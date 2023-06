L’oroscopo di oggi 16 giugno 2023: Acquario e Bilancia si lanciano in idee controcorrente L’oroscopo di oggi, venerdì 16 giugno 2023, parla chiaro: tante idee, tutte molto creative e fuori dalle righe, ma pochissima voglia di stare alle regole e nei limiti prescritti dalla convenzione. Con la luna nel segno dei Gemelli, il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato i Pesci.

L'oroscopo di oggi, venerdì 16 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna entra nel segno dei Gemelli, dove domenica sarà Luna nuova, ovvero incontrerà il Sole. Oggi si aggira intorno a Mercurio, sempre in Gemelli, stuzzicandolo e da lì entrambi si quadrano a Saturno. I pensieri sono creativi e vivaci, poco rispettosi delle regole da bon ton.

Ci prepariamo alla Luna nuova di domenica 18: oggi la Luna, sempre balsamica quindi svuotata, è entrata nel segno dei Gemelli e da qui rende il segno fortunato la Bilancia e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Di certo tu sei un tipo a cui piace scherzare, grazie alla grande parlantina che ti infonde Mercurio a favore. Oggi sei così ispirato dalla Luna che vorresti proporti ai Jackall per essere protagonista di una puntata della loro nuova serie: Pesci Piccoli. Tu saresti davvero perfetto perché sai sempre come metterti al meglio a favore di camera.

Amore sei audace come i giovani che si nascondono in camporella.

Lavoro la butti sempre come una partitella a calcio balilla con gli amici del bar.

Salute: ti piace rilassarti con una sessantina di vasche in piscina.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di windsurf.

Voto 7 e mezzo

Toro

Con Marte e Venere contro sei decisamente polemico. Proprio come il mitico Vasco Rossi che si butta sulla politica durante una delle sue ultime esibizioni cantando ‘Favole’ facendo riferimento agli alti vertici del governo. Tu hai proprio bisogno di ritrovare il tuo storico aplomb. Perdere le staffe non è proprio nel tuo stile.

Amore: per te è una cosa serie, non sei assolutamente aperto al gioco della seduzione.

Lavoro: sei poco paziente e in ufficio vuoi stare assolutamente il minimo indispensabile.

Salute: opta per outfit comodi perché non sopporti nulla di troppo attillato.

Il consiglio del giorno: indossa larghi e freschi caftani da spiaggia.

Voto 6

Gemelli

Voi traducete ogni vostra affermazione e azione in gioco e divertimento perché particolarmente ispirati dalla Luna nel vostro segno. Sono certa che impazzirete per lo storico gioco elettronico Tamagochi, un must have degli anni novanta, perché ora si può connettere al ‘Tamaverso’ e interagire con tutti i suoi simili. Voi avete l’entusiasmo e la meraviglia negli occhi proprio come i bambini.

Amore: siete pronti per il record di bacio stampato sulle labbra in apnea più lungo al mondo.

Lavoro: a ogni conferma d’ordine, voi pretendete un giro di drink al bar sotto l’ufficio.

Salute: con la bella stagione non avete alcuna intenzione di trascorrere tempo a casa, siete costantemente in giro.

Il consiglio del giorno: prendete a caso una guida Lonely Planet dallo scaffale della libreria e scegliere così la vostra meta dell’estate.

Voto 8

Cancro

Sei alquanto deluso che non sia trapelata alcuna notizia sul prossimo film del celebre regista giapponese Hayo Miyazaki, ‘How do you live’, in uscita a luglio. Tu che hai Saturno a favore pretendi assolutamente programmazione attenta e precisa anche quanto tempo tu debba trascorrere in bagno la mattina per prepararti. Tu ti senti a tuo agio in una routine ferrea.

Amore: prima di farti avanti fai una lunga lista di pro e contro.

Lavoro: l’importante per te è non essere troppo disturbato dalle tue solite mansioni.

Salute: sei un tipo da stessa spiaggia, stesso mare perché ti stressa avere troppe opzioni di scelta.

Il consiglio del giorno: prenota l’ombrellone al solito stabilimento per il mese di agosto.

Voto 6 +

Leone

Sei prontissimo a vedere tutti prostrati ai tuoi piedi perché oltre ad essere bellissimo con Venere nel tuo segno sei anche intellettualmente brillante grazie a Mercurio e oggi anche la Luna a favore. Proprio come i capolavori di Capodimonte in esposizione al Louvre che oscurano per importanza e magnificenza tutte le opere francesi esposte nel celebre museo. Quando passi tu si accende subito un faro luminosissimo.

Amore: tu hai un sfilza di spasimanti pronti a renderti felice fuori la porta di casa.

Lavoro: tu sei in assoluto il vero asso nella manica dell’ufficio.

Salute: neppure tutte le star di Hollywood possono oscurare la tua luce. Sei assolutamente splendido.

Il consiglio del giorno: fai le prove in casa da reginetta di bellezza con coroncina, scettro e fascia.

Voto 8

Vergine

Invidi profondamente l’organizzazione precisissima dei robot nei magazzini di Amazon a Novara. Con Mercurio contro, il tuo rinomato ordine nei tuoi armadi che solitamente è una successione cromatica perfetta, si è totalmente scombinata come se fossi diventata di colpo daltonica. Non lasciarti abbattere da questa momentanea confusione, amplificata dalla Luna storta. Come suggerisce la celebre Marie Condo, a volte ci si può concedere un po’ di sano caos come un gesto liberatorio.

Amore: i tuoi sentimenti sono come i rimbalzi di una pallina da Ping pong, impossibile predire la direzione.

Lavoro: devi adattarti al caos che regna sulla tua scrivania.

Salute: nel tuo armadio regna un mix di tutte le quattro stagioni a cui non riesci a dare un senso.

Il consiglio del giorno: trascorri più tempo sul tuo divano a leggere invece di fare le faccende di casa.

Voto 6 –

Bilancia

Sei composta dal cento per certo di emozioni romantiche che gonfiano il tuo cuoricino. Venere ti regala l’amore, quello con la A maiuscola. Proprio come per Victoria dei Måneskin innamoratissima della sua compagna Luna. Tu parli unicamente con le dolcissime citazioni che si trovano dentro i cioccolatini ‘Baci Perugina’.

Amore ti senti totalmente completa perché hai trovato la tua metà della mela.

Lavoro sei rapida ed efficace perché non vedi l’ora di ritornare tra le braccia del tuo partner.

Salute: sei perfetta anche la sera tardi dopo una giornata pienissima di impegni.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni romantiche italiane degli anni sessanta.

Voto 8

Scorpione

Sai bene che i rapporti, soprattutto quelli in cui il legame è sentimentale, non finiscono sempre a ‘tarallucci e vino’. Infatti con Venere e anche Marte contro tu prediligi dei tagli netti. Proprio come quello avvenuto tra Fedez e Luis Sal a ‘Muschio selvaggio’. Tu riesci comunque a prenderla sempre con filosofia perché sai profondamente che ad ogni fine segue un nuovo inizio.

Amore: non è neppure un argomento di discussione.

Lavoro: meglio non provocarti perché, come risposta, hai sempre la frecciatina pronta.

Salute: al massimo ti puoi iscrivere a un corso di Tai Chi.

Il consiglio del giorno: guarda la serie Hollywood.

Voto 6 –

Sagittario

La Luna di oggi è più fastidiosa della multa di ben centoventimila euro per un eccesso di velocità in Finlandia. Tu che non hai assolutamente limiti con Marte che ti suggerisce di pestare bene sull’acceleratore, hai proprio bisogno di un momento di calma riflessiva anche se non hai il fiatone. Farti ragionare con Mercurio contro è davvero impossibile.

Amore: rotolarti sotto le lenzuola è il tuo chiodo fisso.

Lavoro: il tuo apporto all’ufficio è portare i cornetti caldi la mattina.

Salute: sei perfetto per partitelle di calcetto a cui segue cenetta con pizza e birretta.

Il consiglio del giorno: impara a spostarti a piedi in giro per la tua città.

Voto 7 –

Capricorno

Ti piace espandere le tue opinioni con Giove a favore che ti permette di guardare un po’ più in là, oltre i tuoi rigidi confini. Proprio come i deputati del Parlamento che hanno accolto a braccia aperte il piccolo Federico, figlio della deputata Spartiello, prima italiana ad allattare durante una seduta. Tu sei bravissimo ad accogliere iniziative propositive.

Amore: il termometro indica temperature ‘tiepide’.

Lavoro: la tua dote migliore è certamente la comprensione.

Salute: sei così comprensivo che rifiuti categoricamente di accendere l’aria condizionata in macchina.

Il consiglio del giorno: vai in libreria a scegliere i libri da leggere durante l’estate.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Hai le idee sempre molto chiare su come approcciarti nella vita e nel business. Proprio come Chiara Valentini, titolare di una pizzeria, che ha scelto di rifiutare le collaborazioni con le celebri catene di delivery perché predilige il contatto diretto con i suoi clienti. La Luna di oggi rimpolpa la tua emotività che è piuttosto sofferente a causa di Venere contro.

Amore: approfitta di questa tua voglia ritrovata per una cena romantica.

Lavoro: sei più rapido di un computer di ultimissima generazione.

Salute ti alzi già con un bel sorriso stampato sul viso.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di scrittura creativa.

Voto 6 –

Pesci

Avete proprio bisogno di svago oggi che siete scombussolati da Mercurio contro e dalla Luna storta. Fa proprio al caso vostro il film Spider Man Across the Spiderverse per sollazzare la vostra creatività e strapparvi qualche sorriso nella scena del famoso ‘meme’ dove il protagonista indica se stesso, ma quensta volta è in scala più che moltiplicata. Prendere un giorno di pausa dal mondo reale per quello fantastico per voi è un vero piacere.

Amore: volete vivere una vera favola d’amore.

Lavoro: mettete anche il telefono in modalità aereo per non essere disturbati.

Salute: pretendete da tutti un silenzio meditativo.

Il consiglio del giorno: ascoltate un disco di Ludovico Einaudi.

Voto 6