L’oroscopo di oggi 15 settembre 2023: Vergine e Capricorno pronti a fare piazza pulita L’oroscopo di oggi, venerdì 15 settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: c’è la Luna nuova nel segno della Vergine. Pronti a raccogliere idee e intenzioni? Il segno fortunato di oggi è la Vergine e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Vorresti proprio un aiutino per affrontare Marte contro, ma non è detto che possa portare i risultati da te sperati. Infatti, se pensi alla bufera sul doping che in questi giorni ha travolto il giocatore della Juventus Paul Pogba, quasi quasi te ne resti volentieri a lagnarti della pressione bassa e corri dalla tua farmacista di fiducia per chiedere un aiutino per il cambio di stagione.

Amore: arranchi.

Lavoro: avresti bisogno di un booster.

Fortuna: al momento non la consideri molto.

Il consiglio del giorno: scegli una serie come ‘Only murders in the building’ per restare sveglio.

Voto: 6 – e va benissimo così

Toro

C’è una certa necessità di ricerca introspettiva che possa mettere in risalto le tue più grandi qualità, visto che con Venere contro hai perso un certo smalto. Durante questa Luna nuova puoi assolutamente avventurarti nel tuo io più profondo, e riscoprire importarti meraviglie. Proprio come la nave NOAA Okeanos Explorer, che ha rilevato delle creature dorate negli abissi dell’oceano in Alaska. Tu dovresti proprio afferrare i tuoi punti di forza e farli riemergere.

Amore: vedi una luce in fondo al tunnel.

Lavoro: ricercatore provetto.

Fortuna: riesci a trovare chili di funghi poricini.

Il consiglio del giorno: ritagliati un momento per fare introspezione.

Voto 8 e mezzo pronto all’avventura subacquea

Gemelli

Il contatto con la realtà si fa sempre più inconsistente, oggi con la Luna nuova decisamente storta. Infatti, potreste aver facilmente cambiato totalmente rotta durante la visione dell’impegnato film Oppenheimer, ritrovandovi nel programma della vostra gioventù Art Attack per la sorprendente somiglianza di uno degli attori con Giovanni Muciaccia. Qui c’è bisogno di un reset importante e invece di divagare in fantasie evasive, ritornare nel pragmatico: qui e ora.

Amore: fantasie erotiche a go-go.

Lavoro: vi fate dei film da premio Oscar.

Fortuna: puntate sempre sul fisico che non vi abbandona mai.

Il consiglio del giorno: ritrovate il piacere di stare con le persone che da sempre vi stanno vicino.

Voto 5 per motivarvi

Cancro

Tenere a freno il tuo impeto affettivo entusiastico è radicalmente impossibile. La Luna nuova di oggi smolla tutti i tuoi freni inibitori. Anche la mitica Taylor Swift deve essere del tuo stesso avviso agli MTV VMA, visto che sale sul palco per baciare il bel Damiano dei Måneskin durante l’esibizione. Questi tuoi slanci passionali, da fuori stagione, oggi sono proprio da sfruttare.

Amore: zip sempre slacciata.

Lavoro: ci dai dentro a più non posso.

Fortuna: ti puoi proprio permettere tutto.

Il consiglio del giorno: appuntamento super romantico.

Voto 8 +

Leone

Ti senti premiato da questo cielo che ti permette di essere sempre un figo pazzesco, come Lecrerc che regala il suo casco a Damiano dei Måneskin. Per te avere sia Venere che Marte a favore è una vera pacchia perché ti conferisce quell’armonia, charme e l’essere sempre preso bene, tanto che neppure Giove contro riesce a intaccare con una piccola breccia questo tuo essere assolutamente ‘solare’.

Amore: sex machine.

Lavoro: qualche accortezza per un’autostrada tutta diritta.

Fortuna: ti sei creato la tua personale fonte inesauribile.

Il consiglio del giorno: pianifica un viaggetto a Parigi.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Hai proprio la lacrimuccia facile, oggi che la Luna nuova è nel tuo segno e le emozioni sono così tante e vigorose che tu fatichi a classificarle come solitamente sei abituata. Ti trasformi addirittura in una fontana guardando le proposte di matrimonio a Uomini e Donne. Goditi questo momento in cui fai emergere il tuo lato da autentica sensibilona super tenera.

Amore: un’esplosione di sentimento.

Lavoro: distrattissima.

Fortuna: ti attorni di tutti gli affetti che trovi, anche di chi non conosci.

Il consiglio del giorno: trucco waterproof.

Voto 8 e mezzo emozionante

Bilancia

Sai sempre come farti giustizia da sola, con Marte nel tuo segno che ti dà quel coraggio di prendere scelte decise e di reagire, anche se ti sembra di perdere quella tua indole di pacatezza. Di certo saresti meno diplomatica della giovane giornalista spagnola molestata da un passante in diretta, facendoti rispettare non solo a parole ma mettendo direttamente a tappeto il gran maleducato.

Amore: respect!

Lavoro: passo deciso su tacco dodici.

Fortuna: è come un’armatura.

Il consiglio del giorno: lezione di prova di Thai Box.

Voto 8

Scorpione

Quando uno ha le tue meravigliose capacità può proprio fare la linguaccia a Giove e Venere contro. Oggi la Luna nuova apre opzioni che fino a qualche giorno fa reputavi impensabili. Lanciati in progetti pionieristici come Nicola Savino, che inaugura il game show ‘100% Italia’ in televisione. Tu hai tutte le capacità e la verve per garantirti un immenso successo.

Amore: la prenoti per qualche weekend.

Lavoro: puoi permetterti di fare tutto quello che vuoi.

Fortuna: la plasmi a tuo piacimento.

Il consiglio del giorno: aggiornati con news e quotidiani internazionali.

Voto 7 +

Sagittario

Hai la stessa voglia di partecipare alle riunioni della Commissaria Europea per gli affari interni Ylva Johansson, che lavora a maglia durante un intervento di Ursula Van Der Leyer. La Luna nuova di oggi limita la tua capacità di mettere a fuoco e ti è decisamente più facile dardi all’uncinetto o al punto croce. Impossibile riuscire ad attirare la tua attenzione.

Amore: oggi proprio non ti va.

Lavoro: modalità ‘cartonato’.

Fortuna: la lasci a casa per non sciuparla.

Il consiglio del giorno: fai ordine con liste di cose da fare scritte a mano. Poi ricordati di rileggerle.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Sembra proprio che tu sia un fautore e un promotore del buonsenso. Sai prendere decisioni dettate dal cuore a fin di bene, tanto che pare tu abbia abbandonato la tua solita durezza granitica. Sono certa che appoggi appieno la scelta dei genitori di far ripetere un anno delle elementari al figlio, nonostante fosse stato promosso, a causa delle troppe assenze così da poter recuperare comodamente tutto il programma. Questa Luna nuova ti rende particolarmente empatico.

Amore: ti lasci travolgere.

Lavoro: ti impegna il minimo sindacale.

Fortuna: tu calcoli solo le emozioni.

Il consiglio del giorno: per diletto consulta i libri di grammatica delle elementari.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ti gasi parecchio alla news del blitz degli ambientalisti al festival musicale Kultur Lucerna, dove il direttore d’orchestra zittisce la platea, disturbata dall’intrusione, per lasciar parlare i giovani dei rischi che stiamo correndo con il riscaldamento globale. Tu avresti voluto stringere la mano ai protagonisti di questa vicenda e offrirti come body guard per future manifestazioni. Con Marte a favore tu hai proprio il fisic du role per certi ruoli da vero forzuto.

Amore: preso da più alti propositi.

Lavoro: ti metti a totale disposizione.

Fortuna: non la calcoli nemmeno più.

Il consiglio del giorno: la palestra è il luogo migliore per tacchinare.

Voto 6

Pesci

Siete persi senza mappa e gps in questo mare di emozioni che vi ha suscitato la Luna nuova. Siete così concentrati ad esplorare cosa sta succedendo nel vostro subconscio che vi dimenticate delle faccende più ovvie. Il nuovo servizio della Japan Airlines, che prevede di fornire abiti per far viaggiare i passeggeri senza valigia sembra fatto proprio al caso vostro. Viaggiare fisicamente più leggeri per voi è già un grandissimo sollievo.

Amore: forma astratta.

Lavoro: alleggerite il più possibile.

Fortuna: al momento non è contemplata.

Il consiglio del giorno: leggete un libro sulla filosofia zen.

Voto 6 fluttuante