima

Pesci

Amore: tenero, rassicurante, sognante… WOW.

Fortuna: c’è, ma non ne hai nemmeno bisogno.

Il consiglio del giorno: Dicci veramente cosa desideri, senza censure.

Voto: