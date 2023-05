L’oroscopo di oggi 15 maggio 2023: Bilancia e Capricorno muti proprio Nell’oroscopo di oggi, lunedì 15 maggio 2023 occhio alle illusioni, agli specchietti per allodole. Cadere in qualche racconto da favola sarà molto probabile con Marte trigono a Nettuno ma Giove quadrato a Plutone. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di oggi, lunedì 15 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere.

Con la Luna in Ariete, Marte trigono a Nettuno ma Giove quadrato a Plutone, abbiamo davvero bisogno di tenere i piedi per terra. Il rischio di idealizzare è altissimo, anche se molto affascinante.

Con la Luna che oggi è nel segno dell'Ariete, direi che il segno fortunato sia il Sagittario mentre il segno sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Oggi la Luna nel tuo segno ti dona grande grinta, che potresti non saper gestire efficacemente perché sempre sollecitato da Marte e Venere contro. Quindi occhio ai colpi di testa o decisioni prese d’istinto, come quelle del Vicentino che, dopo una manovra azzardata sulla sua Lamborghini, ‘sbotta’ contro i vigili che lo fermano per fargli una multa. Mi raccomando modera linguaggio, e rivaluta le decisioni prese di petto.

Amore: sei irruente come una corrente d’aria che fa sbattere le porte.

Lavoro: il tuo desiderio più recondito è emergere ma non hai idea di come fare.

Salute: non c’è alcun modo o tentazione per farti fare un po’ di movimento.

Il consiglio del giorno: non replicare gli scherzi telefonici che ascolti in radio.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Venere ti calza come un abito sartoriale su misura, e in più hai un ottimo senso pratico e strategico grazie a Marte. Proprio come il principino George, che ha proposto al nonno Carlo una modifica alla divisa dei paggetti, eliminando le ghette settecentesche per un paio di pantaloni classici, sia per rendere l’outfit più contemporaneo ma soprattutto per evitare piccole ripicche e battute a scuola. Tu sei un vero saggio furbacchione.

Amore: ti rotoli per ore tra le braccia del tuo amore.

Lavoro: hai tutto sotto controllo, anche i dettagli nascosti.

Salute: sei l’ambasciatore del ‘positive thinking’.

Il consiglio del giorno: organizza un’uscita con gli amici del cuore.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La Luna di oggi riporta vitalità ed entusiasmo, a voi che siete tormentati da decisioni e scelte radicali a causa di Saturno contro. I cambiamenti sono molto difficili da affrontare, ma a volte si può tornare indietro più facilmente di quello che si pensa. Come per gli amanti del social Twitter ‘old style’ che, grazie all’aiuto degli ‘smanettoni’, sono riusciti a mantenere le impostazioni originali senza dover passare all’abbonamento Blue. Ricordatevi che c’è sempre un rimedio a tutto!

Amore: dosate bene le vostre energie.

Lavoro: impegnatevi ad avere sempre un piano ‘B’.

Salute: l’autostima si coltiva giorno per giorno come dare l’acqua alle piante.

Il consiglio del giorno: indossate il vestito che di solito sfoggiare per le grandi occasioni.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Potresti sentire un piccolo calo di fiducia, quasi impercettibile, con la Luna storta di oggi, ma con Venere e Marte dalla tua sei inesorabilmente proiettato al successo. Lasciati sorprendere dalla vita e dagli eventi proprio come Elodie stupita, positivamente, dalla vittoria agli ultimi David di Donatello. La tua ipersensibilità amplifica tutto, che siano gioie o dolori, occhio all’effetto ‘drama queen’.

Amore: sei un partner premurosissimo e attentissimo, forse un po’ troppo.

Lavoro: non cadere nel cliché del secchione che dichiara di non sapere nulla e poi prende ottimo alla verifica sui verbi.

Salute: oggi il ciuffo ribelle non puoi domarlo nemmeno con chili di brillantina.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Le otto montagne’ premiato ai David di Donatello.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La confusione che crea Mercurio contro nella tua mente potresti contrastarla con serie infinite di domande di chiarimento. Infatti, sono certa che sei curiosissimo di sapere il perché o il come sia italiana la cantante Alessandra Mele, che ha gareggiato per la Svezia agli ultimi Eurovision. Tu hai voglia e bisogno di trasparenza, e con la Luna a favore hai sempre la mano alzata come nelle lezioni al liceo.

Amore: vuoi dichiarazioni d’amore scritte con carta e penna.

Lavoro: ad ogni domanda, tu rispondi sempre con una domanda, anche se fastidioso, per te è fondamentale.

Salute: lo sport per te ha come unico obiettivo una prova costume sfavillante.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te un taccuino e una penna.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il tuo occhio critico è particolarmente rivolto all’armonia e al gusto estetico, con Venere che ti stimola al bello. Tu che sei da sempre un’amante delle evoluzioni tecnico scientifiche sono certa che hai adorato le immagini della terra dettagliatissime realizzate dai satelliti di ultima generazione. L’unione di forma e tecnologia per te è una figata pazzesca.

Amore: sei sempre pronta per cenette romantiche a lume di candela.

Lavoro: sei la collega perfetta a cui chiedere sempre consiglio.

Salute: sei una vera gioia per gli occhi.

Il consiglio del giorno: metti tra i tuoi siti preferiti quello della Nasa, se non lo hai ancora fatto.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’unico modo per addolcire il tuo umore davvero nero sarebbe farti avere in anteprima tutti i prodotti Chiikawa, i nuovi pupazzetti dal Giappone tenerissimi e simpaticissimi che hanno già conquistato milioni di persone. Con Venere contro e la Luna storta tu sei più scontrosa di un rottweiler che difende il suo giardino. Le interazioni con i bipedi le riduci a messaggini scarni fino all’osso, o con le emoticon con pollice su o in giù stile imperatore romano.

Amore: lo riponi nel freezer fatto a fettine.

Lavoro sei infastidita anche dal rumore di una sedia che scricchiola.

Salute: ti senti sballottata come dalla centrifuga della lavatrice.

Il consiglio del giorno: metti le lenzuola pulite per un sonno davvero ristoratore.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti fighissimo e apprezzato come una rock star da un pubblico internazionale, che sai mandare in delirio durante le tue performance facendo un rapido occhiolino malandrino. Con Venere e Marte dalla tua, ti senti sempre davanti ad una cinepresa. Con tutta questa tua voglia di protagonismo, dovresti andare a visitare le location dove è stata girata la serie della Regina Charlotte per sentirti subito sovrano di Inghilterra. Il tuo ego non ha limiti.

Amore: vuoi essere adorato come un Re.

Lavoro: i tuoi ordini non sono sempre assennati.

Salute: sei così bello che potresti camminare nudo per strada.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di occhiali scuri con la montatura spessa. Pare siano un vero trend.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei davvero ispirato da questa vivacissima Luna a favore, tanto che hai voglia di novità e un pizzico di goliardia. Con questo tuo mood, potresti unirti al gruppo di scienziati che hanno scoperto una nuova specie di farfalla chiamandola ‘Sauron’, perché tra le ali appaiono delle macchie che assomigliano all’occhio malefico del Signore degli Anelli. Tu hai bisogno di una semplice spintarella per lanciarti in nuovi progetti, vero?

Amore: oggi porti a casa il risultato.

Lavoro: ok alla creatività ma senza eccessi.

Salute: ti senti pronto per la corsetta al parco.

Il consiglio del giorno: organizza un week end a Marrakech.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Lo so che oggi che hai pure la Luna storta che si aggiunge a Venere contro, la tua forma di interazione preferita sarà il litigio. Ti assicuro che lo scontro non sempre è necessario. Infatti Teo Mammuccari, dopo mesi di silenzio, ha svelato che la sua dipartita dalle Iene non è dovuta a discussioni aspre con la direzione, bensì da una sua necessità di tornare in teatro. Prima di vestire i panni da avvocato dell’accusa analizza accuratamente ogni situazione.

Amore: tu sbotti appena senti pronunciare la lettera ‘A’.

Lavoro: sei davvero agguerritissimo. Oggi spiani tutti i tuoi interlocutori.

Salute: hai la grazia di un Marines quando marcia.

Il consiglio del giorno: appena arrivi a casa mettiti subito in tuta comoda con la vestaglia.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Tu sai unire la necessità di poco impegno celebrale, sempre per Mercurio contro, all’entusiasmo e all’energia che ti regala oggi la Luna. Infatti i tuoi programmi preferiti sono i reality in tv, tra cui spicca ultimamente ‘l’isola dei famosi’. Adori i ribaltoni, il pathos e le sfide fisiche che devono affrontare i concorrenti. Sono certa che per la prossima edizione manderai anche tu il CV, vero?

Amore ti agganci come un polipone amoroso.

Lavoro tu passi ore a chiacchierare con tutti alla macchinetta del caffè.

Salute il tuo buonumore è davvero coinvolgente.

Il consiglio del giorno: controlla i voli per andare in Honduras.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete la capacità di fare tutto quello che volete perché con tutti, o quasi, i pianeti a favore qualsiasi progetto concepito dalla vostra mente brillantissima è un successo assicurato. Proprio come le puntate speciali dei Simpson ed in particolare l’ultima in cui appare Maggie alle prese con L’impero di Star Wars per cui sono tutti impazziti. Non mettete alcun limite alla vostra immaginazione.

Amore: siete i massimi esperti di baci appassionati.

Lavoro: avete solo l’imbarazzo della scelta su dove volete eccellere.

Salute: siete belli come gli dei dell’Olimpo.

Il consiglio del giorno: guardate il film ‘The Fabelmans’.

Voto 8