L’oroscopo di oggi 16 aprile 2023: per Cancro e Pesci una domenica per fantasticare L’oroscopo di oggi, domenica 20 aprile 2023 vede una bella Luna in Pesci, perfetta per oziare e dedicarti all’arte. Pesci e Cancro sono tra le nuvole.

L'oroscopo di oggi, domenica 16 aprile 2023, e le previsioni segno per segno: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Benvenuti ad una piccola novità nell’oroscopo di Fanpage! Da oggi, ogni domenica avrete un oroscopo speciale, più attento alle attività di questa giornata di festa e condivisione. Qualche consiglio dalle stelle per vivere al meglio le ultime ore prima di ricominciare la settimana!

Oggi, domenica 16 aprile 2023, una bellissima luna nel segno dei Pesci amplificherà la voglia di oziare, ma anche di dedicarvi alle distrazioni mentali. Godete tutta la creatività con la quale riuscita ad entrare in contatto.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Per fortuna la domenica è il giorno migliore per poter tenere a bada Marte a sfavore che, diciamocelo, ti rende davvero difficile aprire gli occhi di mattina e trovare l’entusiasmo giusto per una corsa al parco. In compenso, grazie a Venere a favore e alla tua luna nella 12ª casa, ti sarà molto più facile trovare empatia con tutte le espressioni artistiche che ti troverai ad apprezzare.

Il consiglio del giorno: è il giorno giusto per una visita alle sale del museo della città.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Luna, Venere, Marte e Mercurio tutti a tuo favore ti renderanno davvero la persona migliore con la quale passare la nostra domenica e non soltanto perché, si sa, sei il re delle grigliate! Tutte queste sollecitazioni planetarie insieme amplificano la tua caratteristica voglia di divertirti, goderti la vita e abbandonarti i piaceri di ogni genere.

Il consiglio del giorno: non sprecherai nemmeno un’ora di questa giornata con pensieri che ti annoiano o attività che non ti soddisfano

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Oggi hai Venere nel tuo segno zodiacale ma la luna decisamente storta! Avrai bisogno di continue conferme e riconferme di quanto tu sia bello, interessante e importante per noi. Ti troverai a chiedere e richiedere al partner conferma dei suoi sentimenti più volte ogni ora. Diciamo pure che questa luna ti rende qualche volta capriccioso e qualche volta frignone.

Il consiglio del giorno: Se vuoi un consiglio dall’astrologa disdici tutti gli appuntamenti e sdraiati su di un prato con la persona che ami a guardare il cielo e indovinare le forme delle nuvole.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei tu la persona della famiglia che in questa giornata farà la proposta che svolta la situazione! Tu, che di solito speri che nessuno venga in mente di proporre una gita per lasciarti comodo comodo sul divano, adesso ti impegnerai per organizzare qualcosa che faccia davvero felici tutti. Non solo sei particolarmente attivo ma anche molto attento a quello che stanno vivendo le persone intorno a te.

Il consiglio di oggi: farai di tutto perché ognuno abbia la sua domenica perfetta.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Direi che tra tutte le attività alle quali tu possa pensare di dedicarti in questa domenica si possono, con una certa serenità, escludere, sia quelle intellettuali che quelle sportive. Restano per fortuna le tue preferite: l’ozio e tutto quello che a che fare con il mondo della bellezza.

Il consiglio del giorno: Cerca un'estetista aperta, un bagno turco, una spa o un negozio da svaligiare.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questa domenica ti becchi la luna stortissima insieme a Venere che non aiuta, quindi direi che la scelta più saggia sarebbe cercare di passare qualche ora in solitudine, più che altro per evitare di litigare con le persone a cui vuoi bene. In compenso, grazie un fantastico Marte proprio dalla tua, puoi darti a tutte quelle attività come la bicicletta o la corsa che allenano i muscoli e il cervello insieme.

Il consiglio del giorno: una passeggiata nella natura di domenica…

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

In questo periodo, bando al tuo desiderio di essere sempre perfetta e informata, la cosa che ti viene meglio è proprio goderti la vita. Direi che questa domenica non fa eccezione, e soprattutto che potrai prendere la tua giornata con tutta la calma che riesci a concederti. Hai veramente bisogno di riposo e dovrai mettere a tacere il tuo Saturno che ti vorrebbe far organizzare per ogni weekend una gita culturale.

Il consiglio del giorno: snack, film e divano per te

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Tutte le ore della settimana che non sono ore lavorative ti piaceranno decisamente di più, per colpa di Mercurio in opposizione. Tu che di solito pensi al business anche mentre ti fai la doccia, adesso non vedi l’ora di delegare. In compenso, il tuo weekend sarà un trionfo di fantasie erotiche tutte decisamente applicate con attenzione e dedizione.

Il consiglio del giorno: è ora di rimetterti in forma, perché non cominciare proprio oggi?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Una domenica con i due pianeti delle emozioni e delle relazioni decisamente a sfavore è una domenica perfetta per farti gli affari tuoi… Tanto lo so che tu stai benissimo anche a viaggiare per conto tuo, fosse anche per la campagna intorno a casa dei nonni.

Il consiglio del giorno: Se vuoi un consiglio, non cercare nemmeno di organizzare qualcosa di socievole perché per tutto il tempo non farei altro che pensare ad una scusa per andartene.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Non ci dispiacerà proprio per niente che tu sia il primo a proporre per questa domenica qualcosa di rilassante e leggero. Addirittura troverai delle buone motivazioni per evitare il torneo di palla prigioniera al parco con i bambini.

Il consiglio del giorno: Il tuo passatempo preferito sarà startene con le cuffiette ad ascoltare musica o podcast ma, in tutti i casi, ben impermeabilizzato rispetto al resto del mondo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con Venere a favore ma Mercurio decisamente no, direi che la voglia di chiacchierare e ridotta ai minimi storici, piuttosto preferisci ascoltare o, ancora meglio, perderti nei baci silenziosi. Mi pare un’ottima idea.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente passare buona parte della giornata rotolarti nel letto con la persona che ami, fosse anche il tuo peluche o il tuo gatto!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Questa domenica sarei veramente sulle nuvole, uno dei posti migliori nei quali ti piace passare il tempo! Tutto merito della luna nel tuo segno zodiacale. In compenso, per colpa di Venere, tra le nuvole preferisci starci per i fatti tuoi, e fare le fusa con il partner soltanto quando hai voglia di passare un paio d’ore piccanti. Direi che il programma non fa una piega.

Il consiglio del giorno: oggi puoi mettere da parte i sogni e praticare qualche attività all'aperto o in camera da letto.

Voto 8