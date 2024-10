video suggerito

L'oroscopo di mercoledì 16 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 16 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna è in Ariete: l'io fa pace con i suoi bisogni e le sue emozioni e si prepara ad esprimerle con chiarezza. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di domani, mercoledì 16 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La Luna nell’oroscopo di domani entra in Ariete e si prepara ad essere Luna piena. È un momento che da giorni si carica di consapevolezza dei nostri bisogni e di venire a galla delle ferite. Direi che siamo pronti per esporre quello che sentiamo. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: ti soddisfa, come il tuo dessert preferito.

Lavoro: non vedi l’ora di metterti in cattedra.

Fortuna: è come l’autobus che arriva esattamente quando raggiungi la fermata.

Il consiglio del giorno: serata karaoke con gli amici.

Voto: 7 convinto.

Toro

Amore: è come un allenamento funzionale in palestra.

Lavoro: ti senti come intrappolato in un labirinto.

Fortuna: punta tutto sulle performance fisiche perché di sicuro non sbagli.

Il consiglio del giorno: prova a non essere troppo diffidente.

Voto 6 troppo reattivo.

Gemelli

Amore: pronti a una maratona di coccole.

Lavoro: volenterosi al punto giusto.

Fortuna: vi rallegra come dei fuochi d’artificio inaspettati.

Il consiglio del giorno: lasciatevi travolgere dalle good vibes.

Voto 7 e mezzo divertenti.

Cancro

Amore: è una perfetta valvola di sfogo.

Lavoro: riflessi perfetti per svincolarsi da tutte le grane.

Fortuna: ha la fazione di un airbag quando esageri.

Il consiglio del giorno: cerca di non reagire troppo istintivamente.

Voto 5 e mezzo per la Luna storta.

Leone

Amore: è scappato ai tropici senza avvisarti.

Lavoro: ormai le disavventure riesci anche a prenderle con “filosofia“.

Fortuna: prova a riconquistartela con dolci parole.

Il consiglio del giorno: accogli positivamente qualsiasi disavventura.

Voto 6 e mezzo pronto a tutto.

Vergine

Amore: il tuo lato tenero è sempre a disposizione.

Lavoro: sai gestire perfettamente la manutenzione ordinaria e quella straordinaria.

Fortuna: ti aiuta solo a mettere il fiocchetto perché tutto il resto ci pensi tu.

Il consiglio del giorno: entra subito in azione quando vedi qualcuno in difficoltà.

Voto 7 e mezzo indispensabile.

Bilancia

Amore: da ripassare come quando si pensa di conoscere una poesia a memoria.

Lavoro: hai sempre parecchio da fare cerca però di non sovraccaricarti.

Fortuna: è come il vanity kit in borsa che ti aiuta a essere sempre in ordine.

Il consiglio del giorno: accogli positivamente i cambiamenti.

Voto 5 pronta al taglio.

Scorpione

Amore: risponde perfettamente a tutte le tue esigenze.

Lavoro: perfetto con il minimo impegno.

Fortuna: ti dona perfettamente come un abito fatto su misura.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti di pavoneggiati perché sei troppo bravo.

Voto 9 al top.

Sagittario

Amore: al momento non lo rendi ancora pubblico.

Lavoro: nella routine noiosa tu sguazzi felicemente.

Fortuna: la ritrovi in piccoli gesti non hai bisogno che venga internazionalmente riconosciuta.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend a Roma.

Voto 7 e mezzo gioioso.

Capricorno

Amore: per te al momento esiste solo nei film della Walt Disney.

Lavoro: la sveglia inizia a non starti più tanto simpatica.

Fortuna: ogni tanto fa partire la tua colonna preferita solo per migliorare l’umore.

Il consiglio del giorno: non polemizzare su qualsiasi cosa.

Voto 5 stizzito.

Acquario

Amore: è un concetto astratto e complicato.

Lavoro: vorresti spegnere il pc e partire in vacanza.

Fortuna: dovresti provare a cercarla negli uffici Lost and Found.

Il consiglio del giorno: posticipa tutte le scelte importanti.

Voto 6 confuso.

Pesci

Amore: è la priorità assoluta.

Lavoro: pronti ad essere i primi della classe.

Fortuna: fa rima con empatia e sensibilità.

Il consiglio del giorno: siete gli amici perfetti per confidenze e segreti.

Voto 9 davvero bonissimi.