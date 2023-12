Oroscopo di domani 17 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 17 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Con la Luna in Acquario e Nettuno che sfida il Sole occhio a non strafare e a non sopravvalutare: il segno fortunato è l’Acquario e il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di domani, domenica 17 dicembre 2023 mette in luce il Sole quadrato a Nettuno e la Luna in Acquario: questo di sicuro non ci farà pensare in piccolo, annoiarci o restare a guardare. Anzi! Il rischio, se mai, è di voler strafare e di lanciarci in progetti galattici. Ma di sicuro divertenti!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti sai far ben valere grazie a Marte, e domani, con anche la Luna a favore. Vuoi assolutamente brillare per importanza, e per interesse e soprattutto entusiasmare gli animi con la tua sola presenza. Pretendi lo stesso clamore alla cena di Natale con i tuoi colleghi, cha ha suscitato la notizia che Elon Musk parteciperà come super ospite alla festa Atreju di Fratelli d’Italia. Desideri profondamente essere chiamato anche tu ‘Mister X’, il personaggio chiave che dà il tono e un certo smalto all’evento.

Amore: vuoi solo essere lodato e ammirato.

Fortuna: la consideri come un tocco di una bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: scegli con cura l’outfit per le tue serate mondane, senza esagerare.

Voto: 7 + schiena dritta e petto infuori.

Toro

Hai unicamente voglia di socializzare con i tuoi più cari amici, ed eviti volentieri gli incontri formali. Tutta colpa di Venere e della Luna storta. Per declinare con una certa eleganza gli eventi a cui sei invitato, ho io la scusa giusta per te. Durante tutto il periodo natalizio le aule studio di Musei e Biblioteche a Roma resteranno aperte e tu, che sul lavoro vuoi dare assolutamente il massimo, hai l’occasione buona per dedicarti ai tuoi progetti senza alcuna distrazione. Questa è certamente per te un’ottima notizia.

Amore: assente giustificato.

Fortuna: la impegni tutta nello studio approfondito.

Il consiglio del giorno: metti nella letterina di Natale un paio di tappi insonorizzanti.

Voto 6 – per la voglia di solitudine.

Gemelli

Applicate tutto il vostro ingegno solo per evitare qualsiasi genere di fatica, e domani con la Luna a favore, siete davvero ispirati. Fate attenzione, perché potreste prendere derive un po’ troppo esagerate. Non lasciatevi tentare dall’idea dei quattro studenti marchigiani che per tutto un anno scolastico hanno truccato il registro elettronico per non studiare e applicarsi e ora devono rispondere di queste azioni. Un po’ di impegno in fondo lo dovete comunque mettere in conto.

Amore: solo se viene direttamente a trovarvi a casa.

Fortuna: non può fare tutto da sola.

Il consiglio del giorno: fate una lista accurata di tutte le commissioni che dovete fare in questi giorni.

Voto 7 per l’ingegno.

Cancro

Le emozioni sono a fior di pelle in questi giorni, grazie a Venere a favore che amplifica tutte le sensazioni di magia e meraviglia che porta questo periodo dell’anno davvero speciale. Preparati a sorprese che faranno rigonfiare ancor di più il tuo cuoricino. Come è successo di recente ai viaggiatori in partenza dalla stazione di St Pancras a Londra che sono stati allietati da un concerto improvvisato di Alicia Keys al pianoforte. Tu sei prontissimo per questo genere di esperienze.

Amore: sei generosissimo.

Fortuna: ti offre sempre grandi sorprese.

Il consiglio del giorno: fai una playlist con le canzoni di Natale.

Voto 6 e mezzo per la magia.

Leone

Sei alquanto indignato per il fatto che Venere contro e la Luna storta ti stiano mettendo in coda della classifica dei segni zodiacali più fortunati, ma in questi giorni ti tocca. Ti senti come Rocco Siffredi che non compare più tra le ‘Top Pornostar’ più cliccate su PornHub. Cerca di affrontare questi piccoli intoppi con ironia e simpatia, proprio come certo saprà fare il nostro Rocco italiano. Capito?

Amore: in pausa anche per i baci appassionati.

Fortuna: ti saluta da lontano.

Il consiglio del giorno: regalati per il prossimo anno un corso di recitazione.

Voto 5 e mezzo ma non abbatterti.

Vergine

Nella tua perfetta visione del mondo tu sei sempre pronta ad apportare qualche appunto o correzione soprattutto ora con Mercurio Retrogrado che ti permette di riconsiderare alcune tue posizioni. Infatti potresti essere stata proprio tu a suggerire all’Agicom di reinserire i cari vecchi tasti numerati nei telecomandi per agevolare la scelta del canale senza dover fare uno zapping sfrenato. Questo lavoretto di riflessione ti impegnerà su più campi, tienilo bene a mente.

Amore: ti piace classico e intramontabile.

Fortuna: è un ottimo facilitatore per le tue idee.

Il consiglio del giorno rimetti in funzione il tuo vecchio videoregistratore.

Voto 7 e mezzo riflessiva.

Bilancia

Ricorda che le scelte puoi tranquillamente prenderle col cuore, in barba a Mercurio. Domani saranno i sentimenti, guidati dalla Luna, a mostrarti la strada. Sei così buona che prendi a cuore il profondo desiderio del liutaio novantenne Silvio Martina che sogna un concerto con tutti gli strumenti realizzati nel corso della sua vita. Anche se sei un po’ caotica, ti metti subito a capo di iniziative di questo genere che ti ‘scaldano’ l’anima.

Amore: tutta da mordere.

Fortuna: sai bene abbinarla al tuo stato d’animo.

Il consiglio del giorno: partecipa a un coro con canti natalizi.

Voto 6 e mezzo buonissima.

Scorpione

Non lasciare che la Luna storta di domani influenzi troppo il tuo modo di vedere e vivere il mondo. Tu, che hai Venere e anche Mercurio dalla tua, hai una chiara coscienza delle tue capacità e di come muoverti nel mondo. Prendi esempio dalla meravigliosa Pamela Anderson che compare sul red carpet dei Fashion Award a Londra senza trucco. Devi essere certo che tu, anche acqua e sapone, sei assolutamente meraviglioso.

Amore: bisogno di conferme.

Fortuna: ti fa brillare incondizionatamente.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente uscire di casa in pigiama e giacca da camera.

Voto 6 e mezzo per la tenerezza.

Sagittario

Stare fermo a riflettere in un solo posto è impossibile perché sei folgorato dalla frenesia del Natale e da tutti gli impegni che hai messo in agenda. Con Marte a favore e la Luna che ti proietta al futuro, sei impregnato di voglia di novità. Sono certa che sei già diventato un massimo esperto di ‘Threads’. Siccome avrai ‘smanettato’ per ore su questa nuova piattaforma potresti scrivere un bel post con le istruzioni per l’uso così da far felici tutti quelli che non si sono ancora avvicinati a questo nuovo social network. Tu che sei un po’ professore dentro sei pronto a metterti in cattedra.

Amore: ne sei sempre ben fornito.

Fortuna: fatica a star dietro a tutto quello che vuoi fare.

Il consiglio del giorno: non esagerare con i bagordi.

Voto 8 e mezzo inarrestabile.

Capricorno

Stai facendo un’attenta rivalutazione delle tue posizioni e probabilmente anche mettendo mano alla lista dei regali di Natale. Sai perfettamente scandagliare e soppesare i tuoi pensieri con lavoro attento e certosino con Mercurio retrogrado. Sei così scrupoloso che deve essere stato un tipo come te a suggerire il controllo dell’aspirapolvere per ritrovare l’anello da 75.000 euro scomparso all’hotel Rita di Parigi. Non ti sfugge proprio nulla.

Amore: lo conosci a menadito.

Fortuna: ti sa regalare un po’ di leggerezza.

Il consiglio del giorno: accetta un invito all’ultimo minuto anche se non programmato.

Voto 8 un po’ troppo controllo.

Acquario

Ti apri a nuovi progetti e a nuove opportunità. Tutto merito della Luna nel tuo segno che ti indica nuovi percorsi da intraprendere. Stare fermo nel tuo quotidiano e fare solo quello per cui ti sei specializzato ti annoia. Sei esattamente dello stesso mood di Leonardo del Vecchio, erede di Luxottica, che oltre a seguire il business di famiglia, ha deciso di avventurarsi nel mondo del food aprendo a Brera la ‘Trattoria del Ciumbia’. Aspettati nuove ed emozionanti novità.

Amore: al momento non lo prendi troppo sul serio.

Fortuna: ti apre a nuovi progetti.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista con almeno dieci desideri.

Voto 7 e mezzo preso bene.

Pesci

Cercate qualsiasi soluzione per non dovervi ‘sbattere’ troppo con Marte contro che vi rallenta e assorbe tutta la vostra voglia di fare. Se pensate di affidarvi serenamente alla tecnologia per riposarvi, potreste prendere un bel granchio. Infatti di recente la casa automobilistica Tesla ha deciso di richiamare tutti i suoi veicoli venduti negli Stati Uniti per un problema di sicurezza legato all’Autopilot. Potete sempre accontentarvi di un minimo sindacale anche quando vi dovete impegnare. Al momento non c’è una facile scappatoia.

Amore: potrete esprimere appieno voi stessi.

Fortuna: vi da vigore come un cucchiaino di pappa reale.

Il consiglio del giorno: fate i regali di Natale almeno ai vostri parenti.

Voto 6 – per la scarsa proattività.